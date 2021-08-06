В московском метро появились «дизайнерские» поезда. Что в них особенного?

Широкие двери, звукоизоляция и плавный ход: в новом поезде «Москва-2020» много современных технологичных решений — рассказываем о них.

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Материал подготовлен при поддержке завода «Метровагонмаш»

В московском метро постоянно обновляется подвижной состав: меняются не только диванчики в вагонах, но и базовая конструкция всего поезда. Например, в 2017 году на рельсы вышел поезд «Москва» с межвагонными переходами. Тогда пассажиры начали переходить из вагона в вагон напрямую и равномерно распределяться по всему поезду.

Уже спустя год на подмосковном «Метровагонмаше» (входит в «Трансмашхолдинг») в Мытищах начали проектировать вагоны нового типа — «Москва-2020». В прошлом году они вышли на рельсы.

Дизайн от конструкторов Audi, Airbus и Nissan

Дизайн-проект вагонов «Метровагонмаш» разрабатывал в партнёрстве с компанией ItalDesign. С 1968 года это бюро занимается проектами в автомобильной индустрии: здесь придумывали дизайн Volkswagen Golf, Audi 80, Fiat Panda. Впрочем, ItalDesign работает не только с автомобилями — например, в 2017 году компания разработала дизайн-проект трамваев в Гуанчжоу.

Облик маски (передней части кабины) нового поезда — округлую форму с удлинёнными фарами — выбрали сами пассажиры. Голосование проходило в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров около Киевского вокзала — сюда пришли проголосовать около 3 тысяч человек. Параллельно опрос шёл в интернет-СМИ и в социальных сетях.

В итоге проект поезда «Москва-2020» получил награду Red Dot Award: Product Design 2021: её вручают за особые достижения в промышленном дизайне. В разные годы премию получили, например, Airpods Pro и Ferrari SF90 Stradale.

USB-разъёмы между сиденьями

В предыдущей модели поезда «Москва» USB-гнёзда находились под сенсорными экранами (в начале и в конце вагона) — по четыре порта под каждым. Теперь разъёмы поместили и между сиденьями — их стало больше: 368 гнёзд. Телефоны или планшеты, если нужно поработать в дороге, смогут зарядить все, не обязательно носить с собой пауэрбанк.

Сами сиденья отделили от дверей прозрачными перегородками для комфорта сидящих пассажиров, установили новые поручни из нержавеющей стали. Кстати, до них можно дотянуться из любой точки салона: поручни расположены не только у дверей, но и над сиденьями. Появилась и светодиодная подсветка под креслами и над окнами.

Безопасные двери

Пассажиры метро часто спешат и пытаются запрыгнуть в вагон, когда двери уже закрываются. Бывает так, что двери зажимают сумки и портфели, а иногда и их обладателей. За последние годы количество инцидентов в метро снизилось, но, чтобы поездки стали полностью безопасными, сознательности самих пассажиров недостаточно. Поэтому в новых составах установили «индивидуальную систему противозажатия». Если в дверном проёме возникнет помеха, створки дверей приоткроются.

Стеклометаллические и стальные двери заменили на почти полностью стеклянные (но такие же прочные). С ними вагон выглядит просторнее. При этом дверные проёмы расширили на 15% — до 160 см: не нужно каждый раз выходить из вагона, пропуская других пассажиров, люди могут садиться в вагон и выходить одновременно. Кстати, межвагонные переходы (они появились ещё в предыдущем поколении поездов) тоже расширили — наполовину.

Воздух чище — ход тише

Ещё одна особенность поезда «Москва-2020» — система обеззараживания воздуха. Это специальные ультрафиолетовые лампы, как в медучреждениях: их поместили прямо в кондиционеры. В каждом вагоне работают две очистительные установки, пропускная способность каждой — до 3300 м3/час. Сконструировала их отечественная компания «ЛитТрансСервис». В итоге в вагоны поступает уже очищенный воздух. А ещё новый поезд тише — можно не выкручивать громкость музыки в наушниках на максимум.

Большие тач-карты и меню на восьми языках

Чтобы информировать пассажиров, под потолком впервые установили LCD-мониторы диагональю 20 дюймов — по четыре монитора на каждый вагон. Наддверные табло с маршрутом поезда увеличили. Равно как и интерактивные тач-карты для построения маршрутов — их диагональ выросла с 19 до 27 дюймов. При этом интерфейс перевели на восемь языков: казахский, таджикский, узбекский, китайский, а ещё на общеевропейские — английский, французский, немецкий и испанский.

Интеллектуальная система управления

Машинисты управляют разными моделями поездов и часто меняются. Раньше, чтобы получить доступ к системе управления, им нужно было вводить пароль. Теперь попасть в кабину можно по индивидуальной карте — она же используется для запуска поезда.

Чтобы машинистам было удобнее, половину кнопок на пульте управления заменили на широкоформатные сенсоры. Интеллектуальная система поддержки в случае неисправности подаст сигнал и подскажет машинисту, что делать.

Рабочая смена машинистов — от шести до восьми часов. Новые кресла помогут машинистам дольше не уставать: спинку и подлокотники можно регулировать, само сиденье и подножка подогреваются. В откидной подстаканник машинист может поставить бутылку с водой — для неё даже есть охладитель. Кабину машиниста адаптировали к системе «Антисон» — она следит за физическим состоянием водителя и помогает ему не уснуть.