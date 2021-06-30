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Куда бы пользователи vc.ru инвестировали 100 тысяч рублей

Мы попросили читателей составить инвестиционный портфель и теперь следим за его успехами.

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Материал подготовлен при поддержке «Открытие Брокер»

Недавно мы предложили пользователям проголосовать за самые привлекательные ценные бумаги и составить коллективный инвестиционный портфель. На выбор дали более 30 активов: российские и иностранные акции, облигации, валюты и металлы.

Составить список помог Антон Затолоткин, начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research». Мы старались охватить разные отрасли, страны и типы компаний, чтобы портфель получился как можно более диверсифицированным.

Инвестиции в другие страны помогают охватить отрасли, которые пока плохо развиты в России. Российская экономика не так плохо, но всё-таки недостаточно диверсифицирована. Например, если падает хорошо представленная в России нефтяная отрасль, можно защититься и дополучить доход, вложив деньги в зелёную энергетику в других странах.

Антон Затолоткин

Голосование закончилось, пришло время идти за покупками на биржу и оценивать риски.

«В ближайшие месяцы такой портфель может буксовать с ростом инфляции»

Для опроса мы разбили инструменты на несколько категорий: пользователи выбирали акции разных стран, металлы и облигации. В итоге в портфель попали по 2–3 лидера каждой категории:

Американские акции

  • Apple — 30,9% голосов пользователей, 9,7% портфеля.

  • Virgin Galactic — 16,7% голосов, 9% портфеля.

  • General Electric — 16,6% голосов, 4,74% портфеля.

Российские акции

  • «Сбер» — 34,8% голосов, 9,33% портфеля.

  • «Яндекс» — 23,4% голосов, 5,02% портфеля.

  • «Северсталь» — 16,5% голосов, 4,83% портфеля.

Азиатские акции

  • Alibaba — 30,7% голосов, 15,74% портфеля.

  • Taiwan Semiconductor Manufacturing — 25,2% голосов, 8,46% портфеля.

Облигации

  • ОФЗ — 32% голосов, 6,15% портфеля.

  • «Роснефть» — 21,5% голосов, 5,19% портфеля.

  • РЖД — 17,8% голосов, 3,23% портфеля.

Драгоценные металлы и валюта

  • Золото — 33,5% голосов, 10,47% портфеля.

  • Доллар — 31,8% голосов, 8,06% портфеля.

Прибыль будем считать через месяц — расскажем, как изменилась стоимость бумаг, в следующей статье.

Портфель выглядит сбалансированным — в нём есть и акции компаний на разных этапах развития, и облигации, и защитные активы. Получился достаточно концентрированный набор акций, в большей степени ориентированный на информационные технологии.

Растущие компании получили значительный вес, поэтому портфель может немного буксовать в случае роста инфляции. Акции в таком случае будут колебаться примерно на одном уровне, а облигации могут пойти вниз, так как Центробанк почти всегда реагирует на рост инфляции ужесточением монетарной политики и ростом ставок.

Такой портфель подойдёт инвесторам с длинным инвестиционным горизонтом. При этом доля акций составляет около 70%, так что портфель относится к категории рискованных.

Явно недооценённых активов нет, за исключением разве что бумаг Alibaba. Впрочем, таких активов на рынке сейчас мало в принципе. Самое рискованное вложение — акции Virgin Galactic: компания ещё только тестирует прототип своего космического аппарата, никакого дохода у неё нет.

Если говорить о списке акций, из которого пользователи выбирали изначально, я бы также включил в портфель бумаги девелопера ПИК, Walt Disney, Baidu и Toyota Motors.

ПИК в прошлом году нарастил и объём продаж, и прибыль, в том числе за счёт низких ипотечных ставок. Walt Disney — бизнес, который сочетает и продвижение современных технологий стриминга, и работу в классической индустрии развлечений. Baidu стоит включить в портфель для большей диверсификации азиатских компаний, чтобы он не был слишком сильно сконцентрирован на Alibaba. А Toyota Motors — как лидера сектора автомобилестроения.

