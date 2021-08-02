Конкурс инструкций
Промо

Коротко: прокачать стартап от идеи до первой выручки — за 6 месяцев

Поддержка в тестировании гипотез, привлечении клиентов и инвестиций, построении продаж, маркетинга и стратегии роста — в рамках программы от стартап-студии Launchpad.

1 1 комментарий
154 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Launchpad

Что такое Launchpad

Это стартап-студия одной из крупнейших в России рекламных групп — ADV Group. Launchpad инвестирует в молодые стартапы, помогает им запуститься и масштабироваться.

Для кого

Для команд, создающих технологичные продукты в области маркетинга. Это могут быть такие направления, как:

  • Автоматизация маркетинга.
  • Рекламные технологии.
  • Электронная коммерция.
  • Данные и аналитика для ускорения роста бизнеса.
  • Персонализация контента и креатива.
  • Искусственный интеллект для продаж.

Единственное условие — у команды должен быть подтверждённый экспертный опыт в целевом сегменте.

Чем интересна программа

Участие в программе бесплатное, а заявку можно подать даже на стадии идеи. Тем, кто прошёл отбор, Launchpad поможет:

  • Проверить гипотезы потребностей в целевом сегменте.
  • Найти и измерить спрос на продукт, разработать ценностное решение.
  • Выбрать и настроить оптимальную бизнес-модель.
  • Разработать с нуля или доработать MVP под подтверждённый спрос.
  • Запустить первые пилоты.
  • Протестировать и оптимизировать каналы привлечения клиентов.
  • Настроить продажи, маркетинг, бизнес-процессы.
  • Нарастить выручку, привлечь следующие раунды инвестиций, ускорить выход на новые рынки и сегменты потребителей.

Перед участием в программе каждая команда подписывает со студией договор о намерениях, где оговариваются условия привлечения инвестиций в обмен на миноритарную долю.

Со стартапами работает группа из 14 экспертов: предпринимателей, венчурных инвесторов, продуктологов, маркетологов, разработчиков, финансистов, эйчаров.

Что ещё нужно знать

Это уже шестой набор участников на программу. За прошлые студия собрала 860 заявок от стартапов, из которых 72 прошли отбор, 12 получили инвестиции, а 5 прямо сейчас наращивают выручку. Так, фабрика видеороликов для digital Vidi увеличила выручку в 10 раз и всего через полгода дошла до посевного раунда с участием крупных корпораций. А LeadHero (роботы для квалификации лидов) через три месяца вышел на окупаемость и каждый месяц удваивает выручку.

Перед подачей заявки желательно подготовить презентацию идеи. Шаблон можно найти здесь.

Подать заявку
1 1 комментарий
0
{ "author_name": "Руслан Ермаков", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 4, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 275791, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Aug 2021 15:34:40 +0300", "is_special": false }
Конкурс технических инструкций
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Владислав Рогов

0

Вы бы хоть где-то описали условия инвестирования и поддержки. Для чего мне подавать заявку, если я даже не знаю условий договора. А для того чтобы получить договор нужно подать на него заявку.
Может вы за копейки готовы купить половину стартапа на этапе разработанного mvp.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Право
Евгения Евсеева
Whoosh подал иск на 132 млн к бывшему партнёру сервиса в Петербурге из-за нарушения соглашения о неконкуренции Статьи редакции

Бывший партнёр обязался не заниматься кикшерингом несколько лет, а сам стал работать с Urent.

6 6 комментариев
7
Evrone
Evrone News #07: тренды QA и open source

Сегодня в традиционной подборке рассказываем об удачных open source решениях нашей команды: архивном monkey patch и шаблоне чистой архитектуры на Go, а также анализируем тренды 2021 года в QA и тестировании.

0 Обсудить
0
eBay
Центр поддержки экспорта и eBay откроют для предпринимателей из Ленинградской области продажи на весь мир

Центр поддержки экспорта автономной некоммерческой организации «Центр развития промышленности Ленинградской области», маркетплейс eBay и компания-интегратор ZoneSmart запускают программу по развитию розничных экспортных продаж через eBay для малого и среднего бизнеса Ленинградской области. Участники программы получат готовые аккаунты на…

0 Обсудить
0
GoTech Innovation
Finlanding: окно в Европу для бизнеса
0 Обсудить
1
Приёмная
Михаил Бирюков
Альфа-Банк без предупреждения заблокировал карту, не имеющую отношения к зарплате из-за перехода к новому работодателю

Около полугода являюсь привилегированным клиентом Альфа-Банка. У предыдущего работодателя обслуживался по программе «Премиум». В программу входила хорошая кэшбэковая карта. Помимо нее выдали обычную Альфа-Карту. Сказали, что если вдруг уволюсь, надо будет ее использовать, она не имеет отношения к зарплатному проекту. А премиальные продукты при…

48 48 комментариев
22
Сервисы
Дарья Протасевич
«Airbnb для бассейнов на заднем дворе»: пользователи Swimply сдают в аренду бассейны и зарабатывают $5-10 тысяч в месяц Статьи редакции

Как работает сервис и почему его выручка выросла в пандемию на 4000% — в пересказе The Wall Street Journal.

Джим Беттон и его жена Лиса The Wall Street Journal
25 25 комментариев
20
Разработка
Yuriy Pukhov
Зачем в разработке Mind Maps
1 1 комментарий
9
Яндекс.Маршрутизация
Настройки доставки: почему логистика последней мили требует экспериментов
0 Обсудить
0
Медиа
Таня Боброва
YouTube начал тестировать подписку Premium Lite — с отключением рекламы и без дополнительных функций Статьи редакции

В обычной премиум-подписке ещё есть сохранение роликов, фоновый режим и отключение рекламы в YouTube Music.

152 152 комментария
21
Истории
Vyacheslav Shushurikhin
Это Наваль Равикант: он привёл к стартапам частных инвесторов и создал AngelList, «Tinder для вложений» Статьи редакции

Равикант засудил два фонда за то, что основатели проданного стартапа получили слишком мало, а сам инвестировал в более чем 100 проектов и заработал $60 млн.

Наваль Равикант The Financial Pandora
5 5 комментариев
20
Первая грузовая компания
Как отпугнуть клиента от онлайн сервисов: 6 вредных советов

Каждая компания стремится сделать понятный и удобный онлайн сервис для партнеров. Бизнес тратит огромные средства на разработку программ и приложений. Но все это может быть напрасно, если вы не провели предварительную работу с заказчиками и не объяснили, зачем ему разбираться в вашем новом ИТ-продукте. Подготовили 6 антисоветов для тех, кто хочет…

0 Обсудить
1
Больше статей
null