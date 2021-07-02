Нововведение на рынке недвижимости

Застройщик «Страна Девелопмент» первой на рынке недвижимости запустила сервис, который позволяет оставить безналичные чаевые для менеджеров. Сделать это можно после завершения сделки или посетив офис продаж.

Сервис работает на платформе «Нетмонет». Оставить чаевые можно с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. Клиенты могут оценить работу сотрудников компании — поставить от одной до пяти звёзд и написать отзыв о менеджере.

По словам представителей «Страна Девелопмент», на запуск сервиса повлияла пандемия. Теперь клиенты предпочитают онлайн-сделки, а оценивать их лояльность становится сложнее. А чаевые дают компании объективную обратную связь (дополнительно звонить или писать клиентам при этом не нужно). Таким образом, «Страна Девелопмент» быстрее улучшает клиентский сервис.

Новый сервис дал объективную оценку работе менеджера. Теперь понятно, какие инструменты коммуникации помогают, а какие — отталкивают покупателей. Чаевые мотивировали менеджеров и повысили их эффективность Александр Гуторов Коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент»

«Страна Девелопмент» — девелоперская компания полного цикла, которая работает в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени. За 13 лет компания успешно сдала около 30 тысяч квартир, а земельный банк составил больше 277 гектаров. «Страна Девелопмент» лидирует в некоторых регионах — например, в 2020 году она заняла второе место по объёму текущего строительства в Тюменской области.