Конкурс инструкций
Промо

Делать бизнес по науке. Онлайн-магистратура для цифровых предпринимателей

Как создать стартап или развить существующий бизнес под руководством экспертов. Рассказываем о проекте Нетологии и ИБДА РАНХиГС в 5, 50 и 500 словах.

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Первый в России бизнес-акселератор на базе онлайн-магистратуры «Цифровое предпринимательство» открывает набор в этом учебном году. Профессора, эксперты-практики, бизнес-наставники помогут студентам пройти путь от идеи стартапа до работающего бизнеса. Кому подойдёт обучение, как оно организовано и каких результатов ожидать студентам — читайте далее.

В 5 словах

Получаешь знания — и делаешь бизнес.

В 50 словах

Онлайн-магистратура будет полезна предпринимателям, специалистам, выпускникам вузов — чтобы создать свой бизнес с поддержкой наставников. Они получат ключевые знания и навыки, чтобы запустить или развить свой проект. Заниматься можно в свободное время в онлайн-формате. Срок обучения — 2 года. По результатам — государственный диплом РАНХиГС с присвоением степени «Магистр менеджмента».

В 500 словах

Программа обучения включает в себя три этапа:

  1. Получение менеджерских и коммуникационных навыков.

  2. Понимание работы цифровых проектов и принципов управления цифровой собственностью.

  3. Углубленное изучение дисциплин, которые помогут лучше разобраться в разработке продукта, улучшить навыки управления командой, развить лидерские качества.

Студенты будут работать не над типовыми учебными кейсами, а над собственными бизнес-проектами, а также над кейсами для Ozon, «Севергрупп», «Додо Пицца», «ЮMoney», КРОК, Goods и других компаний. Они освоят важнейшие инструменты для создания стартапа. Это гибкие и классические методы управления проектами, технологии коучинга и трекинга, проектирование UX, предпринимательское право, цифровой маркетинг и многое другое.

Нетология входит в рейтинг самых успешных EdTech-компаний России. ИБДА РАНХиГС — в список лучших бизнес-школ Европы. Для студентов такое партнёрство должно стать преимуществом, ведь оно сочетает получение фундаментальных знаний с инновационным подходом к образованию.

Программа построена так, чтобы обучение можно было совмещать с работой. Лекции проходят в видеоформате (их можно смотреть на сайте в удобное время). Каждая разделена на 3–4 логические части, чтобы можно было смотреть, например, по дороге в офис или в обеденный перерыв.

После каждого лекционного блока — проектные вебинары. Они проходят по субботам и вечерам в будние дни. На них студенты разбиваются по тематическим комнатам и прорабатывают конкретные проекты предметно.

Среди педагогов — инвесторы, руководители крупных фирм, менеджеры проектов в ИТ. Например, Лариса Зорина, основатель лаборатории публичной речи и коммуникации Step2Future, готовит спикеров к выступлениям на TEDx. Андрей Иншаков, руководитель патентного отдела в «Яндексе», — один из трёх преподавателей дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью».

Создатели программы выбирают преподавателей, в которых заинтересованы сами ученики. Так, если студент решит создать стартап, скажем, в сфере сельского хозяйства, ему подберут специалиста в этой области.

По словам Андрея Кокшарова, одного из создателей магистратуры, в России практически нет акселераторов, которые помогают развить идею с нуля или вовсе начать работу без неё и уже в процессе обучения найти команду, определить актуальную для рынка идею и превратить её в реальный бизнес.

Магистратура-акселератор «Цифровое предпринимательство» заполнит пустующую нишу. В рамках обучения можно не только придумать свой проект и реализовать его, но и привлечь инвестиции в первом раунде от партнёров программы и бизнес-ангелов. В конце обучения проводится демодень, на котором студенты представляют свои проекты широкому кругу инвесторов. Вместе с трекером, который помогает стартаперам во время акселерации, студенты разрабатывают стратегию роста проектов — чтобы выпускники свободно чувствовали себя на рынке и после завершения обучения. Защитить магистерскую диссертацию можно в виде презентации реального стартапа.

А ещё после завершения обучения магистратура организует для выпускников публикации статей об их стартапах в отраслевых медиа и СМИ.

Наши студенты — это люди уже с опытом работы, которые хотят дальше уйти из найма и запустить свой бизнес. При этом мы ждём и бакалавров, которые хотят продолжить своё обучение и заняться реальным проектом.

Андрей Кокшаров
продюсер программ высшего образования в Нетологии

Выпускники получат государственный диплом РАНХиГС с присвоением степени «Магистр менеджмента».

Главным итогом обучения станет запуск собственного бизнеса. Это может быть личный проект или стартап, созданный вместе с однокурсниками. Выпускники получат необходимые навыки для карьерного роста внутри своих компаний. А тем, кто захочет сменить работу на более перспективную, создатели магистратуры готовы помочь с трудоустройством.

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