Коротко: прокачать стартап от идеи до первой выручки — за 6 месяцев

Поддержка в тестировании гипотез, привлечении клиентов и инвестиций, построении продаж, маркетинга и стратегии роста — в рамках программы от стартап-студии Launchpad.

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Материал подготовлен при поддержке Launchpad

Что такое Launchpad

Это стартап-студия одной из крупнейших в России рекламных групп — ADV Group. Launchpad инвестирует в молодые стартапы, помогает им запуститься и масштабироваться.

Для кого

Для команд, создающих технологичные продукты в области маркетинга. Это могут быть такие направления, как:

Автоматизация маркетинга.

Рекламные технологии.

Электронная коммерция.

Данные и аналитика для ускорения роста бизнеса.

Персонализация контента и креатива.

Искусственный интеллект для продаж.

Единственное условие — у команды должен быть подтверждённый экспертный опыт в целевом сегменте.

Чем интересна программа

Участие в программе бесплатное, а заявку можно подать даже на стадии идеи. Тем, кто прошёл отбор, Launchpad поможет:

Проверить гипотезы потребностей в целевом сегменте.

Найти и измерить спрос на продукт, разработать ценностное решение.

Выбрать и настроить оптимальную бизнес-модель.

Разработать с нуля или доработать MVP под подтверждённый спрос.

Запустить первые пилоты.

Протестировать и оптимизировать каналы привлечения клиентов.

Настроить продажи, маркетинг, бизнес-процессы.

Нарастить выручку, привлечь следующие раунды инвестиций, ускорить выход на новые рынки и сегменты потребителей.

Перед участием в программе каждая команда подписывает со студией договор о намерениях, где оговариваются условия привлечения инвестиций в обмен на миноритарную долю.

Со стартапами работает группа из 14 экспертов: предпринимателей, венчурных инвесторов, продуктологов, маркетологов, разработчиков, финансистов, эйчаров.

Что ещё нужно знать

Это уже шестой набор участников на программу. За прошлые студия собрала 860 заявок от стартапов, из которых 72 прошли отбор, 12 получили инвестиции, а 5 прямо сейчас наращивают выручку. Так, фабрика видеороликов для digital Vidi увеличила выручку в 10 раз и всего через полгода дошла до посевного раунда с участием крупных корпораций. А LeadHero (роботы для квалификации лидов) через три месяца вышел на окупаемость и каждый месяц удваивает выручку.