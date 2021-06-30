Куда бы пользователи vc.ru инвестировали 100 тысяч рублей

Мы попросили читателей составить инвестиционный портфель и теперь следим за его успехами.
Материал подготовлен при поддержке «Открытие Брокер»
Недавно мы предложили пользователям проголосовать за самые привлекательные ценные бумаги и составить коллективный инвестиционный портфель. На выбор дали более 30 активов: российские и иностранные акции, облигации, валюты и металлы.
Составить список помог Антон Затолоткин, начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research». Мы старались охватить разные отрасли, страны и типы компаний, чтобы портфель получился как можно более диверсифицированным.
Голосование закончилось, пришло время идти за покупками на биржу и оценивать риски.
«В ближайшие месяцы такой портфель может буксовать с ростом инфляции»
Для опроса мы разбили инструменты на несколько категорий: пользователи выбирали акции разных стран, металлы и облигации. В итоге в портфель попали по 2–3 лидера каждой категории:
Американские акции
Apple — 30,9% голосов пользователей, 9,7% портфеля.
Virgin Galactic — 16,7% голосов, 9% портфеля.
General Electric — 16,6% голосов, 4,74% портфеля.
Российские акции
«Сбер» — 34,8% голосов, 9,33% портфеля.
«Яндекс» — 23,4% голосов, 5,02% портфеля.
«Северсталь» — 16,5% голосов, 4,83% портфеля.
Азиатские акции
Alibaba — 30,7% голосов, 15,74% портфеля.
Taiwan Semiconductor Manufacturing — 25,2% голосов, 8,46% портфеля.
Облигации
ОФЗ — 32% голосов, 6,15% портфеля.
«Роснефть» — 21,5% голосов, 5,19% портфеля.
РЖД — 17,8% голосов, 3,23% портфеля.
Драгоценные металлы и валюта
Золото — 33,5% голосов, 10,47% портфеля.
Доллар — 31,8% голосов, 8,06% портфеля.
Прибыль будем считать через месяц — расскажем, как изменилась стоимость бумаг, в следующей статье.
Американские компании: ставка на ИТ и промышленность
Apple — одна акция, 9704 рубля
В перспективе месяца на акции Apple могут повлиять два фактора: продажи обновлённых моделей устройств и продвижение онлайн-экосистемы компании. Новые коронавирусные ограничения, если такие будут, могут пойти на пользу Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, iCloud.
Virgin Galactic — три акции, 9000 рублей
Компания Ричарда Брэнсона планирует проводить суборбитальные и орбитальные туристические полёты. Инвестиции в Virgin Galactic — венчурные, но они могут относительно быстро окупиться, если у компании получится стать первым оператором космических путешествий.
Стоимость акций в последние месяцы определяется новостным фоном. Весной даты испытаний перенесли, а многие топ-менеджеры продали часть своих акций — котировки резко упали. Но после успешного завершения первого тестового полёта вновь вернулись к росту. Что будет дальше, зависит от следующих испытаний, намеченных на лето.
General Electric — пять акций, 4744 рубля
Корпорация разрабатывает энергетическое, авиационное и медицинское оборудование, а также программное обеспечение для этих отраслей. У General Electric немало долгов, но она постепенно приводит свои дела в порядок: в том числе продаёт непрофильные активы.
На стоимость акций в ближайший месяц могут повлиять любые подвижки компании в управлении своим долгом, и, кроме того, она может выиграть от восстановления экономики в США: GE — одна из тех компаний, доходы которых растут при общем росте экономики.
Российские компании: экосистемы и сталь
«Сбер» — 30 акций, 9327 рублей
Доходы и прибыль «Сбера» растут, компания инвестирует в новые направления и строит цифровую экосистему продуктов. Например, в апреле объявили о запуске игрового издательства «СберИгры», а в мае — прокатного сервиса «СберАвтоподписка».
«Яндекс» — одна акция, 5020 рублей
Стоимость бумаг «Яндекса» колеблется примерно на одном уровне с сентября прошлого года. Как и в случае с американскими технологическими компаниями, это связано с предыдущим сильным ростом.
Компания может зарабатывать как при введении коронавирусных ограничений, так и при фронтальном росте экономики. Большую часть выручки «Яндексу» приносит рекламный бизнес, который растёт вместе с экономикой и потреблением, а ограничения заставят покупателей обратить внимание на бизнес, связанный с онлайном: доставку продуктов, интернет-магазины, стриминговые сервисы.
