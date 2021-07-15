Что такое продуктовый подход в дизайне и кто в России умеет его применять

Материал подготовлен при поддержке Pioneum
Рассказывают организаторы, жюри и участники продуктового кейс-чемпионата P1.
Как человек будет пользоваться продуктом — главный вопрос, на который отвечают дизайн-студии и digital-агентства с продуктовым подходом к работе. Вместе с организаторами и жюри кейс-чемпионата Pioneum разбираемся, в чём суть этого подхода, чем он полезен бизнесу и пользователям, а также кто в России умеет применять его на практике.
В чём смысл продуктового подхода в дизайне?
В отличие от классического проектного подхода, где в основе лежит видение заказчика, продуктовый отталкивается от реальных потребностей клиента. То есть закрываются «боли» целевой аудитории, а не формальные бизнес-задачи. Упрощённо процесс выглядит так: находим и приоритезируем то, что больше всего «болит», фокусируем на решении этих проблем ресурсы и двигаемся итерационно, выдавая с каждым этапом полезный продукт. Потребитель за счёт этого быстрее и чаще получает предложение, которое реально отвечает его запросам.
Как продуктовый подход влияет на рабочие процессы?
Без продуктового подхода работа часто буксует: продукты и фичи запускаются, а выручка не растёт. Так происходит, когда бизнес стреляет вслепую, не опираясь на доказанные знания. Получаются невостребованные продукты и функции, которыми никто не пользуется, а про запуски забывают через месяц. Продуктовый подход — это способ для бизнеса более-менее стабильно не делать чушь. Вместо красочной презентации собственникам продуктовые команды делают предпродажи продукта — и доказывают, что на него есть спрос.
Разве аутсорс-студия сможет погрузиться в продукт лучше инхаус-команды?
У аутсорс-команды большая насмотренность: она ведь делает продукты для разных заказчиков, может сравнить результаты. Кроме того, у многих компаний нет денег на штатных сотрудников под специфические, но очень важные для продукта задачи. Особенно когда нужно проверить рискованные гипотезы. При этом аутсорс-команду нужно выбирать с такой же ответственностью, как если бы искали сотрудника в штат.
Как понять, что студия продуктовой разработки — хорошая?
Во-первых, у неё должен быть опыт в нескольких проектах, похожих на ваш. Во-вторых, она должна понимать язык бизнес-показателей: ориентироваться на конкретные метрики конкретного продукта на конкретном рынке. В-третьих, студия должна чётко осознавать свою роль, роль компании-заказчика и их взаимосвязь в таком проекте. Чем больше прозрачных деталей в этом — тем больше шансов на успех.
Самое главное, на что надо смотреть, — это конкретные кейсы продуктов, над которыми работала студия. Чтобы выяснить уровень компетенции, стоит проводить демосессию с интересующей студией, на которой она должна показать минимум два кейса и рассказать, как их реализовывали, какие возникли трудности, как их решали и к какому результату пришли.
Как вы пришли к созданию P1?
Большинство студий считает, что они способны сделать MVP продукта, но чаще всего они ошибаются: обычно у них нет реального опыта продуктовых запусков и работы в формате итераций — с постоянным анализом предыдущих шагов.
Видя эту проблему, мы и создали кейс-чемпионат для студий, которые хотят стать сильнее в продуктовой разработке или показать, что уже умеют применять продуктовый подход в работе на высоком уровне. Для этого в рамках P1 они решают продуктовые кейсы — в равных, честных, максимально приближенных к реальности условиях.
Чего не хватает современным студиям для того, чтобы стать продуктовыми?
Скорее всего, доверия компаний. Заказчики всё ещё не готовы отдавать на проработку действительно значимые части продукта. А если говорить про студии — им не хватает глубины понимания исследования и аналитики, несмотря на громкие заявления.
Почему вы решили принять участие в чемпионате P1?
На чемпионате студии могут показать свой реальный уровень: здесь работа и направление мысли каждой команды видны невооружённым взглядом. Потенциальный заказчик (да и все игроки рынка) в свою очередь могут понять, что студия умеет на самом деле, когда не прикрывается красивой маркетинговой презентацией.
Как вы подошли к решению кейса на чемпионате?
