В московском метро появились «дизайнерские» поезда. Что в них особенного?

Широкие двери, звукоизоляция и плавный ход: в новом поезде «Москва-2020» много современных технологичных решений — рассказываем о них.
Материал подготовлен при поддержке завода «Метровагонмаш»
В московском метро постоянно обновляется подвижной состав: меняются не только диванчики в вагонах, но и базовая конструкция всего поезда. Например, в 2017 году на рельсы вышел поезд «Москва» с межвагонными переходами. Тогда пассажиры начали переходить из вагона в вагон напрямую и равномерно распределяться по всему поезду.
Уже спустя год на подмосковном «Метровагонмаше» (входит в «Трансмашхолдинг») в Мытищах начали проектировать вагоны нового типа — «Москва-2020». В прошлом году они вышли на рельсы.
Дизайн от конструкторов Audi, Airbus и Nissan
Дизайн-проект вагонов «Метровагонмаш» разрабатывал в партнёрстве с компанией ItalDesign. С 1968 года это бюро занимается проектами в автомобильной индустрии: здесь придумывали дизайн Volkswagen Golf, Audi 80, Fiat Panda. Впрочем, ItalDesign работает не только с автомобилями — например, в 2017 году компания разработала дизайн-проект трамваев в Гуанчжоу.
Облик маски (передней части кабины) нового поезда — округлую форму с удлинёнными фарами — выбрали сами пассажиры. Голосование проходило в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров около Киевского вокзала — сюда пришли проголосовать около 3 тысяч человек. Параллельно опрос шёл в интернет-СМИ и в социальных сетях.
В итоге проект поезда «Москва-2020» получил награду Red Dot Award: Product Design 2021: её вручают за особые достижения в промышленном дизайне. В разные годы премию получили, например, Airpods Pro и Ferrari SF90 Stradale.
USB-разъёмы между сиденьями
В предыдущей модели поезда «Москва» USB-гнёзда находились под сенсорными экранами (в начале и в конце вагона) — по четыре порта под каждым. Теперь разъёмы поместили и между сиденьями — их стало больше: 368 гнёзд. Телефоны или планшеты, если нужно поработать в дороге, смогут зарядить все, не обязательно носить с собой пауэрбанк.
Сами сиденья отделили от дверей прозрачными перегородками для комфорта сидящих пассажиров, установили новые поручни из нержавеющей стали. Кстати, до них можно дотянуться из любой точки салона: поручни расположены не только у дверей, но и над сиденьями. Появилась и светодиодная подсветка под креслами и над окнами.
Безопасные двери
Пассажиры метро часто спешат и пытаются запрыгнуть в вагон, когда двери уже закрываются. Бывает так, что двери зажимают сумки и портфели, а иногда и их обладателей. За последние годы количество инцидентов в метро снизилось, но, чтобы поездки стали полностью безопасными, сознательности самих пассажиров недостаточно. Поэтому в новых составах установили «индивидуальную систему противозажатия». Если в дверном проёме возникнет помеха, створки дверей приоткроются.
Стеклометаллические и стальные двери заменили на почти полностью стеклянные (но такие же прочные). С ними вагон выглядит просторнее. При этом дверные проёмы расширили на 15% — до 160 см: не нужно каждый раз выходить из вагона, пропуская других пассажиров, люди могут садиться в вагон и выходить одновременно. Кстати, межвагонные переходы (они появились ещё в предыдущем поколении поездов) тоже расширили — наполовину.
Воздух чище — ход тише
Ещё одна особенность поезда «Москва-2020» — система обеззараживания воздуха. Это специальные ультрафиолетовые лампы, как в медучреждениях: их поместили прямо в кондиционеры. В каждом вагоне работают две очистительные установки, пропускная способность каждой — до 3300 м3/час. Сконструировала их отечественная компания «ЛитТрансСервис». В итоге в вагоны поступает уже очищенный воздух. А ещё новый поезд тише — можно не выкручивать громкость музыки в наушниках на максимум.
