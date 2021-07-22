Как выглядели «офисы» в эпоху Просвещения и чем там занимались в Средневековье

Рассказываем краткую историю офисной жизни — от Древнего Рима до гаража Джобса

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Из дворцов и храмов — в крохотные помещения

Считается, что слово «офис» впервые употребил Джеффри Чосер в «Кентерберийских рассказах» в 1395 году. В произведении оно означало работу, светскую службу. Произошло оно от латинского officium: в широком смысле — «персонал», «служба» или «должность». Но протоофисы были и раньше.

Первыми офисными работниками можно считать древнегреческих и древнеримских писцов. Они вели учёт дел в государственном казначействе и правительственном архиве, переписывали существующие законы и записывали новые, вели перепись населения. Работали они в большом храме или дворце.

Александрийская библиотека. Комнаты со свитками походили на офисы — здесь выполнялись административные и управленческие функции и хранились письменные записи Источник: Senion

В Средневековье стали развиваться крупные неправительственные организации: торговые компании, семейные банки, религиозные структуры — всем им нужен был отдельный человек (или группа), который бы занимался документацией. Работали такие «клерки» из дома.

Кстати, в монастырях тоже были «кабинеты», но скромнее — стол, стул и пара полок. Там монахи кропотливо изучали и копировали свои рукописи. Первое такое рабочее место появилось в 15-м веке, называлось оно scriptorium (с латинского — «место для письма») и выглядело как письменный стол.

Средневековый скрипторий Источник: wikimedia

Сандро Боттичелли изобразил такие офисы-скриптории на картинах «Святой Августин в своей келье» и «Святой Августин Блаженный».

Первыми полноценными офисами можно считать дома итальянских ростовщиков времён эпохи Возрождения. «Пышные» и «богатые», при этом «сотрудников» немного: на каждого человека приходилось по 15–20 квадратных метров рабочего пространства. Но так было недолго. Примерно с 16-го века офисы стали теснее: в типичных конторах крупных европейских городов того времени на сотрудника приходилось уже около 10–12 квадратных метров. А вот «приватность» офисов — примета уже 17-го века. В эпоху Просвещения, например, юристы, врачи и другие обеспеченные специалисты открывали собственные кабинеты.

С началом промышленной революции колониальным сверхдержавам, таким как Британская империя, потребовались офисные здания для управления армией, торговлей и другими делами. Это привело к многократному росту количества рабочих мест.

Старая адмиралтейская канцелярия в Лондоне, построена в 1726 году Источник: wikimedia

При этом представители состоятельных династий, например Ротшильды и Бэринги, по-прежнему работали в своих роскошных домах — они считали, что там их клиенты чувствовали себя более непринуждённо.

Типичный «домашний» офис 1900-х годов Источник: wikimedia

С появлением в конце 19-го века первых небоскрёбов (пусть тогда так назывались и постройки ниже десяти этажей) офисы переместились туда. И к 1920-м 2–5 квадратных метров офисного пространства на человека уже стали нормой.

К 1960-м офисы стали неотъемлемой частью рабочего процесса. Хотя некоторые всё же продолжали работать из дома. На фото ниже — американский издатель Хью Хефнер работает над журналом Playboy из спальни своей квартиры в Чикаго.

Хью Хефнер работает в своей спальне-офисе в особняке в Чикаго Источник: Playboy Enterprises

В офисе Mail.ru Group работать так же удобно, как и из дома, и места там достаточно для всех: штаб-квартира располагается сразу в двух 27-этажных башнях бизнес-центра SkyLight, а одну из них занимает полностью. Помимо просторных рабочих мест, здесь есть кинотеатр, фитнес-центр, фреш-бар, музыкальная комната, большая лаунж-зона и поле для мини-футбола, которое за пару часов можно превратить в конференц-зал на 500 человек.

От конвейерности к заботе о сотрудниках

Во все времена в офисах пытались установить порядок работы, некую корпоративную культуру. Монастыри, например, ввели учёт рабочих часов, что добавило в будни монахов элемент дисциплины.

В эпоху Просвещения произошёл переход от ремесленного производства к промышленному, так появилось много новых административных профессий. Люди вынуждены были привыкать к строгому графику, а написание, сортировка писем и другая монотонная работа требовали усидчивости, которая хорошо давалась далеко не всем. В тот же период офисная работа неожиданно стала престижной. Ведь в офисах могли работать только «образованные» и «интеллигентные» люди.

