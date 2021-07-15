Что такое продуктовый подход в дизайне и кто в России умеет его применять

Материал подготовлен при поддержке Pioneum

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Рассказывают организаторы, жюри и участники продуктового кейс-чемпионата P1.

Как человек будет пользоваться продуктом — главный вопрос, на который отвечают дизайн-студии и digital-агентства с продуктовым подходом к работе. Вместе с организаторами и жюри кейс-чемпионата Pioneum разбираемся, в чём суть этого подхода, чем он полезен бизнесу и пользователям, а также кто в России умеет применять его на практике.

Pioneum или P1 — соревнование, где студии в течение месяца решают продуктовые бизнес-кейсы из разных индустрий — от финтеха до фармакологии. А эксперты из продуктовых компаний «вслепую» оценивают их решения. 15 июля завершился второй сезон чемпионата, в нём приняли участие 40 команд. Итоги — в конце материала.

В чём смысл продуктового подхода в дизайне?

Владислав Баскаков директор по продуктовой стратегии Google Geo Services

В отличие от классического проектного подхода, где в основе лежит видение заказчика, продуктовый отталкивается от реальных потребностей клиента. То есть закрываются «боли» целевой аудитории, а не формальные бизнес-задачи. Упрощённо процесс выглядит так: находим и приоритезируем то, что больше всего «болит», фокусируем на решении этих проблем ресурсы и двигаемся итерационно, выдавая с каждым этапом полезный продукт. Потребитель за счёт этого быстрее и чаще получает предложение, которое реально отвечает его запросам.

Как продуктовый подход влияет на рабочие процессы?

Станислав Биченко директор по продукту Eduson, основатель сервиса «Поле»

Без продуктового подхода работа часто буксует: продукты и фичи запускаются, а выручка не растёт. Так происходит, когда бизнес стреляет вслепую, не опираясь на доказанные знания. Получаются невостребованные продукты и функции, которыми никто не пользуется, а про запуски забывают через месяц. Продуктовый подход — это способ для бизнеса более-менее стабильно не делать чушь. Вместо красочной презентации собственникам продуктовые команды делают предпродажи продукта — и доказывают, что на него есть спрос.

Разве аутсорс-студия сможет погрузиться в продукт лучше инхаус-команды?

Евгений Паршин экс-директор по продукту «Альфа-Банка»

У аутсорс-команды большая насмотренность: она ведь делает продукты для разных заказчиков, может сравнить результаты. Кроме того, у многих компаний нет денег на штатных сотрудников под специфические, но очень важные для продукта задачи. Особенно когда нужно проверить рискованные гипотезы. При этом аутсорс-команду нужно выбирать с такой же ответственностью, как если бы искали сотрудника в штат.

Как понять, что студия продуктовой разработки — хорошая?

Юрий Ветров директор по бренду и дизайну «Райффайзенбанка»

Во-первых, у неё должен быть опыт в нескольких проектах, похожих на ваш. Во-вторых, она должна понимать язык бизнес-показателей: ориентироваться на конкретные метрики конкретного продукта на конкретном рынке. В-третьих, студия должна чётко осознавать свою роль, роль компании-заказчика и их взаимосвязь в таком проекте. Чем больше прозрачных деталей в этом — тем больше шансов на успех.

Макс Десятых сооснователь red_mad_robot

Самое главное, на что надо смотреть, — это конкретные кейсы продуктов, над которыми работала студия. Чтобы выяснить уровень компетенции, стоит проводить демосессию с интересующей студией, на которой она должна показать минимум два кейса и рассказать, как их реализовывали, какие возникли трудности, как их решали и к какому результату пришли.

P1 организовали Миша и Валерия Розовы. Для них чемпионат — это способ наглядно показать, какие студии в России действительно умеют разрабатывать продукты и на каком уровне.

Как вы пришли к созданию P1?

Миша Розов основатель wannabelike и PINKMAN, соорганизатор P1

Большинство студий считает, что они способны сделать MVP продукта, но чаще всего они ошибаются: обычно у них нет реального опыта продуктовых запусков и работы в формате итераций — с постоянным анализом предыдущих шагов.

Видя эту проблему, мы и создали кейс-чемпионат для студий, которые хотят стать сильнее в продуктовой разработке или показать, что уже умеют применять продуктовый подход в работе на высоком уровне. Для этого в рамках P1 они решают продуктовые кейсы — в равных, честных, максимально приближенных к реальности условиях.

Чего не хватает современным студиям для того, чтобы стать продуктовыми?

Валерия Розова основатель TYPICAL, соорганизатор P1

Скорее всего, доверия компаний. Заказчики всё ещё не готовы отдавать на проработку действительно значимые части продукта. А если говорить про студии — им не хватает глубины понимания исследования и аналитики, несмотря на громкие заявления.

Одна из главных задач чемпионата P1 — дать возможность дизайн-студиям и digital-агентствам показать бизнесу свой уровень продуктовой разработки. Для этого они решали кейсы в рамках одной из семи индустрий: финтех, ритейл, фудтех, коммуникации, бизнес-процессы и аналитика, медицина, образование. Например, для Visa участники разрабатывали продукт для повышения лояльности банков, для «Самоката» — программу удержания клиентов, для Skillbox — вовлекающие сообщества учеников. vc.ru пообщался с участниками и выяснил, насколько им удалось справиться с задачами.

