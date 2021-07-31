Конкурс инструкций
Промо

Чем система быстрых платежей полезна бизнесу — объясняем в цифрах

Сколько времени занимает перевод, какие есть сценарии работы и как не платить комиссию.

2 2 комментария
77 просмотров

Материал подготовлен при поддержке ПСБ

Система быстрых платежей — это технология, которая позволяет почти мгновенно переводить деньги между счетами любых банков, подключённых к сервису. Зачем её использовать бизнесу — объясняем на цифрах.

От 0% до 0,7%

Максимальная комиссия за приём платежей по СБП составляет 0,7%. Это ниже, чем у любых других способов безналичной оплаты. При этом её можно вообще не платить, если банк участвует в государственной программе по возврату комиссии. Для этого организации нужно подписать договор с банком-участником и выбрать удобный сценарий использования СБП. Единственное условие — она должна состоять в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с подтверждённым статусом в ФНС.

0 рублей

Для подключения системы не нужно тратиться на покупку и обслуживание дополнительного оборудования. Для некоторых сценариев оплаты продавцу не нужен даже смартфон.

4 сценария оплаты

  • QR-наклейка: банк предоставляет многоразовый QR-код, который можно распечатать и разместить на любой поверхности в предкассовой зоне.
  • Динамический QR-код: его можно распечатать на предчеке фискального принтера, вывести на кассе, POS-терминале, смартфоне продавца или показать покупателю любым другим удобным способом. Код действителен от 5 минут до 90 дней — на усмотрение бизнеса.
  • Мгновенный счёт: используется в интернет-торговле для оплаты товаров или услуг с мобильных устройств. Покупателю нужно лишь нажать на кнопку «Оплатить через СБП» на сайте продавца, после чего откроется приложение банка с уже заполненными полями для перевода.
  • Подписки: однократные или регулярные переводы бизнесу — сценарий станет доступен позднее в 2021 году. С его помощью можно будет проводить автоматические платежи с заданной периодичностью: например, оплачивать спортзал, онлайн-обучение, подписку на музыкальные и видеосервисы или переводить деньги в благотворительные фонды.

15 секунд

Среднее время зачисления средств на счёт юридического лица. Причём неважно, с какого банка поступил платёж.

600 000 рублей

Лимит для единоразового платежа. Если цена товара выше — клиент может разделить оплату на несколько частей.

25 миллионов

Столько пользователей уже подключены к системе быстрых платежей.

85 субъектов РФ

Систему можно подключить в любой точке России. Всё, что нужно, — подписать договор с выбранным банком.

140 тысяч

Столько торговых точек подключилось к СБП, по данным Национальной системы платёжных карт. И тренд набирает обороты: только за июнь этот способ оплаты внедрили 11 тысяч торгово-сервисных предприятий. Малому и среднему бизнесу выгодно использовать систему — благодаря низким комиссиям и простоте использования.

24/7/365

Система быстрых платежей работает круглосуточно без выходных и праздников.

В рамках госпрограммы ПСБ установил комиссию 0% для бизнеса, использующего систему быстрых платежей с оплатой по QR-коду. Банк будет ежемесячно подавать списки клиентов с указанием удержанной комиссии в Минэкономразвития. После средства для компенсации будут поступать на корреспондентский счёт банка и далее — выплачиваться предпринимателям. Вся процедура займёт не более 30 дней. Для подключения к системе нужно оставить заявку на сайте.

Узнать больше

ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

2 2 комментария
2
{ "author_name": "Руслан Ермаков", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 2, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 274649, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 31 Jul 2021 10:22:54 +0300", "is_special": false }
Конкурс технических инструкций
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Илья Попов

0

Больше года,  что пользуюсь такой системой. Очень, очень удобная вещь.

Ответить

Dmitriy Mamaev

0

"QR-наклейка: банк предоставляет многоразовый QR-код, который можно распечатать и разместить на любой поверхности в предкассовой зоне."

