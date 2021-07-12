О чём думают предприниматели, когда остаются наедине с собой в душе

Хорошо, когда в душе комфортно и ничего не отвлекает, — именно тогда проще всего погрузиться в себя и предаться мыслям о важном. Такие душевые старается делать французский бренд Jacob Delafon.

Под ним выпускается сантехника, мебель и аксессуары для ванной комнаты с 1889 года. В душевых поддонах Jacob Delafon не задерживается неприятных запахов (например, сырости), а благодаря специальному покрытию в них сложно поскользнуться.

Так, у модели Flight антибактериальное покрытие: оно защитит не только от запахов, но и от пятен. Поддоны Surface устойчивы к механическим повреждениям и истиранию, потому что сделаны из кварцевого порошка и смолы (а не из акрила, как многие аналоги).

Модель Singulier с защитой от царапин и сколов можно обрезать по индивидуальному заказу. Кроме того, на все душевые поддоны Jacob Delafon распространяется гарантия от 5 до 10 лет.