Почему вы решили принять участие в чемпионате P1?

Кирилл Малышев главный редактор MobileUp

На чемпионате студии могут показать свой реальный уровень: здесь работа и направление мысли каждой команды видны невооружённым взглядом. Потенциальный заказчик (да и все игроки рынка) в свою очередь могут понять, что студия умеет на самом деле, когда не прикрывается красивой маркетинговой презентацией.

Как вы подошли к решению кейса на чемпионате?

Ярослав Шаповалов креативный директор ARTW

На решение кейса организаторы выделили месяц — это чуть меньше, чем мы закладываем только на этап аналитики при работе с реальными клиентами. Чтобы всё успеть, мы решили разделить задачи между собой и регулярно делиться друг с другом полученными знаниями.

Использовали CustDev — это процесс общения с целевой аудиторией продукта для выявления её потребностей и тестирования гипотез. Благодаря ему к середине чемпионата у нас появились результаты глубинных интервью, срезы массовых анкетирований, CJM-карта (она показывает все точки взаимодействия клиента с продуктом), отчёты веб-аналитики и другие результаты исследований. На их основе мы сформулировали несколько гипотез, многие из которых подтвердились при опросах реальных пользователей и легли в основу финального решения.

На каком этапе получили больше всего инсайтов?

Наталия Поломошнова менеджер проектов Func

На чемпионате нам нужно было спроектировать продукт, который помог бы интернет-магазину косметики FOAM увеличить конверсию во вторую покупку. Во время глубинных интервью мы отсеяли множество гипотез, но и получили новые идеи. Главным инсайтом здесь стало то, что многие аспекты, которые мы посчитали непонятными, оказались осознанными и обоснованными бизнес-решениями команды клиента.

Например, наши дизайнеры были уверены, что проблемы в UX сайта мешают покупке, а оказалось, что покупатели отлично разбираются в интерфейсе и успешно с ним взаимодействуют. Это позволило нам сконцентрироваться на вещах, которые реально мешают пользовательскому опыту, и разработать релевантное решение — понятную и заметную программу лояльности, отвечающую запросам целевой аудитории и ценностям самой компании.

Сергей Березуев директор по дизайну и основатель inly

Наша команда проектировала продукт для Visa, направленный на повышение лояльности банков к платёжной системе. После тестирования нескольких гипотез мы решили остановиться на разработке опции, позволяющей держателям карт Visa округлять свои траты и жертвовать остаток в благотворительные фонды.

Во время решения кейса нам удалось пообщаться с ключевыми экспертами в сегменте благотворительности, и мы очень признательны им за такую открытость. Именно на этом этапе мы получили больше всего инсайтов.

Например, узнали, что скрытые «боли», связанные с прозрачностью, мешают развитию отношений фондов и платформ для сбора средств. Решение только этой проблемы может дать хороший импульс в развитии благотворительности, поэтому наш продукт мы сделали максимально понятным, безопасным и удобным для пользователей. Результаты наших опросов показали, что его внедрение на уровне платёжной системы может сделать банковские продукты привлекательней для 58–63% клиентов, а значит, и повысить лояльность самих банков к Visa.

Изменилось ли что-то в рабочих процессах после участия в P1?

Ярослав Шаповалов креативный директор ARTW

В чемпионате мы практиковали смену ролей: аналитики, UX-специалисты, менеджеры и дизайнеры поменялись задачами и старались делать нехарактерные для себя в привычных проектах вещи.

Такой эксперимент позволил лучше понять друг друга, со стороны посмотреть на уязвимые места, каждому в команде вынырнуть из своих «экспертных коробочек» и получить более глубокое понимание составных элементов продуктовой разработки.

Михаил Челяденков сооснователь и арт-директор Thesis

Участие дало нам, во-первых, огромный методический и образовательный прирост. Во-вторых, мы поняли, что наша суперсила в умении фокусироваться. В этот раз мы очень кропотливо подошли к вопросу. Мы не просто посидели и накидали гипотез, посмотрели, что делают в мире, но исследовали научные статьи, курсы по построению сообществ, тренды, best practices, чтобы в основе решения был «доказательный» подход. И уже на основе этого вывели гипотезы. Пройдя чемпионат, теперь мы как команда знаем, на что способны.

В новом сезоне P1 в состав жюри вошло более 30 экспертов из крупных продуктовых компаний: Google, «Яндекса», МТС, «Сбера», «Ленты», Skyeng и других. Работы оценивали по специальной методологии исходя из трёх критериев: погружение в кейс и организация рабочего процесса, применение инструментов продуктового проектирования и умение презентовать решение.

Максимально команда могла заработать 100 баллов. Те, кто набрал больше 42, получили фирменные бейджи P1, подтверждающие экспертность студии. Их три вида: Fundamental (42–55 баллов), Excellent (55–65), Supreme (65 и выше). Последний смогли заработать десять участников: inly, PINKMAN, mish, ARTW, Func, aim, Art UX, MobileUp и две команды учеников wannabelike.