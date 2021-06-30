Куда бы пользователи vc.ru инвестировали 100 тысяч рублей

Портфель выглядит сбалансированным — в нём есть и акции компаний на разных этапах развития, и облигации, и защитные активы. Получился достаточно концентрированный набор акций, в большей степени ориентированный на информационные технологии.

Растущие компании получили значительный вес, поэтому портфель может немного буксовать в случае роста инфляции. Акции в таком случае будут колебаться примерно на одном уровне, а облигации могут пойти вниз, так как Центробанк почти всегда реагирует на рост инфляции ужесточением монетарной политики и ростом ставок.

Такой портфель подойдёт инвесторам с длинным инвестиционным горизонтом. При этом доля акций составляет около 70%, так что портфель относится к категории рискованных.

Явно недооценённых активов нет, за исключением разве что бумаг Alibaba. Впрочем, таких активов на рынке сейчас мало в принципе. Самое рискованное вложение — акции Virgin Galactic: компания ещё только тестирует прототип своего космического аппарата, никакого дохода у неё нет.

Если говорить о списке акций, из которого пользователи выбирали изначально, я бы также включил в портфель бумаги девелопера ПИК, Walt Disney, Baidu и Toyota Motors.

ПИК в прошлом году нарастил и объём продаж, и прибыль, в том числе за счёт низких ипотечных ставок. Walt Disney — бизнес, который сочетает и продвижение современных технологий стриминга, и работу в классической индустрии развлечений. Baidu стоит включить в портфель для большей диверсификации азиатских компаний, чтобы он не был слишком сильно сконцентрирован на Alibaba. А Toyota Motors — как лидера сектора автомобилестроения.