Антон Затолоткин

Американские компании: ставка на ИТ и промышленность

Apple — одна акция, 9704 рубля

В перспективе месяца на акции Apple могут повлиять два фактора: продажи обновлённых моделей устройств и продвижение онлайн-экосистемы компании. Новые коронавирусные ограничения, если такие будут, могут пойти на пользу Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, iCloud.

Новые модели Apple хорошо показали себя на рынке в конце прошлого года, и теперь эксперты ждут, сможет ли Apple сделать рывок в области сервисов по подписке. Акции Apple, как и других крупных технологических компаний США, сейчас колеблются примерно на одном уровне, но это вовсе не значит, что они перестанут расти. Сейчас они отстаиваются после бурного роста в прошлом году — инвесторы ждут, когда финансовые показатели догонят рост самих бумаг.

Антон Затолокин

Virgin Galactic — три акции, 9000 рублей

Компания Ричарда Брэнсона планирует проводить суборбитальные и орбитальные туристические полёты. Инвестиции в Virgin Galactic — венчурные, но они могут относительно быстро окупиться, если у компании получится стать первым оператором космических путешествий.

Стоимость акций в последние месяцы определяется новостным фоном. Весной даты испытаний перенесли, а многие топ-менеджеры продали часть своих акций — котировки резко упали. Но после успешного завершения первого тестового полёта вновь вернулись к росту. Что будет дальше, зависит от следующих испытаний, намеченных на лето.

General Electric — пять акций, 4744 рубля

Корпорация разрабатывает энергетическое, авиационное и медицинское оборудование, а также программное обеспечение для этих отраслей. У General Electric немало долгов, но она постепенно приводит свои дела в порядок: в том числе продаёт непрофильные активы.

На стоимость акций в ближайший месяц могут повлиять любые подвижки компании в управлении своим долгом, и, кроме того, она может выиграть от восстановления экономики в США: GE — одна из тех компаний, доходы которых растут при общем росте экономики.

Российские компании: экосистемы и сталь

«Сбер» — 30 акций, 9327 рублей

Доходы и прибыль «Сбера» растут, компания инвестирует в новые направления и строит цифровую экосистему продуктов. Например, в апреле объявили о запуске игрового издательства «СберИгры», а в мае — прокатного сервиса «СберАвтоподписка».

«Сбер» представляет собой комбинацию успешного банковского бизнеса, который выигрывает от восстановления экономики после пандемии, и растущего онлайн-бизнеса. Он, наоборот, будет расти, даже если традиционные сферы стагнируют. Основной риск для акций «Сбера» как представителя банковского сектора — санкционный.

Антон Затолокин

«Яндекс» — одна акция, 5020 рублей

Стоимость бумаг «Яндекса» колеблется примерно на одном уровне с сентября прошлого года. Как и в случае с американскими технологическими компаниями, это связано с предыдущим сильным ростом.

Компания может зарабатывать как при введении коронавирусных ограничений, так и при фронтальном росте экономики. Большую часть выручки «Яндексу» приносит рекламный бизнес, который растёт вместе с экономикой и потреблением, а ограничения заставят покупателей обратить внимание на бизнес, связанный с онлайном: доставку продуктов, интернет-магазины, стриминговые сервисы.

«Северсталь» — три акции, 4834 рубля

В мае 2021 года акции «Северстали» достигли исторического максимума. Дело в росте цен на сталь. Кроме того, «Северсталь» инвестирует в промышленные инновации и своё будущее: у компании есть собственный технопарк, венчурный фонд и акселератор.

Я сомневаюсь, что цены на сырьевые товары смогут продержаться на достигнутых уровнях долгое время, поскольку проблем с производственными мощностями в мире нет и спрос постепенно будет удовлетворён. Но у компании нет долгов, а сегмент строительства в целом чувствует себя довольно хорошо, — это перспективное долгосрочное вложение с хорошим дивидендным потоком.

