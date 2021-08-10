Купить автомобиль с пробегом, не выходя из дома: новый онлайн-сервис UKA

Бренд Hyundai запустил онлайн-сервис для покупки автомобилей с пробегом – UKA. Компания гарантирует, что вся история владения проверена, автомобили прошли диагностику в официальных дилерских центрах марки. Совершить сделку можно уже в 17 городах России.

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Материал подготовлен при поддержке «Хендэ Мотор СНГ»

С начала пандемии рынок автомобилей с пробегом вырос в полтора раза, а модели, выпущенные до пяти лет назад, подорожали в среднем на 10-20%. Долгое время этот рынок был непрозрачным: купить автомобиль у частного лица было рискованно, найти честную информацию о состоянии машины — сложно. Но, следуя за ростом спроса, консервативный рынок машин с пробегом начал цифровизироваться.

Онлайн против офлайна

Схема покупки авто с пробегом почти всегда стандартная:

Выбрать марку и модель автомобилей, определиться с бюджетом.

Выбрать способ покупки: покупка у автодилера или с помощью сайтов с объявлениями.

Приехать на место продажи и осмотреть автомобиль. У официального автодилера дороже, но у него можно оформить кредит на месте.

Объективно оценить историю и состояние автомобиля трудно. Можно проверить её самостоятельно через сервис «Автокод» или на сайтах автомобильных классифайдов (чаще всего за самую полезную информацию приходится платить).

Онлайн-покупка больше подходит тем, кто уже определился с маркой и моделью и не заинтересован в тест-драйве. То есть тем, кому нужно получить автомобиль в хорошем состоянии в ближайшее время и без лишних усилий.

На сайтах многих автодилеров до сих пор нет информации о состоянии конкретного авто и функции дистанционной покупки. Поэтому переходом в онлайн это можно назвать лишь отчасти.

В сервисе UKA весь процесс покупки авто с пробегом действительно переведён в онлайн. Можно посмотреть полную историю автомобиля и результат его диагностики у официального дилера — бесплатно. В наличии много автомобилей, в том числе в хорошем состоянии и не старше трёх лет.

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Приложение сразу предлагает перейти в каталог автомобилей и ознакомиться с моделями в наличии.

Как устроен процесс дистанционного подбора

Фильтры для выбора автомобилей в приложении почти не отличаются от тех, что бывают на сайтах объявлений. Помимо них есть подборки «Парк Hyundai Mobility» и Mobikey.

Hyundai Mobility — это сервис для долгосрочной аренды автомобилей. Клиент оформляет подписку на месяц и дольше и пользуется автомобилем, не заботясь при этом вопросом обслуживания: техосмотр, страховку и проблемы на дорогах берет на себя сам сервис. Параметр поиска «Hyundai Mobility» в UKA означает, что вы можете купить почти новый авто с телематикой и без серьезных неисправностей: машиной пользовался один владелец (и, как правило, не дольше года), а обслуживалась она только у официальных дилеров.

Mobikey — это технология, которая позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля дистанционно, через мобильное приложение. C её помощью можно определить местоположение машины (если, к примеру, заблудились на большой парковке), записаться на ТО или купить страховку. Также сервис получает данные о состоянии автомобиля и даёт оценку вождения (пока так умеют не все автомобили, в UKA их тоже можно отфильтровать).

Если с моделью вы ещё не определились, выбор можно начать со стандартных параметров: региона или стоимости. Либо воспользоваться готовыми подборками:

В каталоге могут попасться автомобили, которые находились в бизнес-парках, участвовали в тест-драйве или в программе онлайн-подписки Hyundai Mobility.

Как оценить состояние и историю автомобиля

Особенность UKA в том, насколько детальную информацию об авто она предоставляет потенциальному покупателю. UKA предоставляет развернутый отчёт о состоянии каждого авто — по 100 параметрам. Она подгружает данные телеметрии, рассказывает, сколько у машины было владельцев, попадала ли машина в ДТП.

На скриншоте часть из многостраничного отчёта «Автокода»

Можно посмотреть, например, есть ли повреждения кузова и какого характера, всё ли в порядке с тормозами, какие работы по автомобилю уже произведены и что придется докупать. В частности — есть ли комплект зимних или летних шин.

Каталог автомобилей

Сервис запустился недавно: пока не все автодилеры подключены к нему и не все авто прошли проверку. В приложении представлено около 200 авто, со временем число будет расти.

Как устроена онлайн-покупка

Конечно, без поездки в дилерский центр не обойтись, но в остальном весь процесс проходит онлайн. Регистрация и верификация проходят по номеру телефона, с кодом из СМС.

Когда вы выбрали автомобиль, нужно отправить заявку на подтверждение его в наличии — на всякий случай: вдруг он уже выкуплен у дилера, а информация не успела поступить в сервис. Затем забронировать автомобиль или оплатить через безопасную сделку.

За бронь сервис берёт 10 000 рублей — они уже входят в стоимость. В течение следующих 48 часов необходимо оплатить полную сумму. Если оплатить покупку сразу и полностью, без предварительной брони, деньги не спишутся со счета, а будут заморожены. Это на случай, если в дилерском центре покупателя что-то не устроит — от покупки можно будет отказаться, и средства разблокируют.

Весь процесс покупки может занять менее четырёх часов, причем три часа сервис закладывает на проверку наличия и связь с дилерским центром. После подтверждения останется лишь приехать в дилерский центр, осмотреть автомобиль и, если всё в порядке, подписать документы и забрать машину.

Что дальше?