Большие тач-карты и меню на восьми языках
Чтобы информировать пассажиров, под потолком впервые установили LCD-мониторы диагональю 20 дюймов — по четыре монитора на каждый вагон. Наддверные табло с маршрутом поезда увеличили. Равно как и интерактивные тач-карты для построения маршрутов — их диагональ выросла с 19 до 27 дюймов. При этом интерфейс перевели на восемь языков: казахский, таджикский, узбекский, китайский, а ещё на общеевропейские — английский, французский, немецкий и испанский.
Интеллектуальная система управления
Машинисты управляют разными моделями поездов и часто меняются. Раньше, чтобы получить доступ к системе управления, им нужно было вводить пароль. Теперь попасть в кабину можно по индивидуальной карте — она же используется для запуска поезда.
Чтобы машинистам было удобнее, половину кнопок на пульте управления заменили на широкоформатные сенсоры. Интеллектуальная система поддержки в случае неисправности подаст сигнал и подскажет машинисту, что делать.
Рабочая смена машинистов — от шести до восьми часов. Новые кресла помогут машинистам дольше не уставать: спинку и подлокотники можно регулировать, само сиденье и подножка подогреваются. В откидной подстаканник машинист может поставить бутылку с водой — для неё даже есть охладитель. Кабину машиниста адаптировали к системе «Антисон» — она следит за физическим состоянием водителя и помогает ему не уснуть.
Сейчас в метро ходит более 70 поездов «Москва-2020», пока только на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях (оранжевая ветка, проходит через Рижский вокзал). Планируют запустить их и на Большой Кольцевой, которая станет самым длинным «кольцом» среди всех подземок в мире. Всего к концу 2023 года таких поездов будет уже 172.
Симпатично, хотя, конечно, Red Dot (как и IFdesign, например) не так чтобы за "особые достижения" даётся - над иметь более-менее вменяемый продукт и не пожалеть денег за взнос.
Единственное упущение - это качество сидений либо их цвет. Ибо на них остаются ужасные пятна, на которые садиться - не хочется совсем.
Как же я рад за них. У нас в Екатеринбурге одна ветка. От конца до конца - максимум 30 минут езды ))) Там даже зарядить ничего не успеешь)))))
Ну и радуйтесь. Проводить 2 часа (40 минут на спуск-под'ем и 1,20 на поездку тула-обран) под землёй, как троглодиты - то ещё удовольствие
Чему радоваться?) Город всё равно большой и с утра до вечера в пробках стоит. Метро нет, приходится добираться на общественном транспорте. Потому что одной веткой мало что можно закрыть.
Тому, что не надо спускаться под землю. Требуйте наземное метро с выделенными путями, трамвай и троллейбус. Метро - это крайняя степень, когда ничего уже нельзя сделать, использованы все другие типы ОТ.
Это как вы умудряетесь тратить 40 минут на спуск-подъем? По моим наблюдениям в Московском метро на самых глубоких станциях ("Петровско-Разумовская", "Тимирязевская") спуск или подъем занимает около 3-х минут. И таких станций немного.
Но 2 часа в день провести в метро, действительно, можно, если ездить туда-обратно с противоположных концов или со сложными пересадками.
Ну прокатись в час-пик с переходами на Кольцевой от Тушинской до Курской с 3 минутами на спуск-под'ем
надеюсь эти поезда заменят все старые и шумные, срок службы которых уже истек. Хотя, если бы в метро так же пускали отреставрированные ретро поезда со всеми улучшениями и сохранением стиля, а не как обычно по-колхозному евро-ремонту, было бы тоже неплохо. Сохранили бы часть истории.)
А где там цыганские цвета? Это ж не позолота, а медь. Намного приятнее выглядит в живую, чем варианты 2017-2019 годов.
А по 2 юзб просто потому, что их меньше чем сидений.
Чтобы машинистам было удобнее, половину кнопок на пульте управления заменили на широкоформатные сенсоры
Это прям супер-практичное решение
Московское метро в 2015 году:
— денег на обновление вагонов на зелёной ветке нет, эти немного починим, так что грузитесь в то что есть
Московское метро в 2021 году:
— зелёная ветка станет ретро-линией с уникальными поездами 81-717
тащем-то вот и вся суть дизайнерских поездов.
А если быть честным, то нельзя не заметить обновление совсем ретро поездов на фиолетовой и кольцевой. Действительно намного лучше прежних старых.
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