Антон Затолокин

Азиатские компании: недооценённая Alibaba и полупроводники

Alibaba — одна акция, 15 745 рублей

Акции китайского холдинга Alibaba в последние полгода только падают. В основном из-за негативного новостного фона: регуляторное давления в Китае, торговая война между Китаем и США, отмена IPO дочерней компании Ant Group.

При этом на операционном уровне бизнес Alibaba чувствует себя прекрасно. AliExpress — вторая в мире платформа для онлайн-торговли после Amazon. По сравнению с доходом у компании совсем мало долгов, а выручка постоянно растёт. Это единственная явно недооценённая акция в портфеле, и как только негативный новостной фон утихнет, стоимость бумаги может вырасти.

Taiwan Semiconductor Manufacturing — одна акция, 8458 рублей

Taiwan Semiconductor Manufacturing выиграла от пандемии и возросшего спроса на электронику, что вылилось в дефицит чипов. Полупроводников не хватает настолько, что о проблемах с поставками техники предупреждают даже крупнейшие производители, в том числе Sony и Apple.

В среднесрочной перспективе акции могут даже несколько подешеветь — когда-то дефицит полупроводников будет восполнен, и может возникнуть локальный профицит. Но у компании хорошие долгосрочные перспективы: это сильный игрок на рынке с мощной производственной базой, который продолжит расти вместе с цифровизацией всех отраслей

Антон Затолокин

Из облигаций в портфеле — государство и госкомпании

Мы купили:

  • Шесть облигаций Минфина РФ (ОФЗ 26222) по 1011,8 рубля. Министерство будет выплачивать купонами 424,5 рубля в год до 2024 года. Ежегодная доходность — 7%.
  • Пять облигаций «Роснефти» (RU000A0ZYT40) по 1006,5 рубля. Купонами будем получать в год 374 рубля — до 2028 года. Ежегодная доходность составит 7,43%.
  • Три облигации РЖД (RU000A100HY9) по 1030 рублей. Компания будет выплачивать купонами 236,34 рубля в год до 2026 года. Ежегодная доходность — 7,65%.

У всех облигаций в портфеле рейтинг BBB- до BBB от независимого агентства S&P. Такие рейтинги входят в группу «инвестиционного уровня». На российском рынке облигации федерального займа и госкомпаний — самые надёжные вложения.

Риски ОФЗ и госкомпаний связаны в первую очередь с государственными и геополитическими рисками. Впрочем, сам факт исполнения такими заёмщиками своих обязательств практически не вызывает вопросов.

Любые облигации, и частных компаний в том числе, негативно реагируют на повышение процентной ставки центральными банками. В целом, чем длиннее срок погашения, тем чувствительнее они к этим изменениям.

Если же вы задумались об инвестициях в высокорисковые облигации, первое, на что стоит обратить внимание, — это кредитные рейтинги и заключения рейтинговых агентств. Хорошо, если у эмитента их несколько.

Убедитесь, что вы понимаете кредитный профиль компании (о нём тоже пишут в заключениях рейтинговые агентства) и понимаете, с какими рисками она сталкивается.

Ещё один удобный интегральный показатель — на сколько чистый долг компании превосходит показатель EBITDA (объём прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль и амортизации). Пороговым считается значение 3–4 — если отношение ниже, значит, долг компании (как минимум на первый взгляд) находится в приемлемых рамках.

В случае высокодоходных облигаций этот показатель может быть выше. Тогда обратите внимание, быстро ли растёт выручка и прибыль. И в целом понятно ли вам, куда движется бизнес

Антон Затолокин

Валюты и драгоценные металлы: все инвестиции — в золото и доллар

Золото — 12 акций ETF-фонда FXGD, 10 466 рублей

Большинство пользователей проголосовали за то, чтобы вложиться в золото. Но размер портфеля не позволял нам купить хотя бы 10 грамм металла — это минимальный объём его продажи. Так что мы купили акции золотого ETF-фонда: это инвестиционный фонд, акции которого в точности повторяют движения рыночной цены на металл.

