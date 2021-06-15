Коротко: конференция Apple Tech Business Week

Интерфейс-тренды, управление мастер-данными, разработка сложных B2B-продуктов, SwiftUI в реализации проектов и многое другое за три дня в Петербурге.

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Материал подготовлен при поддержке NBCom Group

Что

Конференция Apple Tech Business Week посвящена технике и рабочим инструментам Apple для бизнеса. Будет онлайн-трансляция и время на нетворкинг.

Опытом и кейсами поделятся сотрудники «Яндекса», «ВКонтакте», «Банка ВТБ», Jamf, OFFCON architectural bureau, Bonnie & Slide и других компаний.

Для кого

ИТ-директоров, системных администраторов, проджект- и продакт-менеджеров, разработчиков, веб-дизайнеров, а также топ-менеджеров компаний и руководителей отделов.

Первый день — теория и мастер-класс по созданию презентаций в Keynote. Эксперты Bonnie & Slide научат делать красивые презентации, подавать сухие отчёты в необычном формате и защищать проекты перед руководителем или клиентом.

Второй день — о том, как оснастить ИТ-парк в студии разработки, грамотно управлять мастер-данными (MDM), а ещё не отстать в трендах ИТ-найма и отстоять юридические интересы в цифровой среде.

Третий день — безопасность macOS, интерфейс-тренды, Combine, SwiftUI и т. д. А ещё про проектирование сложных B2B-продуктов в кейсах и организацию ИТ-офисов.

Что ещё нужно знать

Организатор конференции — NBCom Group (сети iPort — Apple Premium Reseller, Samsung, Sony Centre, NB computers, Resonance Space). Конференция пройдёт в Санкт-Петербурге — в первом в России IT-пространстве для бизнеса Resonance Space.

Там можно познакомиться с современной техникой и ПО, протестировать актуальные решения по оснащению переговорок и конференц‑залов. Для этого есть 17 демо-зон и пространство Apple для бизнеса.