Офис времен эпохи Просвещения Источник: wikimedia

Благодаря промышленной революции в 18-м веке бизнес начал стремительно расти, а вместе с ним росло и количество рабочих мест. В тот период в крупных организациях на первый план всё чаще выходило не мастерство работников, а их количество. Условия работы при этом становились хуже, росло недовольство — клерки требовали более человеческого отношения. Чтобы наладить отношения в коллективе и «сгладить углы» в общении подчинённых с начальством, нанимали менеджеров-управленцев. Тогда же стали активно развиваться различные теории управления персоналом.

В 19-м веке английский философ Роберт Оуэн разработал концепцию социально ориентированного менеджмента. Он предлагал сократить рабочий день, убрать наказания и поощрять сотрудников за хорошую работу — Оуэн был уверен, что это повысит их продуктивность. Увы, работодатели не были готовы к таким изменениям, однако теории и эксперименты философа существенно повлияли на развитие профсоюзного движения.

Офисы начала 20-го века были основаны на научном стиле управления, известном как «тейлоризм». Его создал Фредерик Тейлор: он разработал методы, которые научили руководителей делать своих сотрудников продуктивней.

Офис, по идее Тейлора, имитировал заводскую сборочную линию: простые повторяющиеся задачи делегировались отдельным клеркам, чтобы создать непрерывный рабочий процесс (этот подход стали называть «научным менеджментом»). Тейлор таким образом хотел повысить производительность офисов. Благополучие и вовлечённость самих сотрудников его мало волновали.

Офис, организованный по принципам тейлоризма Источник: Wiley Online Library

Идею Тейлора развил психолог Фрэнк Банкер Гилбрет. Он считал, что чем меньше движений совершает работник, тем эффективнее его работа. И даже составил своеобразную инструкцию по количеству допустимых движений. Так на рабочем столе появились лотки для писем, копировальная бумага и роторы для обработки учётных карточек.

Для ещё большей продуктивности компании часто нанимали клерков, которые выполняли однотипную работу весь день: открывали письма, печатали, подавали документы или забирали и доставляли файлы от одного человека к другому. Эта система индивидуальность не поощряла. Офисным служащим не разрешали разговаривать, потому что разговор сокращает рабочее время. Для этого в офисах устанавливали перегородки между столами.

Именно такой офис организовала в 1904 году компания по доставке мыла Larkin Soap Company. Там находилось 1800 сотрудников, которые обрабатывали 5000 заказов в день, сидя в огромном опенспейсе.

К 1920-м годам офисная работа всё больше стала напоминать работу на фабрике: офисный служащий выполнял однотипный набор действий — прямо как на производственной линии. Люди соглашались на такие условия не по своей воле: Америку поразила Великая депрессия, каждый держался за своё место как мог.

Но всё изменилось после Второй мировой войны: промышленность перестраивалась на выпуск товаров не для армии, а для простого населения, поэтому фабричные рабочие начали зарабатывать больше офисных сотрудников. И работодателям пришлось делать офисную работу «более привлекательной». Вместо того, чтобы платить больше, работодатели завлекали сотрудников «статусностью». В рекламе вакансий всё чаще упоминался «дружеский» коллектив, лояльное начальство, хорошая медицинская страховка и высокая пенсия.

Отношение работадателей к сотрудником тоже стало меняться. Выяснилось, что перерывы в работе, разнообразные задачи и общение с коллегами не вредит продуктивности, а, наоборот, её стимулирует.

К 1950-м годам тенденция к человекоориентированному подходу в офисной работе усилилась. Компании отказывались от строгой офисной иерархии: рабочие столы располагались группами в так называемом природном порядке (то есть без определённой системы). На полу в типичном офисе лежал ковёр, само пространство было обставлено современной мебелью. Такой подход к дизайну назвали Burolandschaft — «офисный пейзаж». Сперва он распространился по Европе, а затем по всему миру.

Устройство офиса в стиле Burolandschaft Источник: HubbleHQ

Суть Burolandschaft — большее внимание к потребностям сотрудников, а не к поддержанию жёсткой структуры. Люди разных управленческих уровней сидели рядом, без перегородок, зато в окружении комнатных растений. Burolandschaft предполагал места для отдыха — чтобы «переключиться» и выпить кофе.

