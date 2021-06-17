О чём говорили на космической научпоп-конференции — основные тезисы

Лунные программы, участие женщин в космических исследованиях и истории о том, как смекалка помогала космонавтам справляться со сложностями.
Материал подготовлен при поддержке Роскосмоса
В июне Роскосмос провёл научно-популярную конференцию о космосе в формате «открытого разговора». Специалисты из космической сферы рассказали много интересного. Например, о поисках воды на Луне, романтических отношениях в космосе и фломастере, которым починили лунный модуль, — публикуем самые яркие тезисы их выступлений.
Почему женщин в космических исследованиях должно становиться больше
Чем интересен спикер: Анастасия Степанова — исследователь в Институте медико-биологических проблем РАН и участница миссии Mars 160 (американский исследовательский проект с имитацией высадки людей на Марсе).
О чём говорили: почему место женщины — в космосе.
- Среди 600 космонавтов и астронавтов, участвовавших в космических программах за последние 60 лет, лишь 64 — женщины. Долго считалось, что мужчины больше пригодны к этой работе, благодаря физиологическим особенностям, однако исследования этого не подтверждают. Например, женщины больше предрасположены к ортостатической непереносимости (низкое давление), но их зрение в условиях микрогравитации страдает меньше, чем у мужчин.
- Женщин реже берут в космические программы — якобы из-за их «эмоциональности». При этом, по словам Степановой, испытания показывают, что после совместного пребывания в космических условиях эмоциональный фон космонавтов обоих полов уравновешивается (мужчины, к примеру, становятся менее агрессивны).
Чему наблюдение за звёздами учит космонавтов
Чем интересен спикер: Александр Калери — российский космонавт и руководитель лётно-космического центра «Энергия». Совершил пять полётов в космос.
О чём говорили: почему не нужно полностью полагаться на технику.
- Калери считает, что, какими бы совершенными ни становились технологии, космонавт всё равно должен обладать базовыми навыками астронавигации. В одну из его экспедиций на космической станции вышел из строя прибор измерения угловых скоростей — пришлось работать по менее точному дублёру и корректировать бортовую систему вручную. Один космонавт наводил на звёзды измерительный прибор, а второй — записывал данные. В поисках Антареса, одной из ярчайших звёзд на ночном небе, аппарат случайно навели на другую звезду. Не допустить ошибок помогло знание цвета: соседняя звезда оказалась голубого цвета, а Антарес — жёлтая.
- Астронавигация помогает изучать серебряные облака и зодиакальный свет — редкое слабое свечение после заката или перед восходом солнца. Увидеть последнее можно, если смотреть на небо рассеянным взглядом и улавливать свет краем глаза.
Как космонавты проявляли смекалку в критических ситуациях
Чем интересен спикер: Александр Милкус — журналист, специализируется на космической теме, состоит в общественном совете Госкорпорации «Роскосмос».
О чём говорили: космонавта могут серьёзно выручить не только глубокие технические знания, но и умение быстро принимать решения в критических ситуациях.
- Американскому астронавту Баззу Олдрину во время первой экспедиции на Луну в 1969 году удалось починить лунный модуль фломастером — он вставил его на место сломанного тумблера. А в миссии «Апполон-17» экипажу запрещали использовать ровер (беспилотный автомобиль для исследования планеты) из-за сломанного крыла прибора — астронавты починили его при помощи геологических карт, сложенных в несколько раз и склеенных скотчем.
- Современным российским космонавтам тоже удалось необычным способом обнаружить микротрещину в служебном модуле. Один из членов экипажа растёр пакетик с чаем, и мелкие чаинки притянулись к трещине, следуя потоку воздуха, — органика не подвергается статическому электричеству.
О путешествиях на Луну и лунных программах России, США и Китая
Чем интересен спикер: Владимир Сурдин — астроном, научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга.
О чём говорили: кто и как исследует Луну.
- Эпоха изучения Луны началась в 1959 году с полёта первой автоматической межпланетной станции «Луна-1». Первый аппарат прошёл мимо спутника Земли, но уже второй и третий полёты показали, что атмосфера пригодна для посадки. В 1966 году «Луна-9» совершила первую мягкую посадку на астрономический объект (для посадки использовали надувающиеся вокруг станции баллоны) — полученные снимки помогли изучить микрорельеф поверхности планеты.
- Следующий важный этап — пилотируемые полёты американской миссии «Аполлон». В результате шести высадок в 1969–1972 годах астронавтам удалось доставить почти 400 килограммов лунного грунта. Советские исследователи собирали грунт автоматизированно: специальное устройство бурило грунт на глубину 35 сантиметров, собирало его и доставляло в контейнере на Землю.
- После «Аполлона» пилотируемые полёты к спутнику Земли завершились, а у исследователей появилась новая цель — первая высадка на обратной стороны Луны. Её выполнение взял на себя Китай, присоединившийся к лунным программам в начале двухтысячных. Страна отправила на спутник ультрафиолетовый телескоп, китайские луноходы, а затем и «Чанъэ-4» — первый аппарат на обратной стороне спутника, отправленный для исследования лунного реголита.
- В планах Роскосмоса — исследовать южный полюс Луны, где, возможно, есть залежи замёрзшей воды. Воду можно будет расщеплять на водород и кислород, получая компоненты для ракетного топлива и пригодный для дыхания воздух.
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