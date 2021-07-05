Коротко: подкаст о технологиях и инновациях от Mercedes-Benz

Первые автомобили, летающие машины и общество будущего, — в новом подкасте «Двигатели прогресса».

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Что

Компания Mercedes-Benz совместно со студией Brainstorm.fm выпустила подкаст «Двигатели прогресса» о технологических инновациях и их влиянии на нашу жизнь. Ведёт подкаст Антон Комолов — шоумен и инженер по образованию. Его гостями становятся ученые, IT-специалисты и блогеры, а также специалисты Mercedes-Benz.

О чём

Первый выпуск — историк Тамара Эйдельман и эксперт Mercedes-Benz Андрей Родионов исследуют историю развития автомобилестроения и предсказывают появление летающих машин.

Второй выпуск — о том, как устроены нейросети и могут ли роботы обладать свободой воли, рассказывает руководитель Лаборатории естественного языка НИУ ВШЭ и «Яндекса» вместе с менеджером по продукту Mercedes-Benz Павлом Краюшкиным.

Третий выпуск — как влияют технологии на состояние экологии, обсуждают ведущая «Зелёного подкаста» РБК Анастасия Чижевская и Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Что ещё нужно знать