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«Страна Девелопмент» запустила сервис чаевых для сотрудников Статьи редакции

Нововведение на рынке недвижимости

Застройщик «Страна Девелопмент» первой на рынке недвижимости запустила сервис, который позволяет оставить безналичные чаевые для менеджеров. Сделать это можно после завершения сделки или посетив офис продаж.

Сервис работает на платформе «Нетмонет». Оставить чаевые можно с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. Клиенты могут оценить работу сотрудников компании — поставить от одной до пяти звёзд и написать отзыв о менеджере.

По словам представителей «Страна Девелопмент», на запуск сервиса повлияла пандемия. Теперь клиенты предпочитают онлайн-сделки, а оценивать их лояльность становится сложнее. А чаевые дают компании объективную обратную связь (дополнительно звонить или писать клиентам при этом не нужно). Таким образом, «Страна Девелопмент» быстрее улучшает клиентский сервис.

Новый сервис дал объективную оценку работе менеджера. Теперь понятно, какие инструменты коммуникации помогают, а какие — отталкивают покупателей. Чаевые мотивировали менеджеров и повысили их эффективность

Александр Гуторов
Коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент»

«Страна Девелопмент» — девелоперская компания полного цикла, которая работает в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени. За 13 лет компания успешно сдала около 30 тысяч квартир, а земельный банк составил больше 277 гектаров. «Страна Девелопмент» лидирует в некоторых регионах — например, в 2020 году она заняла второе место по объёму текущего строительства в Тюменской области.

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Конкурс технических инструкций
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5 комментариев
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Комментарий удален

Old Nick

Илюша,
0

Примерно так же думают менеджеры от недвижимости, на просьбу клиента пойти им на встречу в очередном вопросе :)

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Art Kha

Old
0

плевать что они думают.

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Matvey Glazkov

0

Затем, чтобы платить меньше из своего кармана. 

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Diego Salvador

0

Удивительно, что аналогичные сервисы до сих пор не сделали департаменты здравоохранения и транспорта Москвы, врачам не придется давиться шоколадками, а водители автобусов получат приятный бонус к смешным 10 копейкам, которые им отстегивают с каждого пассажира, который пробил свою тройку.

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Evgeniy Krapivnickiy

0

На мой взгляд, лучшая лояльность клиента - когда проект не отличается от постройки, а дом сдан вовремя, нет косяков в отделке, а если имеются, то устраняются по первому требованию и в оговоренный срок.

А давать чаевые менеджеру, ну не знаю, вы ещё  предложите в автосалоне или на рынке так делать. 

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