В 1964 году американский изобретатель Роберт Пропст разработал модель Action Office: небольшая мобильная перегородка отделяла человека от коллег, при этом на неё можно было прикреплять важные документы или напоминания. Полки двигались — пространству можно было придать любую форму.

Со временем рабочее пространство становилось всё более обособленным, так появились кубиклы — персональные рабочие «ячейки».

В эволюции концепции «человекоориентированных» офисов кубиклы, конечно, стали шагом назад. В итоге то, во что корпорации превратили его идею, Пропст назвал «монолитным безумием».

Однако концепция «человеческого» подхода всё равно продолжила развиваться. Её главные принципы воплотились и в новой философии Mail.ru Group, с точки зрения которой офис — это больше не место для рутинной работы, а площадка для взаимодействия и творчества. Компания организовала несколько пространств, которые каждый может использовать исходя из своих планов на день. Есть пространство идей — зоны со свободной посадкой, пространство команд — они бронируются подразделениями, и индивидуальные пространства — классические рабочие места, закреплённые за конкретными людьми. Также здесь ввели множество практик для борьбы с выгоранием: от йоги до психотерапии. Ещё в офисе проводят вакцинацию от ковида и регулярное ПЦР-тестирование — за счёт компании.

Социальное устройство офиса и дресс-код

В 1868 году Кристофер Лэтем Шоулз запатентовал первую коммерчески успешную пишущую машинку.

Пишущая машинка Шоулза, 1873 год. Находится в историческом музее Буффало, США Источник: wikimedia

Сперва они стоили дорого (около $125 — это почти полугодовая зарплата рабочего) и весили под 40 кг, а для работы на них нужно было учиться.

Но вести деловую переписку с помощью печатной машинки было гораздо удобнее. Американская компания E. Remington and Sons, изначально занимавшаяся производством огнестрельного оружия, первой запустила массовое производство пишущих машинок и организовала курсы набора текста. Работать машинистками охотнее шли женщины (мужчины считали эту работу непрестижной) — именно с этого момента они стали играть важную роль в корпоративной среде. Офисная работа дала многим из них возможность обрести социальную и финансовую независимость.

Машинистки в офисе Международного агентства по делам военнопленных, Женева, 1918 год Источник: wikimedia

До конца 19-го века женщин-клерков вообще не существовало, к 1870 году их было едва больше тысячи по всему миру. К 1911 году их стало 125 000, а к 1961-му — уже 1,8 млн.

В начале 20-го века уровень экономической самостоятельности женщин, как и их статус в обществе в целом, активно рос. Одновременно с этим женщины боролись и за реформирование женского костюма. Из гардероба работающей женщины исчезли тугие корсеты, их заменили костюмы-двойки или юбка и белая блуза.

Офис Женского социально-политического союза, 1911 год Источник: Museum of London

При этом на работе женщинам запрещалось носить крупные украшения, особенно серьги, поскольку те, по мнению руководства, мешали говорить по телефону.

Так как брюки тоже были недопустимы, а сотрудницы хотели приватности, появились «доски скромности» — фанерные секции, которые загораживали переднюю часть стола и закрывали ноги.

Офис компании по консервации продуктов, 1917 год Источник: wikimedia

После Второй мировой войны дамы предпочитают носить простые закрытые платья ниже колен с туфлями на среднем каблуке

В 1970–1980-е годы в США женщин увольняли из-за того, что, по мнению начальства, они выглядели недостаточно молодо, женственно и привлекательно или, наоборот, слишком провокационно. Например, Мишель Винсон, служащая банка Meritor Savings Bank, проиграла первый суд начальнику, который насиловал её на рабочем месте на протяжении нескольких лет: окружной судья счёл, что её наряды поощряли насильника. Однако уже апелляционный суд впоследствии всё же встал на сторону женщины.

В 1977 году Джон Моллой написал книгу Dress for Success, в которой рассказал, как стоит одеваться женщинам в офисе. По его мнению, предпочтение следовало отдавать брючным или юбочным костюмам и полуприлегающим приталенным платьям. Моллой также считал, что офисный дресс-код не предполагает рюш, глубоких декольте, красного нижнего белья и длинных волос.