На решение кейса организаторы выделили месяц — это чуть меньше, чем мы закладываем только на этап аналитики при работе с реальными клиентами. Чтобы всё успеть, мы решили разделить задачи между собой и регулярно делиться друг с другом полученными знаниями.
Использовали CustDev — это процесс общения с целевой аудиторией продукта для выявления её потребностей и тестирования гипотез. Благодаря ему к середине чемпионата у нас появились результаты глубинных интервью, срезы массовых анкетирований, CJM-карта (она показывает все точки взаимодействия клиента с продуктом), отчёты веб-аналитики и другие результаты исследований. На их основе мы сформулировали несколько гипотез, многие из которых подтвердились при опросах реальных пользователей и легли в основу финального решения.
На каком этапе получили больше всего инсайтов?
На чемпионате нам нужно было спроектировать продукт, который помог бы интернет-магазину косметики FOAM увеличить конверсию во вторую покупку. Во время глубинных интервью мы отсеяли множество гипотез, но и получили новые идеи. Главным инсайтом здесь стало то, что многие аспекты, которые мы посчитали непонятными, оказались осознанными и обоснованными бизнес-решениями команды клиента.
Например, наши дизайнеры были уверены, что проблемы в UX сайта мешают покупке, а оказалось, что покупатели отлично разбираются в интерфейсе и успешно с ним взаимодействуют. Это позволило нам сконцентрироваться на вещах, которые реально мешают пользовательскому опыту, и разработать релевантное решение — понятную и заметную программу лояльности, отвечающую запросам целевой аудитории и ценностям самой компании.
Наша команда проектировала продукт для Visa, направленный на повышение лояльности банков к платёжной системе. После тестирования нескольких гипотез мы решили остановиться на разработке опции, позволяющей держателям карт Visa округлять свои траты и жертвовать остаток в благотворительные фонды.
Во время решения кейса нам удалось пообщаться с ключевыми экспертами в сегменте благотворительности, и мы очень признательны им за такую открытость. Именно на этом этапе мы получили больше всего инсайтов.
Например, узнали, что скрытые «боли», связанные с прозрачностью, мешают развитию отношений фондов и платформ для сбора средств. Решение только этой проблемы может дать хороший импульс в развитии благотворительности, поэтому наш продукт мы сделали максимально понятным, безопасным и удобным для пользователей. Результаты наших опросов показали, что его внедрение на уровне платёжной системы может сделать банковские продукты привлекательней для 58–63% клиентов, а значит, и повысить лояльность самих банков к Visa.
Изменилось ли что-то в рабочих процессах после участия в P1?
В чемпионате мы практиковали смену ролей: аналитики, UX-специалисты, менеджеры и дизайнеры поменялись задачами и старались делать нехарактерные для себя в привычных проектах вещи.
Такой эксперимент позволил лучше понять друг друга, со стороны посмотреть на уязвимые места, каждому в команде вынырнуть из своих «экспертных коробочек» и получить более глубокое понимание составных элементов продуктовой разработки.
Участие дало нам, во-первых, огромный методический и образовательный прирост. Во-вторых, мы поняли, что наша суперсила в умении фокусироваться. В этот раз мы очень кропотливо подошли к вопросу. Мы не просто посидели и накидали гипотез, посмотрели, что делают в мире, но исследовали научные статьи, курсы по построению сообществ, тренды, best practices, чтобы в основе решения был «доказательный» подход. И уже на основе этого вывели гипотезы. Пройдя чемпионат, теперь мы как команда знаем, на что способны.
В новом сезоне P1 в состав жюри вошло более 30 экспертов из крупных продуктовых компаний: Google, «Яндекса», МТС, «Сбера», «Ленты», Skyeng и других. Работы оценивали по специальной методологии исходя из трёх критериев: погружение в кейс и организация рабочего процесса, применение инструментов продуктового проектирования и умение презентовать решение.
Максимально команда могла заработать 100 баллов. Те, кто набрал больше 42, получили фирменные бейджи P1, подтверждающие экспертность студии. Их три вида: Fundamental (42–55 баллов), Excellent (55–65), Supreme (65 и выше). Последний смогли заработать десять участников: inly, PINKMAN, mish, ARTW, Func, aim, Art UX, MobileUp и две команды учеников wannabelike.
Вот, как в этот раз распределились голоса жюри:
Комментарий удален
Комментарий удален
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