Чем система быстрых платежей полезна бизнесу — объясняем в цифрах

Сколько времени занимает перевод, какие есть сценарии работы и как не платить комиссию.

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Материал подготовлен при поддержке ПСБ

Система быстрых платежей — это технология, которая позволяет почти мгновенно переводить деньги между счетами любых банков, подключённых к сервису. Зачем её использовать бизнесу — объясняем на цифрах.

От 0% до 0,7%

Максимальная комиссия за приём платежей по СБП составляет 0,7%. Это ниже, чем у любых других способов безналичной оплаты. При этом её можно вообще не платить, если банк участвует в государственной программе по возврату комиссии. Для этого организации нужно подписать договор с банком-участником и выбрать удобный сценарий использования СБП. Единственное условие — она должна состоять в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с подтверждённым статусом в ФНС.

0 рублей

Для подключения системы не нужно тратиться на покупку и обслуживание дополнительного оборудования. Для некоторых сценариев оплаты продавцу не нужен даже смартфон.

4 сценария оплаты

QR-наклейка: банк предоставляет многоразовый QR-код, который можно распечатать и разместить на любой поверхности в предкассовой зоне.

Динамический QR-код: его можно распечатать на предчеке фискального принтера, вывести на кассе, POS-терминале, смартфоне продавца или показать покупателю любым другим удобным способом. Код действителен от 5 минут до 90 дней — на усмотрение бизнеса.

Мгновенный счёт: используется в интернет-торговле для оплаты товаров или услуг с мобильных устройств. Покупателю нужно лишь нажать на кнопку «Оплатить через СБП» на сайте продавца, после чего откроется приложение банка с уже заполненными полями для перевода.

Подписки: однократные или регулярные переводы бизнесу — сценарий станет доступен позднее в 2021 году. С его помощью можно будет проводить автоматические платежи с заданной периодичностью: например, оплачивать спортзал, онлайн-обучение, подписку на музыкальные и видеосервисы или переводить деньги в благотворительные фонды.

15 секунд

Среднее время зачисления средств на счёт юридического лица. Причём неважно, с какого банка поступил платёж.

600 000 рублей

Лимит для единоразового платежа. Если цена товара выше — клиент может разделить оплату на несколько частей.

25 миллионов

Столько пользователей уже подключены к системе быстрых платежей.

85 субъектов РФ

Систему можно подключить в любой точке России. Всё, что нужно, — подписать договор с выбранным банком.

140 тысяч

Столько торговых точек подключилось к СБП, по данным Национальной системы платёжных карт. И тренд набирает обороты: только за июнь этот способ оплаты внедрили 11 тысяч торгово-сервисных предприятий. Малому и среднему бизнесу выгодно использовать систему — благодаря низким комиссиям и простоте использования.

24/7/365

Система быстрых платежей работает круглосуточно без выходных и праздников.

В рамках госпрограммы ПСБ установил комиссию 0% для бизнеса, использующего систему быстрых платежей с оплатой по QR-коду. Банк будет ежемесячно подавать списки клиентов с указанием удержанной комиссии в Минэкономразвития. После средства для компенсации будут поступать на корреспондентский счёт банка и далее — выплачиваться предпринимателям. Вся процедура займёт не более 30 дней. Для подключения к системе нужно оставить заявку на сайте.