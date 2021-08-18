В стиле техно: как устроен логистический центр «Яндекс.Маркета»

Vc.ru побывал в крупнейшем логистическом центре «Яндекс.Маркета», понаблюдал за работой сотен машин и людей — и записал из всего услышанного техно-трек.

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Текст подготовлен при поддержке «Яндекс.Маркета»

«Яндекс.Маркет» — это огромный маркетплейс более чем на 16 млн товаров. Каждый месяц больше 7 млн человек покупают здесь технику, бытовые принадлежности, продукты, детские игрушки. «Маркет» постоянно растёт: у него уже семь фулфилмент-центров — логистических объектов, которые выполняют всю работу от отгрузки товара поставщиком до отправки к покупателю. Их общая площадь составляет 257 тысяч квадратных метров. А ещё у «Маркета» более 55 сортировочных центров, 5,2 тысячи пунктов выдачи и более 2 тысяч постаматов по всей стране.

Подмосковный фулфилмент-центр «Яндекс.Маркета» не просто склад, а сложный объект, где некоторые процессы происходят автоматически, без участия человека. На территорию в 80 тысяч квадратных метров (больше трёх Красных площадей) партиями приезжают товары от поставщиков: каждый груз распаковывают, проверяют, сортируют, хранят и распределяют по заказам. Процессами управляет ИТ-система «Яндекса», а 2,5 тысячи человек ей в этом помогают.

В каждой зоне — погрузки, хранения, сборки, упаковки — происходят свои процессы, которые звучат по-разному. Vс.ru прошёлся по огромному пространству логистического центра «Яндекс.Маркета»: записал всё, что увидел и услышал. А из производственных шумов сложил техно-трек.

Зона отгрузки и приёма товаров

У «Яндекс.Маркета» есть фулфилмент-центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Петербурге, Самаре и три в Подмосковье — поставщики отправляют грузы на ближайший. Сюда, в Софьино, в основном привозят партии товаров из Москвы и ближайших к столице городов.

В этой зоне всё шумит и гудит: по пространству передвигаются гидравлические подъёмники и сигналят «пешеходам» — здесь нужно соблюдать правила дорожного движения. По полу скользят световые лучи — это сигналы, установленные на подъёмниках, чтобы человек мог увидеть машину из-за угла.

Каждая машина с грузом приезжает в назначенное время согласно календарю в ИТ-системе, чтобы возле центра не выстраивались очереди из автомобилей. На разгрузку одной машины и приёмку уходит в среднем до одного часа, а за сутки в этой зоне выгружают и обрабатывают по 200–250 тысяч товарных единиц. Здесь работают 80 человек, и каждый обрабатывает по 280 единиц товара в час.

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Разгрузка происходит быстро, но при этом никто не бегает и не суетится: сотрудники точно знают свои задачи и выполняют их почти по алгоритму. Разгружая машины, проверяют товар: все партии промаркированы QR-кодами, а система уже знает, что должно было сегодня приехать и в каком количестве. Работники смотрят, не повредилась ли упаковка, не потерялось ли что-то в дороге. Если с грузом что-то не так, товар отправляется обратно к поставщику.

После проверки сотрудники на гидравлических подъёмниках развозят товары по разным зонам отгрузки: в одну — мелкие товары до семи килограммов, в другую — крупногабаритные.

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Дальше товары распаковывают и раскладывают по пластиковым контейнерам — боксам. Каждому боксу тоже присваивается свой код — так товар становится видимым для системы.

(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://a1d3fec-a.akamaihd.net/YandexTechno/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('yandex-techno-second'); if (container) { s.onload = function() { new YandexTechno.Special({ css: 'https://a1d3fec-a.akamaihd.net/YandexTechno/all.min.css?' + ver, container: container, name: 'Second', // First Second Third Fourth Final location: 'entry', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 11);

В зоне приёмки заметны камеры, они фиксируют рабочие процессы. Если что-то случится, можно быстро разобраться и решить проблему. Из этой зоны предметы отправляются на хранение.

Зона хранения

Крупногабаритные и мелкогабаритные товары хранятся отдельно. Первые — спайки пятилитровок с водой, большие упаковки кормов для животных — размещаются на палетах или невысоких ярусах. Вторые — шампуни, еда, игрушки, посуда, смартфоны — складываются в боксы и отправляются в мезонин.

Эта зона похожа на библиотеку, только на полках вместо книг стоят боксы с игрушками, шоколадками, бытовой техникой. Здесь так же тихо: слышны в основном шаги сотрудников и тихое пищание сканеров. Разве что пустые грохочущие тележки нарушают гармонию. Сюда приезжают только те товары, которые не требуют особых условий хранения: скоропортящимся продуктам и легковоспламеняющимся товарам путь сюда закрыт.

В штате фулфилмент-центра трудятся 2,5 тысячи человек. Одна рабочая смена длится 12 часов с перерывами на обед и отдых — по графику «два через два». В социальный пакет сотрудника входят ДМС, горячие обеды, а также бесплатный трансфер до работы и обратно. Зарплаты зависят от специальности: например, кладовщики зарабатывают с премиями около 65 000 рублей в месяц. Все новички проходят подробное обучение и инструктаж по правилам безопасности. А затем — стажировку с опытными наставниками.



