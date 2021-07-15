Конкурс инструкций
Промо

Коротко: интерактивный мастер-класс о командной работе и мастерстве переговоров

От профессора Moove — совместной программы бизнес-школы «Сколково» и МТС.

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Материал подготовлен при поддержке Moove programme by Skolkovo x MTS

Для кого

Для студентов технических вузов.

Чем интересен мастер-класс

  • Интерактивный мастер-класс «Как эффективно работать в виртуальной команде» проведёт Майк Шимански — профессор Moove и академический директор МВА бизнес-школы «Сколково», работавший в межкультурных распределенных командах в десяти странах.
  • Мастер-класс пройдёт в форме квеста — ведущий даст задания тем, кто присоединится к трансляции на YouTube.
  • Участникам расскажут, как работать в онлайне и какие инструменты использовать, как правильно вести переговоры в команде и договариваться с зарубежными коллегами несмотря на различия в менталитете.

Что ещё нужно знать

  • Мастер-класс пройдёт 28 июля 2021 года в 19.00.
  • Организатор события — Moove — совместная программа бизнес-школы «Сколково» и МТС для бакалавров и магистров.
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Возрастное ограничение 18+

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