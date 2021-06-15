Конкурс инструкций
Промо

Коротко: конференция Apple Tech Business Week

Интерфейс-тренды, управление мастер-данными, разработка сложных B2B-продуктов, SwiftUI в реализации проектов и многое другое за три дня в Петербурге.

0 Обсудить
433 просмотров

Материал подготовлен при поддержке NBCom Group

Что

Конференция Apple Tech Business Week посвящена технике и рабочим инструментам Apple для бизнеса. Будет онлайн-трансляция и время на нетворкинг.

Опытом и кейсами поделятся сотрудники «Яндекса», «ВКонтакте», «Банка ВТБ», Jamf, OFFCON architectural bureau, Bonnie & Slide и других компаний.

Для кого

ИТ-директоров, системных администраторов, проджект- и продакт-менеджеров, разработчиков, веб-дизайнеров, а также топ-менеджеров компаний и руководителей отделов.

Первый день — теория и мастер-класс по созданию презентаций в Keynote. Эксперты Bonnie & Slide научат делать красивые презентации, подавать сухие отчёты в необычном формате и защищать проекты перед руководителем или клиентом.

Узнать больше

Второй день — о том, как оснастить ИТ-парк в студии разработки, грамотно управлять мастер-данными (MDM), а ещё не отстать в трендах ИТ-найма и отстоять юридические интересы в цифровой среде.

Узнать больше

Третий день — безопасность macOS, интерфейс-тренды, Combine, SwiftUI и т. д. А ещё про проектирование сложных B2B-продуктов в кейсах и организацию ИТ-офисов.

Узнать больше

Что ещё нужно знать

Организатор конференции — NBCom Group (сети iPort — Apple Premium Reseller, Samsung, Sony Centre, NB computers, Resonance Space). Конференция пройдёт в Санкт-Петербурге — в первом в России IT-пространстве для бизнеса Resonance Space.

Там можно познакомиться с современной техникой и ПО, протестировать актуальные решения по оснащению переговорок и конференц‑залов. Для этого есть 17 демо-зон и пространство Apple для бизнеса.

Возрастное ограничение (18+)

0 Обсудить
1
{ "author_name": "Ekaterina Ivanova", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 6, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 257710, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 15 Jun 2021 13:14:48 +0300", "is_special": false }
Конкурс технических инструкций
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Блоги компаний

Точка
Подписан
Отписаться
Банк Точка и S7 запускают закрытую распродажу на корпоративные перелеты по России
S7 Airlines и банк Точка запускают закрытую совместную распродажу со скидками до 50% от тарифа билета на деловые поездк…
Учи.ру
Подписан
Отписаться
Почему среди архитекторов мало женщин и сколько зарабатывают разработчики?
В новом курсе Учи.ру и Учи.Дома специалисты из разных областей отвечают на вопросы школьников о своей работе и помогают…
Spotify
Подписан
Отписаться
Улучшенный поиск в Spotify
На Spotify много отличной музыки. Очень много! Мы говорим о более чем 70 миллионах треков и 4 миллиардах плейлистов. А…

Показать еще

Лучшие комментарии
Madina Djalilova
за день
Прекрасно! Ввели по 2 теста на пцр по приезду и в большинстве нужен ещё 1 тест на вылет в страну прибытия. Большая часть курортов мировых для нас закрыта.  Вакцину Спутник не признают. Дурацкий указ о запрете на выезд…
Авиакомпании России предупредили о возможном росте цен на 25-30% из-за повышения сборов в аэропортах в четырёх регионах
Виктор Раенко
за неделю
Я считаю, что раз задавили человека на самокате, нужно запретить самокаты. Недавно около дома задавили человека на велосипеде, поэтому и велосипеды нужно запретить. А сколько людей разбилось на автомобиле, их тоже…
В Петербурге перестали работать все сервисы аренды электросамокатов
Комментарии

БАБКА В ЗАСАДЕ

Каир — место для запуска…

Angela Davis

Магазин-ателье Levelsuit…

Dimitri

Стартап NightWatch придумал шар…

Yan Purvenes

«Сбербанк» ограничивает…

natali erohina

iHerb запланировала…

Yury Y

Суд в Казахстане постановил…

Nikolay Isaev

Создатель WWW Тим Бернерс-Ли…

Sht_Anton

Сервис автоматизации…

БАБКА В ЗАСАДЕ

FAQ тем, кто решил открыть свою…

Ajax

РЖД представил макет нового…

Илья Иванов

«Сбербанк» ограничивает…

Николай

Магазин-ателье Levelsuit…

Артур Кожевников

Причины, по которым сервисы…

Николай

Магазин-ателье Levelsuit…

Shooting Star

«Сотрудники говорили спасибо…

Pavel Maltsev

Создатель WWW Тим Бернерс-Ли…

Константин Арбузов

Каршеринг «Ситидрайв…

Dmitriy

«Мегафон» урезал скорость…

Ольга Леонтьева

Магазин-ателье Levelsuit…

Борис Хмелев

Создатель WWW Тим Бернерс-Ли…
null