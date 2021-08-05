Правда, что в России оставляют мало чаевых? И всегда ли они нужны?

Спросили рестораторов и персонал заведений, узнаём мнение читателей vc.ru.
Материал подготовлен при поддержке HoReCa.Finance.
В США в заведениях оставляют 15−25% чаевых, во Франции и Швеции — 10–15% (причём они уже включены в счёт). В России чаевые — до сих пор вопрос открытый: постоянно оставляет чаевые только четверть посетителей, хотя в последнее время их число в курортных городах и Москве растёт.
Чтобы разобраться в проблеме, мы задали вопросы тем, кто назначает и получает «чай» — владельцам заведений и персоналу. А ещё тем, кто их оставляет, — читателям vc.ru.
В нашем заведении 80% гостей оставляют чаевые. Остальные 20% — посетители старшего поколения, у которых нет такой привычки. Сам я стараюсь всегда оставлять чаевые. Исключение — когда официант оценивает меня по внешнему виду или по тому, на какую сумму я «наедаю». Если сумма небольшая, как гость я становлюсь официанту неинтересен, а это неприятно.
Чаевые надо оставлять, если вы видели, что персонал старался: помогал в выборе, устранял трудности, был учтив. Если человек просто выполнил свою работу в духе «принёс — забрал», чаевые излишни. В идеальном мире должна действовать японская система: для самого работника позор работать недостаточно хорошо, а для работодателя — ему не доплачивать. К сожалению, в России этот «общественный договор» не работает.
У посетителей обычно пять поводов не оставлять чаевые: «рассеянный», отсутствующий или откровенно плохой сервис; долгая отдача заказа; невкусная еда и напитки; жадность или, что ещё хуже, презрительное отношение к обслуживающему персоналу. Мне самой не раз приходилось слышать, как посетители говорят что-то вроде «Они вообще-то хорошо зарабатывают!» или «Тарелки таскать — много ума не надо».
При этом нужно понимать: то, что покорит одного гостя (например, открытость официанта или общительность бармена), другому покажется фамильярностью и заставит испытать дискомфорт. Задача профессионала — с первых минут понять, какая линия поведения приемлема для гостя, и сделать так, чтобы он расставался с чаевыми с удовольствием, а не потому, что «так принято».
В этой ситуации нет слова «надо». Мы же ходим в ресторан за атмосферой, а она во многом зависит от официанта. Бывают разные случаи: один посетитель может взять только кофе с десертом и оставить большой «чай» сверху, а компания, «посидевшая» банкетом на 100 000 рублей, — не оставить ничего. Бывает и так, что гость дал официанту чаевые, а потом оставил негативный отзыв на сайте. Всё зависит от настроения — и это нормально.
Если сервис был на высоком уровне: уделено должное внимание к деталям и пожеланиям гостей, блюда оправдали все ожидания, — то нужно оставлять на чай 10% и больше.
В среднем по Москве оставляют чаевые 5–6% от суммы счёта. У нас подключены системы электронных чаевых в ресторанах. Немногие носят сейчас наличку, особенно в ситуации с ковидом — лишний раз деньги трогать не хочется. Сами ребята внутри команды решили, что так будет удобнее.
Я резко негативно отношусь к «включённым» чаевым. Когда речь идёт о субъективном человеческом факторе, нельзя быть в 100% случаев уверенным в качестве. И вообще, лишать гостя возможности оценить работу персонала чаевыми — странно.
В ресторанах США, даже если посетителю не понравилось — сервис ужасный, кухня тоже, — он всё равно должен оставить на «чай» 16%: это негласное правило. Если всё было неплохо — 20–30%, а если всем доволен — можно и до половины от счёта оставить. Гости платят, чтобы к ним были лояльны, учтивы и добры. Во Франции, например, где 10% чаевых уже включены в счёт, зачастую персонал может даже не стараться быть учтивым.
Чаевые в счёте — это, безусловно, хорошо для работников. Но российские посетители к этому пока не готовы: если недовольный клиент не хочет оставлять «чай», он не будет этого делать, даже если по правилам они уже включены. А значит, конфликт неизбежен.
Если за одним столом больше семи человек, чаевые нужно включать в счёт автоматически. Иначе человек, который обслужил большую компанию гостей и потратил на них много времени и сил (упустив других клиентов), часто остаётся почти ни с чем.
80% моего заработка составляют чаевые, 20% — заработная плата. Большинство работодателей не готовы платить большие деньги сотрудникам, которые регулярно получают чаевые. Они считают, что размер оплаты труда должен быть привязан к уровню сервиса. Но только посетители оценивают его не всегда. Это норма для индустрии, и все принимают правила игры, поэтому я отношусь к этому спокойно.
