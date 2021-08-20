Что видят люди в разных странах по пути домой

Метро нью-йоркца, дубайца, токийца и пхеньянца.

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Материал подготовлен при поддержке завода «Метровагонмаш»

Каждый день в метро спускаются 155 миллионов человек во всём мире: в 34 раза больше, чем способна перевезти за день вся мировая авиаотрасль. При этом опыт пользования подземкой в разных странах сильно отличается, например, от московского. Рассказываем, чем именно, и показываем, что видят в метро люди в разных уголках Земли.

Высокие технологии

Страна: ОАЭ Город: Дубай Число линий: 2 Число станций: 49

Дубайское метро — самая длинная сеть автоматизированных линий в мире: всего две ветки растянулись на 74,6 километра. Поезда движутся автоматически, без машинистов. При этом в любой момент управление готов перехватить сотрудник контрольного центра: в течение нескольких минут он добирается до состава, активирует ручной режим на скрытой панели в головном вагоне и продолжает управлять поездом самостоятельно.

Несмотря на мнение о том, что в ОАЭ живут только богачи, метрополитеном в Дубае пользуются около 1 млн человек в день, а в целом этот вид транспорта гораздо популярнее такси. Однако поправки на умение жителей вести «красивую» жизнь сделать всё же стоит: каждый состав поезда поделён на классы.

«Золотой» класс (он назван так из-за цвета проездной карточки) означает вагон повышенного комфорта в начале поезда: так как большинство станций дубайского метрополитена находятся над уровнем земли, у «золотых» пассажиров лучшие места для обзора города.

Но роскошный вид на Будж Халифа, набережный район Дубай Марина и высотки Джумейра Лейк Тауэрс по пути домой — это ещё не всё. В вагоне 18 кожаных сидений (с увеличенным пространством для ног) — проехать с комфортом можно всего за 15 дирхам или 300 рублей (цена двух фалафелей или десятка рожков из местного «Макдоналдс»).

Но роскошный вид на Будж Халифа, набережный район Дубай Марина и высотки Джумейра Лейк Тауэрс по пути домой — это ещё не всё. В вагоне 18 кожаных сидений (с увеличенным пространством для ног) — проехать с комфортом можно всего за 15 дирхам, или 300 рублей (цена двух фалафелей или десятка рожков из местного «Макдоналдса»).

«Серебряные» вагоны — попроще. Проходы настолько широкие, что при желании по вагону можно проехать на велосипеде, не зацепив сидящих пассажиров. При этом в часы пик все вагоны (помимо разве что VIP) заполнены. Стоимость проезда в них зависит от того, сколько из 7 зон пересёк пассажир. За все семь нужно заплатить 7,5 дирхама (около 150 рублей).

По религиозным соображениям в поездах есть вагоны, куда могут зайти только женщины: если там решит прокатиться мужчина, он будет обязан заплатить штраф в 200 дирхамов. При этом в общих вагонах женщины (как правило, светские мусульманки) тоже могут ездить — если чувствуют себя комфортно в окружении мужчин. Ещё одна особенность: в вагоне нельзя не только есть и пить, но и жевать жвачку.

На всех станциях установлены раздвижные двери: платформа отделена от путей стеклянной перегородкой и дверями (несколько напоминает метро Санкт-Петербурга). А передвигаться между станциями можно на траволаторах. Время в пути от одной станции до другой — примерно 3 минуты.

Самые большие толпы людей

Страна: Япония Город: Токио Число линий: 13 Число станций: 286

Токийское метро — самое загруженное в мире: в год оно перевозит в общей сложности 14,6 миллиарда пассажиров. В токийском метро есть даже специальная должность «толкача» — осия. Он «утрамбовывает» пассажиров в вагон в часы пик и следит, чтобы багаж не зажало дверьми.

Однако с тех пор, как в метро запустили новые вагоны с расширенными проёмами (180 см), ситуация стала значительно лучше: пассажиров в час пик по-прежнему много, но вежливые японцы организованно выстраиваются в очередь на эскалатор или в вагон метро.

Несмотря на то, что токийское метро самое загруженное, поезда почти никогда не опаздывают. Японское метро даже однажды публично извинилось за то, что поезд опоздал на 20 секунд. Это при том, что автоматизирована только одна линия. Остальные управляются машинистами в ручном режиме. Стоимость билета зависит от того, сколько станций нужно проехать пассажиру: от 170 (114 рублей) до 320 йен (215 рублей).

Интересная деталь: в час пик, когда дистанция между пассажирами максимально сокращается, в последний вагон могут заходить только женщины. Цель этой меры — защитить пассажирок от домогательств (в 2020 году уровень преступности в Японии упал до самого низкого уровня с 1945 года).

Туристу, особенно москвичу, привыкшему к кольцевой системе, разобраться в навигации метро будет непросто. Ключевые станции метро соединены с другими системами общественного транспорта: поездами, монорельсами, Синкансэном (высокоскоростная сеть для перевозки между крупными городами страны).

Из окна монорельса открывается обзор на город: туристу такая поездка заменит смотровую экскурсию. А экскурсовода, если такой будет рядом, никто не сможет перекричать: разговаривать по телефону или даже между собой в метро не принято: это считается дурным тоном.