Обычно инвесторы выбирают золото в качестве защитного актива от инфляционных процессов и в целом возможной волатильности рынков. В ближайшей перспективе цена будет зависеть от экономических решений властей США и их последствий для валютного рынка и государственных облигаций.

Доллар — 130 долларов, 9509 рублей

Одно из важнейших событий для доллара в последние несколько недель — публикация статистики по инфляции в США и данных о дефиците бюджета. Годовая инфляция выросла до рекордных с 2008 года 5% на фоне роста спроса и цен на многие товары и услуги, а также инициатив по стимулированию экономики и развитию инфраструктуры от администрации США.

По мнению аналитиков, мягкая политика Федеральной резервной системы США ослабила доллар, но в ближайшие месяцы всё-таки можно ждать его роста. Близится к концу финансовый год в США — он длится до 30 сентября, — и ФРС потребуются средства, чтобы закрыть дефицит бюджета.

Инвестиции через «Открытие Брокер»

Мой опыт инвестирования практически нулевой, ограничивается прохождением курсов для новичков. Ответы на многочисленные вопросы искала в Q&A-разделе приложения и у друзей, которые им пользуются. Ещё у брокера есть раздел с учебными материалами на сайте и YouTube-канал с лекциями и советами.

Чтобы открыть счёт, понадобились данные паспорта и электронная подпись, все документы оформили удалённо.

Я получила доступ к фондовым рынкам Московской и Санкт-Петербургской биржи, к валютному и срочному рынку Московской биржи, а также рынку драгоценных металлов. Если достичь статуса квалифицированного инвестора, то можно торговать на иностранных биржах.

На моём тарифе «Всё включено» комиссия за сделки составляет 0,05% от суммы. Если переводить деньги на счёт с карты банка «Открытие», комиссии за перевод не будет. При переводе по реквизитам комиссию определяет банк-отправитель.

В личном кабинете брокера есть раздел с практическими советами для инвесторов. В разделе «Аналитика рынка» публикуются новости и торговые идеи. Например, аналитики «Открытие Брокер» рекомендуют покупать акции Apple и «Сбера» со сроком инвестирования на год, а «Яндекса» — на пару недель. Инвестиционные идеи также приходят на почту и в SMS.

На странице каждого инструмента тоже есть аналитика: график стоимости со свечами, список заявок, рекомендации аналитиков, новости, инвестиционные идеи по конкретному инструменту. Для облигаций — информация о выплатах и купонах, но без данных о рейтинге эмитента. При покупке бумаг можно сразу установить уровни автоматической продажи stoploss и takeprofit.

Отдельная страница посвящена финансовому анализу всего портфеля: видно, какие инструменты в него входят, какова их динамика за последние дни. За первые пару дней мой портфель прибавил около двух тысяч рублей — брокер сразу отображает результат в рублях

Дарья Хохлова
менеджер по продукту «Комитета», автор этого проекта

Новички могут открыть демо-счёт в «Открытие Брокер»: пользователь получает 100 тысяч виртуальных рублей для пробных инвестиций и возможность не переживать о возможных убытках. А тем, кто готов к реальным вложениями, брокер предлагает прозрачные тарифы, удобный личный кабинет и программу лояльности O. InveStore! с бонусными баллами, которые можно обменять на подарки.

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АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

5 5 комментариев
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Олег Павлов

0

Это в старших классах школы можно вводить: сначала курс по финансовой грамотности и управлению рисками, а затем каждому демо-счет и зачет по итогу того, что стало с портфелем за полгода, например. Чтобы игрались с акциями, а не в АдынИксБет11!

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Вл В

Олег
0

Но кто будет этому учить? Училка с ЗП 40 тыщ.?

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Александр Привалов

0

Акции центра Гамалеи можно прикупить?

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Георгий Станков

0

Берем Галю на всю котлету

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Андрей Верижников

0

GV, GE, ОФЗ - ясно, понятно.

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