80% моего дохода — зарплата, 20% — «чай», но, к сожалению, для рынка я скорее исключение. Часто владельцы намеренно устанавливают низкий оклад, убеждая официантов в том, что они «компенсируют» его чаевыми. Распространённая жлобская практика! При этом из-за пандемии доходы многих официантов упали: посещаемость (она влияет на количество чаевых) и выручка ресторана (влияет на оклад) снизились.
Из-за государственного регулирования поток посетителей стал рваным: то сокращённый график, то нет; то можно ходить всем, то только привитым. В абсолютных значениях объём чаевых это затронуло напрямую. Однако каждый гость в отдельности стал оставлять больше «чая». С одной стороны, люди стремятся поддержать персонал любимых заведений, с другой — просто оставляют в ресторанах больше денег, оставшихся после несостоявшегося отпуска за границей.
Cистема общего чая порочна по сути своей. Она расхолаживает некоторых сотрудников, позволяет им «ездить» на других. Даже если знаешь меню хуже остальных, плохо натёр ложки или пережарил стейк — получишь столько же. Так зачем стараться?
На мой взгляд, больше чаевых должны получать сотрудники, которые общаются с клиентом напрямую: официанты, сомелье, менеджеры и бармены за контактной барной стойкой. Именно они добавляют в обслуживание необходимый человеческий фактор, харизму и теплоту.
Мне больше нравится американская модель распределения чаевых: официанты в ресторанах показывают себя и работают на своё имя, соответственно, чаевыми делиться не принято. Но если хотите создать сплочённый коллектив, лучше вводить общий «чай» — чтобы избежать ссор и зависти.
Я против того, чтобы управляющий вмешивался в распределение «чая». Но если бы мог голосовать между «поровну» или «каждому — своё», то выбрал бы первый вариант: он больше сплачивает команду.
В нашей команде барменов «чай» всегда общий. А оставить вознаграждение клиент может, не вставая из-за стойки, — мы уже давно работаем с электронными чаевыми.
Электронные чаевые — не просто дань прогрессу. Россияне всё реже носят с собой наличные. Иногда это единственная причина, по которой посетители не оставляют чаевые персоналу. Новые технологии в сфере оплаты решают эту проблему. Кроме того, с электронными чаевыми заведениям удобнее собирать их «в общий котёл» или распределять по индивидуальным счетам сотрудников.
Специалисты HoReCa.Finance подбирают подходящие платёжные решения, ориентируясь на внутренние правила каждого конкретного заведения. Представитель сервиса сам приедет в ресторан в удобное для клиента время и всё настроит.
При этом HoReCa.Finance — это не только про приём чаевых, функциональность сервиса гораздо шире. Так, владелец ресторана, кафе или бара может отслеживать там трансакции, формировать счета на оплату и отправлять их клиентам на почту.
Туда же падают все отзывы: с сайта самого заведения и сторонних «отзовиков». Ещё через HoReCa.Finance можно собирать автоматические брони, достаточно вывести на сайт заведения соответствующий виджет. Кроме того, через систему посетители самостоятельно могут забронировать понравившийся столик в зале, тем самым сняв эту нагрузку с персонала.
История: У друга родилась дочь, мы втроем отправились в хороший ресторан на покровке, взяли бутылку белуги, что то закусить и горячее... официант подошел к нам ровно один раз, сгрузил все на стол и занялся другими делами, в общем мы за 40 минут все сказали, все пожелали, сами себе налили водку и выпили ее. Попросили счет (где-то около 15 тысяч), товарищ хотел дать чаевые, но я как чел который сам отработал в этой теме, попросил этого не делать, ибо отношение просто наплевательское, хотя официант знал, что у друга праздник. В итоге нас на улице догнал официант и начал объяснять, что у них принято оставлять чаевые 10 %, пришлось вернуться и объяснить управляющему, что офик мудак, по моему мнению... естественно больше мы туда не ходили.
Короче суть в чем, чаевые надо платить за старание, а не просто так, потому что...
Никаких чаевых. Если я к примеру должен оплачивать работу официанта отдельно. Пусть в меню указывают эту сумму. типа 100 рублей за заказ. дополнительные +50
Курьеру. у них тоже зарплаты нет? почему они все пытаются пропихнуть эту плавающую уходящую от налогов сумму. как нечто хорошее?
