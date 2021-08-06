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Коротко: мировой лидер деревообработки ищет стартапы Статьи редакции

Компания «Свеза» поможет доработать и протестировать продукт или станет вашим клиентом

4 4 комментария
445 просмотров

Для кого

Для бизнесов и стартапов, которые отвечают на запросы лесоперерабатывающей компании «Свеза» в следующих направлениях:

  • производство;
  • свойства материалов;
  • бизнес-процессы;
  • энергоэффективность;
  • обучение и безопасность.
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Список запросов компании обновляется. Даже если вы никогда не работали с лесопереработкой, среди задач может найтись что-то для вас.

Чем интересно сотрудничество

  • «Свеза» — крупнейший в мире производитель берёзовой фанеры. Компания экспортирует продукцию в 90 стран, а выручка составляет порядка 36 млрд рублей.
  • В 2020 году «Свеза» вложила в разные партнёрские проекты 4 млрд рублей. Так что «Портал инноваций» — возможность масштабировать бизнес или развить своё решение через сотрудничество с крупным игроком отрасли.
  • Авторы лучших предложений доработают свой продукт вместе со специалистами компании и протестируют его на одном из комбинатов. А ещё — приобретут партнёра или клиента в лице «Свезы».

Что ещё нужно знать

Подать предложение можно через форму на сайте. Компания рассматривает заявки от индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц. Обратная связь по заявкам приходит в течение двух месяцев.

Подробности
4 4 комментария
2
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4 комментария
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Andrey Kim

1

Что-то подозрительно, что многие крупняки ринулись искать стартапы: Pepsi, Магнит...

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Канищев Максим

Andrey
1

Ищут источники роста иначе акции вниз, инвесторы недовольны и т.д. И т.п.

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расслабленный пост-хипстер

0

Стартап по ускорению продажи древесины в Китай.

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Илья М

расслабленный
0

Скорее, в южную корею, березовая фанера, оказывается, идет как изоляция танков на современные газовозы.

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