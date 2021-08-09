В «Сбере» появилась универсальная карта

60% продаж в банке теперь приходится на неё.

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Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

Особенность новой «СберКарты» в том, что она меняет тариф в зависимости от поведения держателя — больше не нужно заводить отдельную карту ради определённого набора преимуществ. Чем больше клиент будет пользоваться картой, тем шире для него станет перечень скидок и бонусов.

Например, в зависимости от уровня трат и остатка по карте бонусы «СберСпасибо» могут составить до 5% от стоимости покупки в кафе, ресторанах и такси и 10% на АЗС. Также активные пользователи карты могут получить бесплатное смс-информирование и особые условия на снятие наличных.

К «СберКарте» можно также подключать подписки «СберПрайм» и «СберПрайм+» и пользоваться дополнительными преимуществами.

Для льготников обслуживание бесплатно. Для пенсионеров — тоже, а на остаток по карте им начисляется 3,5%. За год до выхода на пенсию обслуживание автоматически становится бесплатным, а смс-информирование — вдвое дешевле. Не платить за карту могут и все, кто тратит по ней не меньше пяти тысяч рублей в месяц или хранит от 20 тысяч рублей.

Карту можно оформить и активировать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», добавить ее в SberPay или другой популярный цифровой кошелек — и сразу пользоваться. Во время оформления можно выбрать опцию «без пластика» — если вы привыкли расплачиваться смартфоном, а саму карту с собой не носите. При необходимости пластиковый носитель можно дозаказать: в любое отделение Сбера или курьером — по 51 городу России.