Как в стриптиз клубе, купюры девушке в трусы запихивать, у меня только такие ассоциации.
Оставляю на чай 10-20%, если все было чуть лучше, чем нормально. Если было так себе — не оставляю чаевые. Если было плохо — позову администратора, оставлю отзывы. Принципиально не хожу в заведения, где чаевые включены в счет, считаю это неуважением к гостям и их мнениям. Имхо, чаевые должны идти только тому официанту и/или бармену, кому гость их оставил.
P.S. но никто не "должен" оставлять чаевые, это добровольно. Работа трудная, да, а большая часть дохода — чаевые, а не зарплата, но это правила игры, которые принимают официанты и бармены в РФ.
Я тут так подумал, получается "включенные чаевые" - это способ увеличения прибыли ХОЗЯИНА заведения и с чаевыми он вряд ли связан.
Чаевые это дело каждого клиента. Человек не обязан давать много чаевых, а вообще они зависят от качества обслуживания. Ну я говорю лично про себя, чем лучше и быстрее меня обслужат, тем больше денег я захочу оставить.
Прикольно читать, как владельцы на серьезных щах рассказывают про "хорошесть" чаевых в счете и о том, как надо делить чаевые поровну между всеми, чтобы "сплотить коллектив". Я думаю, владельцы были бы еще больше довольны, если бы весь персонал вообще ЗП не получал, а жил на чаевых.
Хотя, на самом деле, "чаевые" везде включены в счёт - это ЗП, которая включена в стоимость блюд. То, что эту ЗП выделили отдельной строкой, кривость, но если "так принято в индустрии", то и ладно.
чаевые это перекладывание работы по мотивированию сотрудников на клиента, это как терминалы самообслуживания в 5ках\перекрёстках, где предлагают покупателю бесплатно поработать кассиром
Да абобусу понятно, что необязательно. Тут можно миллиард причин назвать почему, но адекватам обьяснять ничего не надо, а дуракам не получится.
Тут дело в другом. Топят за чаевые сотрудники (еще бы они не топили) и "побывавший в шкуре" бывший обслуживающий персонал, например, "я работала в Теремке, я знаю каково это! они тут так страдают! поэтому им надо оставлять чаевые!", да, ты работала, ты и оставляй, а подначивать ДРУГИХ не надо.
Это как, если бы я кидал бомжам монетки и заставлял других кидать, ведь я раньше тоже был без дома, жил в коробке из под стиралки, нас там было 7 человек, грелись мы о тётю Любу, она самая жирная, и всё у нас было общим - зубная щетка, полотенце, презерватив.
Как радует здешний контингент:
Ха-ха, если бы! Практически все "чаёвники", которых я встречал в своей жизни, себе не изменяют, оставляют чаевые всему что одето в фартук и движется.
В корне не согласен с Муратом Бабугоевым из Coperto. Почему он считает, что ресторан в праве перекладывать свою ответственность перед сотрудниками, на посетителей? Если официант работал на компанию из 7 человек и более, то они сами должны оценить хотят ли оставить ему чаевые или нет. А работодатель может сам его премировать, если хочет
Работал я официантом в Ижевске. Зарплата состояла из оклада + премия за выполнение плана + чаевые. В деньгах было так (18000 ₽ оклад + ~ 5000 - 8000 ₽ премия + чаевые примерно от 10 000 до 50 000 ₽.
Иногда в день можешь 1000 ₽ чаевыми заработать, а иногда и 10 000 ₽. Кто сколько заработал чаевых, столько себе и оставил.
После того как сам поработал официантом, теперь всегда оставляю хоть сколько нибудь чаевых (все зависит от качества обслуживания).
В США, официанты получают копейки или вообще ничего, для них чаевые и есть фактическая зарплата. Чаевые конечно приятно оставить, когда сервис был на приятном уровне, но не за тот лишь факт что тебе вынесли тарелку с кухни.
Обычно оставляю ~10% (до ближайшей круглой суммы), даже если было просто ок. Не оставляю только в случае очевидных косяков в сервисе или совсем уж поганой еды.
Безналичные чаевые - збс.
В ресторанах США, даже если посетителю не понравилось — сервис ужасный, кухня тоже, — он всё равно должен оставить на «чай» 16%: это негласное правило.ь. Гости платят, чтобы к ним были лояльны, учтивы и добры.
Гениально, вымогательство страхом. Чтобы тебе на харкнули в суп, нужно доплачивать и надеяться что удовлетворил официанта. На выходе можно еще охранников в палками поставить. Выходишь - кинь монетку.
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