«Северсталь» — три акции, 4834 рубля
В мае 2021 года акции «Северстали» достигли исторического максимума. Дело в росте цен на сталь. Кроме того, «Северсталь» инвестирует в промышленные инновации и своё будущее: у компании есть собственный технопарк, венчурный фонд и акселератор.
Азиатские компании: недооценённая Alibaba и полупроводники
Alibaba — одна акция, 15 745 рублей
Акции китайского холдинга Alibaba в последние полгода только падают. В основном из-за негативного новостного фона: регуляторное давления в Китае, торговая война между Китаем и США, отмена IPO дочерней компании Ant Group.
При этом на операционном уровне бизнес Alibaba чувствует себя прекрасно. AliExpress — вторая в мире платформа для онлайн-торговли после Amazon. По сравнению с доходом у компании совсем мало долгов, а выручка постоянно растёт. Это единственная явно недооценённая акция в портфеле, и как только негативный новостной фон утихнет, стоимость бумаги может вырасти.
Taiwan Semiconductor Manufacturing — одна акция, 8458 рублей
Taiwan Semiconductor Manufacturing выиграла от пандемии и возросшего спроса на электронику, что вылилось в дефицит чипов. Полупроводников не хватает настолько, что о проблемах с поставками техники предупреждают даже крупнейшие производители, в том числе Sony и Apple.
Из облигаций в портфеле — государство и госкомпании
Мы купили:
- Шесть облигаций Минфина РФ (ОФЗ 26222) по 1011,8 рубля. Министерство будет выплачивать купонами 424,5 рубля в год до 2024 года. Ежегодная доходность — 7%.
- Пять облигаций «Роснефти» (RU000A0ZYT40) по 1006,5 рубля. Купонами будем получать в год 374 рубля — до 2028 года. Ежегодная доходность составит 7,43%.
- Три облигации РЖД (RU000A100HY9) по 1030 рублей. Компания будет выплачивать купонами 236,34 рубля в год до 2026 года. Ежегодная доходность — 7,65%.
У всех облигаций в портфеле рейтинг BBB- до BBB от независимого агентства S&P. Такие рейтинги входят в группу «инвестиционного уровня». На российском рынке облигации федерального займа и госкомпаний — самые надёжные вложения.
Валюты и драгоценные металлы: все инвестиции — в золото и доллар
Золото — 12 акций ETF-фонда FXGD, 10 466 рублей
Большинство пользователей проголосовали за то, чтобы вложиться в золото. Но размер портфеля не позволял нам купить хотя бы 10 грамм металла — это минимальный объём его продажи. Так что мы купили акции золотого ETF-фонда: это инвестиционный фонд, акции которого в точности повторяют движения рыночной цены на металл.
Обычно инвесторы выбирают золото в качестве защитного актива от инфляционных процессов и в целом возможной волатильности рынков. В ближайшей перспективе цена будет зависеть от экономических решений властей США и их последствий для валютного рынка и государственных облигаций.
Доллар — 130 долларов, 9509 рублей
Одно из важнейших событий для доллара в последние несколько недель — публикация статистики по инфляции в США и данных о дефиците бюджета. Годовая инфляция выросла до рекордных с 2008 года 5% на фоне роста спроса и цен на многие товары и услуги, а также инициатив по стимулированию экономики и развитию инфраструктуры от администрации США.
По мнению аналитиков, мягкая политика Федеральной резервной системы США ослабила доллар, но в ближайшие месяцы всё-таки можно ждать его роста. Близится к концу финансовый год в США — он длится до 30 сентября, — и ФРС потребуются средства, чтобы закрыть дефицит бюджета.
Инвестиции через «Открытие Брокер»
Новички могут открыть демо-счёт в «Открытие Брокер»: пользователь получает 100 тысяч виртуальных рублей для пробных инвестиций и возможность не переживать о возможных убытках. А тем, кто готов к реальным вложениями, брокер предлагает прозрачные тарифы, удобный личный кабинет и программу лояльности O. InveStore! с бонусными баллами, которые можно обменять на подарки.
Это в старших классах школы можно вводить: сначала курс по финансовой грамотности и управлению рисками, а затем каждому демо-счет и зачет по итогу того, что стало с портфелем за полгода, например. Чтобы игрались с акциями, а не в АдынИксБет11!
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