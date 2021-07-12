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О чём думают предприниматели, когда остаются наедине с собой в душе

Руководители компаний — об идеях во время водных процедур.

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Материал подготовлен при поддержке Jacob Delafon

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск признавался, что лучшие идеи посещают его голову во время утреннего душа — структурируется та информация, над которой он работал накануне ночью. И в этом Маск не одинок: согласно исследованию когнитивиста Скотта Барри Кауфмана, 72% людей осеняет именно во время таких банных процедур.

Возможно, дело в уединении: находясь в своем естественном, природном состоянии, человеку проще предаться мечтаниям и позволить мыслям свободно блуждать. А что насчёт бизнес-идей? Мы спросили нескольких предпринимателей о том, какие интересные идеи посещали их в душе.

Александр Блохин
Основатель бренда «Кофтёныши»

Недавно от нас ушёл специалист по HR, и теперь мне, как основателю, приходится искать сотрудников самостоятельно. Просмотр резюме, обзвон кандидатов и другая мелкая работа отвлекают от глобальных задач — поиска новых источников продаж, работы с маркетплейсами.

Размышления о них происходят между делом, например в душе. Если нет возможности быстро зафиксировать решение, иногда прошу жену запомнить мысль. Выхожу из душа и, иногда даже не успевая вытереться, говорю: «Слушай, Серафима, что мне пришло в голову...»

А вообще душ для меня — возможность проанализировать распорядок своей жизни и вспомнить о глобальных задачах. Например, о том, как было бы здорово больше читать, заняться спортом, пройти медицинский осмотр.

Антон Мельников

Руководитель группы компаний «ЦКТ» (поставщик товаров для бизнеса)

Душевая — отличное место для генерации бизнес-идей. Меня частенько озаряло в процессе или сразу после. За рабочим столом или на встрече ты напрягаешь сознание, чтобы решить проблему, — и иногда всё равно не получается.

А в душе автоматически расслабляешься, «смываешь» напряжение — и сам не замечаешь, как вдруг включается подсознание. Даже не ставя себе цель думать в этот момент о задаче, ты продолжаешь её решать и нередко находишь интересные варианты.

Кроме того, мне душ даёт прилив сил и решимости, и порой финальное «да, именно так я это сделаю» ко мне приходит именно в душевой. Оттуда я выхожу готовым на новые шаги в бизнесе и жизни.

Глеб Климентьев

Основатель коммуникационного агентства Smart PR

Помимо того, что контрастный утренний душ для меня — залог хорошего настроения, именно в это время мне в голову часто приходят простые, но изящные идеи. Например, как-то раз я подумал, почему бы не оформить сотрудникам нашей компании абонементы в коворкинг — в итоге выросла не только эффективность, но и обороты.

Сотрудники познакомились с другими резидентами коворкинга и только за первый месяц работы заключили с ними пять новых контрактов. Вообще, остаться один на один с собой — это возможность подумать о чём-то важном, а не о чём-то нужном. У предпринимателя, как правило, таких моментов в течение дня немного.

Андрей Дюсьмикеев

Основатель стартапа для мониторинга микроклимата Djinn

Когда я зависаю в душе, то думаю о времени, которого мне не хватает. Из-за работы в свои 58 лет я всё ещё мало внимания уделяю семье и развлечениям. Например, уже год обещаю сыну съездить на рыбалку, но никак не получается: то слишком устаю, то просто некогда.

На любимое хобби — я восстанавливаю старенькие авто, которым по 30–40 лет, — уже пару лет тоже времени в обрез. По сути, это два самых важных аспекта моей жизни, и душ — как раз то время, когда я могу подумать именно о них.

Владислав Гречкин

Генеральный директор киберспортивной организации Cyber Legacy

Я хожу в душ два раза в день. Утром, перед работой, составляю список задач на день или готовлюсь к выступлениям и презентациям. А вечером анализирую прошедший день: что сделано, а что нет, и, если не сделано, то почему.

Вообще в душе гораздо проще структурировать любые процессы — не только рабочие. Скажем, спланировать поездку на дачу с родными или маршрут для прогулки с племянником. Кстати, я всегда складываю в заметки в телефоне какие-то мысли, которые пришли в голову во время душа. Вдруг потом пригодятся.

Хорошо, когда в душе комфортно и ничего не отвлекает, — именно тогда проще всего погрузиться в себя и предаться мыслям о важном. Такие душевые старается делать французский бренд Jacob Delafon.

Под ним выпускается сантехника, мебель и аксессуары для ванной комнаты с 1889 года. В душевых поддонах Jacob Delafon не задерживается неприятных запахов (например, сырости), а благодаря специальному покрытию в них сложно поскользнуться.

Так, у модели Flight антибактериальное покрытие: оно защитит не только от запахов, но и от пятен. Поддоны Surface устойчивы к механическим повреждениям и истиранию, потому что сделаны из кварцевого порошка и смолы (а не из акрила, как многие аналоги).

Модель Singulier с защитой от царапин и сколов можно обрезать по индивидуальному заказу. Кроме того, на все душевые поддоны Jacob Delafon распространяется гарантия от 5 до 10 лет.

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