Это самый простой и используемый способ, однако с ним же есть одна очень серьезная проблема - у кассира нет никакого подтверждения о оплате заказа, кроме информации в телефоне покупателя. А это значит, что найдутся умельцы, которые это будут использовать.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Ингосстрах
Как малому бизнесу понять свою «зону смерти»

Риск-менеджмент традиционно считается уделом крупных компаний. Кроме них просчитывают риски разве что стартапы, и те по требованию инвесторов. Малый и средний бизнес (МСБ) работает без подобной аналитики — ему не до этого. Предпринимателей можно понять, когда ты поднимаешься с нуля или масштабируешь проект, мысль идет в векторе достижения…

0 Обсудить
0
Финансы
Вадим Петров
Переход на ФФД 1.2. Как это сделать без потерь для бизнеса

В России продолжает развиваться маркировка. В ближайшее время предприниматели должны перейти на новые фискальные накопители. Рассказываем, что ждет бизнес при переходе на ФФД (формат фискальных документов) версии 1.2.

Переход на ФФД 1.2. Как это сделать без потерь для бизнеса.
0 Обсудить
0
Финансы
Иконников Вячеслав
Мошенники развели 22-летнюю девушку на 700 тысяч рублей. Чем мы можем помочь и чему научиться?

Многие, я думаю, видели, не так давно выпущенную статью о том, как мошенники под видом сотрудников банков и прокуратуры обманули сестру автора на 700 тысяч рублей. Вот, если что, ссылка на неё:

201 201 комментарий
133
Медиа
Дмитрий Беликов
MTV исполняется 40 лет. Бивис, Батт-Хед и Дарья
Бивис и Батт-Хед дебютировали на MTV в 1993 году Getty Images
1 1 комментарий
1
Первая грузовая компания
Как успешно пройти испытательный срок?

Свершилось – вы получили работу мечты! Но впереди еще три месяца испытательного срока. Это время дается вам и работодателю, чтобы определиться, насколько вы друг другу подходите. Как использовать это время с максимальной для себя пользой? Рассказывает главный специалист отдела подбора персонала Ольга Шабалина. Как всегда, упаковали полезные…

0 Обсудить
2
Приёмная
nnstepan n
Дом.ru Бизнес с конца марта постоянные перебои с доступом в интернет

Много лет в компании в Нижнем Новгороде пользуемся доступом в интернет от Дом.ru Бизнес, с 2017 по 2021 год не помню технических проблем более чем 1-2 раза в год сроком на пару часов. Но все резко поменялось в конце марта 2021. Вот из мониторинга даты и время перебоев в предоставлении услуги доступа в интернет:

2 2 комментария
1
Маркетинг
Nastya Mikhur
Скандалы пивоварни BrewDog приносят её панкам-создателям миллионы: история про дикий маркетинг Статьи редакции

Джеймс Ватт и Мартин Дики ездят на танке по Лондону, продают чучела с бутылками внутри, бесят корпорации своим «агрессивным портером» и благодаря этому привлекают инвесторов и покупателей.

Мартин Дики (слева) и Джеймс Ватт (справа) BrewDog
26 26 комментариев
78
Приёмная
Сергей Васильев
RU-CENTER (NIC.RU) Опять дарят "подарки" увеличивающие стоимость продления услуг ВДВОЕ

Занимаюсь своими делами. Приходит письмо от RU-CENTER (NIC.RU) смысл которого сводится к тому, что если я не хочу потратить при продлении доменов сумму вдвое больше и так конской стоимости продления, то я должен отложить свои дела и потратить час своей жизни, что бы всё вернуть как было до "подарка".

18 18 комментариев
15
GoTech Innovation
31 июля завершается приём заявок в 1-й этап отбора программы B2C Future Solutions
0 Обсудить
1
Приёмная
Никита Руднев
Кредит Европа Банк не закрывает счёт

В июне 2021 года решил закрыть карточку и счёт в Кредит Европа Банке, которой никогда не пользовался, с самого оформления на этой карте не было ни рубля. Позвонил оператору, ответ банальный и простой: "надо приехать в офис банка лично". Тем что закрыть счёт можно только приехав в офис банка и написав заявление в 2021 году уже показатель, ну да…

2 2 комментария
Фоксфорд
Как превратить юристов из бюрократов в опору компании

Бывает, что корпоративные юристы — люди, которые не показываются из кабинета и иногда вставляют палки в колёса другим отделам. Но в «Фоксфорде» они сами ходят к бизнес-заказчикам и предлагают идеи. Юрист онлайн-школы «Фоксфорд» Катя Кулакова рассказывает, как работает юридический отдел, который живёт интересами компании.

Катя Кулакова, юрист онлайн-школы "Фоксфорд"
3 3 комментария
8
Больше статей
null