Несмотря на то, что токийское метро самое загруженное, поезда почти никогда не опаздывают. Японское метро даже однажды публично извинилось за то, что поезд опоздал на 20 секунд. Это притом, что автоматизирована только одна линия. Остальные управляются машинистами в ручном режиме. Стоимость билета зависит от того, сколько станций нужно проехать пассажиру: от 170 (114 рублей) до 320 йен (215 рублей). Интересная деталь: в час пик, когда дистанция между пассажирами максимально сокращается, в последний вагон могут заходить только женщины. Цель этой меры — защитить пассажирок от домогательств (в 2020 году уровень преступности в Японии упал до самого низкого уровня с 1945 года).

Запутанные ветки метро

Страна: США Город: Нью-Йорк Число линий: 36 Число станций: 472

Круглосуточный Нью-Йоркский метрополитен, которым ежедневно пользуются 5,5 миллиона человек, — один из старейших в мире. Это довольно сложная система с точки зрения навигации: неместному легко потеряться и уехать не туда.

Дело в том, что поезда движутся не строго по линиям, как, например, в Москве, но и по маршрутам: пассажир может начать путь на синей ветке, а закончить на оранжевой, при этом не покидая вагона.

Существует такое понятие, как экспресс-маршрут: это значит, что поезд останавливается лишь на некоторых станциях. Некоторые локальные линии становятся экспрессами в час пик (например, в сторону Манхэттена до полудня и обратно после).

При этом экспресс может идти на соседнем пути от обычного «локального» поезда, который следует со всеми остановками. Чтобы сориентироваться, можно взглянуть на интерактивную карту: она транслирует положение поездов в режиме реального времени.

Днём поезда прибывают каждые 10–15 минут (в час пик — раз в 2–5 минут), а ночью — каждые 20 минут. При этом местные не советуют туристам ездить в метро по ночам, несмотря на позитивную динамику в статистике по борьбе с преступлениями (каждый день подземку патрулируют 3 тысячи полицейских). Кроме того, пассажиры постоянно жалуются на мусор, который в свою очередь привлекает крыс.

Главная причина — недостаток финансирования. Пандемия также сильно сказалась на окупаемости общественного транспорта: власти заявили о планах на 40% сократить затраты на обслуживание метрополитена. Однако Конгресс при поддержке президента одобрил пакет помощи на 6 млрд долларов (для сравнения: c 2011 по начало 2019 года Москва вложила в развитие метро около 11 млрд долларов, или 855 млрд рублей).

Прошлое

Страна: Северная Корея Город: Пхеньян Число линий: 2 Число станций: 17

Пхеньянский метрополитен — самый дешёвый в мире. Стоимость поездки — 5 северокорейских вон. Это примерно 40 копеек. Проездные — в виде жетонов и магнитных билетов со штрихкодами.

Метро строилось во время холодной войны при участии Советского Союза и Китая. Поэтому станции пхеньянского метро похожи по стилю на сталинские в Москве: мрамор, барельефы, мозаики в духе соцреализма. Только на этих мозаиках не парад физкультурников, как, например, на «Новокузнецкой», а «вечный президент» Кореи и «Великий вождь товарищ Ким Ир Сен» вместе с пионерами и рабочими.

Но если московское метро со временем стилистически модернизировалось, то пхеньянское — застыло в прошлом. Например, в 2001 году вместо обновлённых поездов по рельсам пустили составы производства ФРГ 1957–1965 годов. Двери в них на каждой станции пассажиры открывают руками. А внутри висят портреты северокорейских лидеров: Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Долгое время немногочисленным туристам было разрешено посещать только две станции: «Пухын» и «Ёнгван». Для всех иностранцев, кроме граждан Китая, посещение КНДР возможно только через аккредитованные в Северной Корее турагентства. А туристов сдерживают ограничения. Например, к тургруппе прикрепляется два гида. Самостоятельное перемещение ограничено окрестностями туристических объектов.

Иностранцы даже полагали, что других станций в пхеньянском метрополитене нет вовсе. С 2014 года, когда метро полностью открыли для туристов, оказалось, что станций гораздо больше, да и названия у них не самые обычные: «Рай, «Триумфальное Возвращение», «Красная Звезда», «Товарищ», «Путеводный Огонь».

15 мая 1935 года в 6:45 утра открылись двери тринадцати станций московского метро. Сегодня станций 241, на 14 линиях. Ежедневно метро пользуются 6,67 млн человек. Подвижной состав постепенно обновляется: в 2017 году появился поезд «Москва» — со сквозными проходами и большей вместимостью.

В прошлом году с завода «Метровагонмаш», который входит в «Трансмашхолдинг», на рельсы вышли первые поезда «Москва-2020», дизайн которых разработан вместе с бюро ItalDesign. Оно же работало над такими моделями авто, как Volkswagen Golf, Audi 80, Fiat Panda, а также над трамваями Гуанчжоу.

Новые составы стали ещё комфортнее: дверные проёмы теперь шире (до 160 см): пассажиры могут садиться в вагон и выходить одновременно. А если в проёме возникнет помеха, створки автоматически приоткрываются. В поезде работают воздухоочистительные установки, такие уже более десяти лет ставят на всю пассажирскую технику «Трансмашхолдинга». В каждом вагоне между сиденьями установили USB-гнёзда для зарядки телефонов и планшетов: более 350 в каждом поезде.