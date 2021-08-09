В «Сбере» появилась универсальная карта

60% продаж в банке теперь приходится на неё.
Материал подготовлен при поддержке «Сбера»
Особенность новой «СберКарты» в том, что она меняет тариф в зависимости от поведения держателя — больше не нужно заводить отдельную карту ради определённого набора преимуществ. Чем больше клиент будет пользоваться картой, тем шире для него станет перечень скидок и бонусов.
Например, в зависимости от уровня трат и остатка по карте бонусы «СберСпасибо» могут составить до 5% от стоимости покупки в кафе, ресторанах и такси и 10% на АЗС. Также активные пользователи карты могут получить бесплатное смс-информирование и особые условия на снятие наличных.
К «СберКарте» можно также подключать подписки «СберПрайм» и «СберПрайм+» и пользоваться дополнительными преимуществами.
Для льготников обслуживание бесплатно. Для пенсионеров — тоже, а на остаток по карте им начисляется 3,5%. За год до выхода на пенсию обслуживание автоматически становится бесплатным, а смс-информирование — вдвое дешевле. Не платить за карту могут и все, кто тратит по ней не меньше пяти тысяч рублей в месяц или хранит от 20 тысяч рублей.
Карту можно оформить и активировать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», добавить ее в SberPay или другой популярный цифровой кошелек — и сразу пользоваться. Во время оформления можно выбрать опцию «без пластика» — если вы привыкли расплачиваться смартфоном, а саму карту с собой не носите. При необходимости пластиковый носитель можно дозаказать: в любое отделение Сбера или курьером — по 51 городу России.
Спасибо, "Спасибо" не надо. Весь мир на кэшбеке, а вы в прошлом веке.
"За год до выхода на пенсию обслуживание автоматически становится бесплатным, а смс-информирование — вдвое дешевле"
ну просто охуеть теперь. Главное дожить бы до такого счастья.
Я очень хотел эту карту, но знаете в чем фишка? Очень давно я удалился из программы Спасибо,а повторно запрещено регистрироваться. ВОт такой колхоз. Я больше никогда в жизни не смогу получать "Спасибо", даже если захочу.
СПАСИБО @Сбер
А как потом "Спасибо" в нормальные деньги конвертировать? Ну, если не считать оплату ими обеда в бургер кинге?
Думаю, не каждый человек до 18 лет может позволить каждый месяц платить за карту. Например, на старой Молодежной карте ещё как-то было возможно платить (потому что ежегодная оплата), а тут уже ежемесячно. Даже у тинькова до 18 лет нет платы за обслуживание
Да нет, спасибо. Не нужно.
Недавно по глупости решил попользоваться картой Сбера и вспомнил, что там все еще есть комиссия 1% на перевод в другие регионы и какой-то смешной лимит в тыщ 50 на перевод физлицам в месяц. А потом что-то по 500р комиссия вышла.
Идите дальше бабушкам пенсионный карты МИР оформляйте с такими условиями.
Сбер умер. Окончательно. Вместо того чтобы заниматься реальным улучшением условий обслуживания клиентов, они стартапы скупают. Куда ни плюнь - худшие предложения на рынке.
P.S. Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у Тинькоффа, за то что говорил, что их поддержка - это самое днищенское дно на дне дна. Это не так. Вы на втором месте с конца. Поддержка Сбербанка - это не просто днище, это катастрофический пиздец. Это заслуженное первое место в самых хуёвых поддержках мира.
Сотрудники путаются в своих же словах, предлагают "попробовать разобраться в отделении" и "обратиться к родственникам за помощью". Скрины прилагаю.
Девочка еще и обделась на меня "не хотите - не ходите, я хотела от души помочь".
ЭТО БЛЯТЬ ЧТО?!
Предыстория: картами Сбера не пользуюсь давно, счета пустые, но есть кредит. Обычно закидывал нужную сумму и она списывалась на платеж. (Отдельный маразм, что нельзя закинуть деньги на счет кредита, нужно на один из карточных и оно автоматически списывается). Но вот незадача, налоговая разослала на все мои счета инкассовое для списания. Я его оплатил тут же в другом банке, но как известно, отзыв из остальных банков висит неделями. Так вот мне надо оплатить кредит, а на счетах висит минус в несколько раз больше суммы платежа по кредиту. Обращаюсь в поддержку чтобы выяснить как быть ибо платить еще раз сумму инкассового не собираюсь, а за кредит заплатить надо.
Это полный пиздос, а не банк. Зато, блядь, Салют у них и свой никому не нужный клон Спотифая.
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