Пространство мезонина поделено так, чтобы товары разных категорий хранились отдельно друг от друга — например, корм для животных и детское питание не могут находиться на одном и том же стеллаже. Сотрудники следят, чтобы боксы стояли ровно и чтобы из них ничего не торчало, чтобы случайно не задеть что-нибудь плечом и не уронить.

В мезонине есть отдельный этаж для самых ценных товаров — например, смартфонов, ноутбуков, умных колонок и часов. Для доступа на этот этаж нужно разрешение от службы безопасности — его получают только самые опытные сотрудники.

(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://a1d3fec-a.akamaihd.net/YandexTechno/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('yandex-techno-third'); if (container) { s.onload = function() { new YandexTechno.Special({ css: 'https://a1d3fec-a.akamaihd.net/YandexTechno/all.min.css?' + ver, container: container, name: 'Third', // First Second Third Fourth Final location: 'entry', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 11);

Товары находятся в зоне хранения до тех пор, пока не придёт их время. Когда кто-то совершит заказ, ИТ-система пришлёт сотрудникам назначения через специальный терминал. В них указано, какие единицы нужно забрать со склада для дальнейшей отправки, а ещё проложен оптимальный маршрут.

Система составляет путевой лист так, чтобы сотруднику не приходилось бегать из одного конца склада в другой за разными товарами. Вместо этого он идёт по одной дороге и собирает всё нужное в пластиковый бокс, как герой компьютерной игры. Затем контейнеры по конвейеру отправляются в зону сортировки: теперь заказ ещё на шаг ближе к покупателю.

Сортировка и упаковка

В этом пространстве всегда стоит тихий гул конвейера и слышен шелест плёнки. Сюда приезжают товары из зоны хранения, здесь они распределяются по механизированной линии, она похожа на ствол дерева: в обе стороны от неё отходят другие линии, как ветки. У каждого ответвления стоит сканер QR-кодов на контейнерах. С его помощью товары автоматически перераспределяются по разным веткам — в зависимости от того, в какой район или город они поедут дальше.

Отправить посылку не туда почти невозможно. Если штрихкод на контейнере повредился или стёрся и потому не читается, контейнер едет в «штрафную» зону, где на него клеят новый стикер.

(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://a1d3fec-a.akamaihd.net/YandexTechno/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('yandex-techno-fourth'); if (container) { s.onload = function() { new YandexTechno.Special({ css: 'https://a1d3fec-a.akamaihd.net/YandexTechno/all.min.css?' + ver, container: container, name: 'Fourth', // First Second Third Fourth Final location: 'entry', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 11);

Когда товары рассортированы по направлениям и сгруппированы по заказам, их ещё раз проверяют — на этом этапе у сотрудников есть последняя возможность убедиться, что ничего не помялось и не протекло. Затем заказы упаковывают — каждый товар определённым способом, так, чтобы до места назначения всё приехало в целости. Хрупкие предметы — телефоны, бокалы, флаконы духов — заворачивают в пупырчатую плёнку, а бытовую химию помещают в отдельные пакеты.

Количество плёнки, бумаги и картона в «Яндекс.Маркете» чётко просчитано: чтобы не загрязнять среду лишней упаковкой, но при этом не повредить товары. Кстати, те самые «крафтовые» коробки «Маркета» делают из вторсырья — макулатурного картона. Всю лишнюю упаковку собирают и прессуют: за прошедший год собрали более 500 тонн макулатуры, около 12 тонн воздушно-пузырчатой плёнки и примерно 60 тонн стрейч-плёнки. А 67% отходов переработали или использовали повторно.

Когда коробки с заказами укомплектованы, их ставят на палетку — так, чтобы они не выступали за края и не повредились при погрузке. Электронный паллетайзер оборачивает палетки плёнкой, и грузы отправляются в сортировочные центры — уже оттуда курьеры развезут их по адресам.

P.S.

А вот и техно-трек, который получился после записи звуков маркетплейса: монотонного гудения конвейера, грохота тележек, шороха коробок и скрежета обёрточной плёнки.

(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://a1d3fec-a.akamaihd.net/YandexTechno/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('yandex-techno-final'); if (container) { s.onload = function() { new YandexTechno.Special({ css: 'https://a1d3fec-a.akamaihd.net/YandexTechno/all.min.css?' + ver, container: container, name: 'Final', // First Second Third Fourth Final location: 'entry', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 11);

Ежедневно из фулфилмента в Софьино по разным районам Москвы и городов Подмосковья разъезжаются сотни тысяч коробок, пакетов и свёртков. Покупатели выбрали что-то из >16 млн товаров для семьи, дома, ремонта, дачи, работы и отдыха — со скидками, акциями и кешбэк-баллами «Плюса».

В «Маркете» удобно не только делать ежедневные покупки, но и продавать. Партнёры могут поручить маркетплейсу хранение, обработку и доставку заказов в зависимости от выбранной модели работы. Комиссия с продажи при этом составляет от 2 до 9% (в зависимости от категории товара).