Коротко: мировой лидер деревообработки ищет стартапы Статьи редакции
Компания «Свеза» поможет доработать и протестировать продукт или станет вашим клиентом
Для кого
Для бизнесов и стартапов, которые отвечают на запросы лесоперерабатывающей компании «Свеза» в следующих направлениях:
- производство;
- свойства материалов;
- бизнес-процессы;
- энергоэффективность;
- обучение и безопасность.
Список запросов компании обновляется. Даже если вы никогда не работали с лесопереработкой, среди задач может найтись что-то для вас.
Чем интересно сотрудничество
- «Свеза» — крупнейший в мире производитель берёзовой фанеры. Компания экспортирует продукцию в 90 стран, а выручка составляет порядка 36 млрд рублей.
- В 2020 году «Свеза» вложила в разные партнёрские проекты 4 млрд рублей. Так что «Портал инноваций» — возможность масштабировать бизнес или развить своё решение через сотрудничество с крупным игроком отрасли.
- Авторы лучших предложений доработают свой продукт вместе со специалистами компании и протестируют его на одном из комбинатов. А ещё — приобретут партнёра или клиента в лице «Свезы».
Что ещё нужно знать
Подать предложение можно через форму на сайте. Компания рассматривает заявки от индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц. Обратная связь по заявкам приходит в течение двух месяцев.
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