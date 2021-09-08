Коротко: сервис персонального подбора вакансий для «белых воротничков»

Для тех, кто не ищет работу прямо сейчас, но хочет не пропустить вакансию мечты и оценить свои навыки.
Материал подготовлен при поддержке Facancy
Для кого
Для офисных работников среднего и высшего уровня, у которых нет времени следить за рынком труда.
Чем интересен Facancy
- Профессиональные hr-специалисты сервиса ежедневно анализируют вакансии из 182 источников: LinkedIn, Glassdoor, тематических каналов в Telegram, групп в социальных сетях, корпоративных сайтов и от рекрутинговых агентств. Все вакансии проверяют, выбирают лучшие и размечают их, исходя из требований к опыту соискателя.
- Каждый понедельник алгоритмы подбирают для пользователя подходящие вакансии — на основе короткой анкеты, заполненной при регистрации. Список приходит на электронную почту. В нём десять вакансий, которые соотносятся с опытом пользователя и ещё две для тех, кто хочет резко изменить свою жизнь — например, «управляющий во дворец арабского шейха».
- Facancy ищет вакансии в том числе и в тех сферах, где пользователь ещё не работал, но где мог бы пригодиться его опыт.
Что ещё нужно знать
- Сервис бесплатный. Его используют уже более 50 тысяч человек.
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