В отличие от офисов прошлого, в Mail.ru Group ценят личную свободу и принимают любой подход к самовыражению сотрудников, будь то зелёные волосы, татуировки или привычка ходить по офису в тапках. А ещё сотрудники здесь свободны в выборе удобного рабочего режима. Есть классический — полностью из офиса, дистанционный — когда сотрудник сам определяет, где ему работать сегодня, дома или на пляже, и гибридный — сочетающий в себе первые два.

От текстовых процессоров к полноценным компьютерам

В 1964 году IBM представила устройство для записи текста на магнитные карты — один из первых текстовых процессоров, позволяющих перепечатывать записанную информацию. А в 1965 году офисы закупили первые программируемые калькуляторы Programma 101: устройство складывало, вычитало, умножало, делило. При этом стоило $3,2 тысячи.

Programma 101 — первый программируемый калькулятор, также известный как Perottina Источник: Museoscienza.org

До 1970-х годов компьютеры требовали тысячи отдельных транзисторов и занимали целые комнаты. В 1970-х годах появились компьютеры на базе микропроцессоров, а со временем их производство настолько удешевилось, что они стали доступны рядовым пользователям. Так началось их массовое производство и использование, в том числе в офисной среде.

В 1973 году компания Xerox разработала первый компьютер с графическим пользовательским интерфейсом (монитором) и мышью — Xerox Alto. В нём даже был примитивный «рабочий стол». Устройство не продавали массово: компьютер в первую очередь играл роль исследовательского прототипа в научном центре Xerox.

Xerox Alto — первый компьютер с монитором и мышью Источник: wikimedia

В 1975 году IBM выпустила первый «портативный» компьютер с оперативной памятью 16 килобайт: он весил 25 килограмм, стоил более 9 тысяч долларов и популярным так и не стал. В 1976 году Стив Возняк и Стив Джобс собрали в гараже первый Apple. Они смогли продать 50 экземпляров по $666 каждый.

Офисные компьютеры тогда умели немногое: писать текст и создавать электронные таблицы.

Реклама компьютера, который занимает весь стол: «Маленький компьютер для больших дел», 1979 год Источник: benlight.me

Эра «настоящих» ПК наступила в 1980-е годы. В 1981 году компания IBM выпустила первый массовый персональный компьютер — IBM PC. Его главной особенностью был модульный принцип: пользователи сами могли выбирать нужные компоненты (например, цветную или монохромную видеокарту), а другие компании — производить периферию или программное обеспечение для устройства без необходимости покупать лицензию. Архитектура процессора Intel 8088 и операционная система MS-DOS настолько прижились, что следующие несколько лет другие производители выпускали PC-совместимые компьютеры: архитектурно близкие к оригиналу и способные запускать совместимое ПО.

Первый персональный компьютер IBM PC Источник: Ruben de Rijcke

Благодаря относительно низкой стоимости компьютеров, компании стали всё чаще использовать их не для исследовательских задач, а для ускорения рабочих процессов: пишущие машинки начали постепенно исчезать со столов клерков. Так за компьютером закрепился статус офисной оргтехники.

На смену бумажным средствам связи пришла электронная почта: в 1996 году запустился первый коммерческий почтовый сервис Hotmail, через два года после этого заработала Mail.ru. Мессенджеры, которые сначала использовались в качестве внутреннего канала связи между сотрудниками, впоследствии стали важным звеном и в коммерческой коммуникации.

Технический прогресс навсегда изменил офисы и продолжает менять их даже сейчас. В офисах Mail.ru Group используют новые технологические решения — чтобы сделать работу распределённых команд удобной. Сотрудники могут удалённо управлять рабочими процессами, проходить образовательные курсы, бронировать зоны для работы и даже управлять освещением. В корпоративном мессенджере Myteam есть всё необходимое для общения и работы: чаты, группы, каналы, видеозвонки, боты. А персональный цифровой ассистент на основе искусственного интеллекта умеет решать почти любые рабочие вопросы: подсказывает, как оформить справку, выступить на конференции, пройти курс обучения или присоединиться к спортклубу. В будущем он научится подавать за сотрудников заявки на отпуск, назначать встречи с коллегами и бронировать переговорки.