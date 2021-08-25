Как научить 16 тысяч человек самостоятельно решать свои проблемы

Кейс Рыбаков Фонда для тех, кто организует масштабные социальные проекты.
Материал подготовлен при поддержке Рыбаков Фонда
Организовать онлайн-мероприятие, в котором примут участие десятки тысяч человек по всей России и за её пределами, да ещё и в командах — такое под силу не каждому ивент-агентству. А сделать социально-преобразующую игру такого же масштаба — ещё сложнее. Команда Рыбаков Фонда смогла найти технологию, которая вовлекла в социальный проект 16 тысяч детей и взрослых, которые научились создавать сообщества и вместе решать проблемы своих школ. Рассказываем, как это получилось.
Челлендж принят
Рыбаков Фонд — частная филантропическая организация, созданная Игорем и Екатериной Рыбаковыми. Её миссия — поддержать и защитить интересы семей всего мира на пути к качественному образованию. Одна из целей фонда — изменить к лучшему социально-образовательную среду в российских школах. Так, чтобы учителя и родители, ученики и выпускники, директора и партнеры объединялись в сообщества и не ждали, пока им помогут «сверху» — самостоятельно улучшали условия в своих учебных заведениях.
Школа — консервативная среда, где изменения в образе мысли, коммуникации, технологиях встречаются настороженно, и происходят медленно. Особенно, если они навязываются извне, а не исходят из внутренней потребности. Чтобы дружественно прийти в школу и вызвать интерес к переменам, в 2019 году Рыбаков Фонд придумал конкурс, который прокачивает школьные сообщества и учит самостоятельно решать свои проблемы: а именно — работать в команде, создавать среду для самореализации, запускать фандрайзинг и находить социальных партнёров.
Моделью образовательного сообщества, которую фонд взял за образец, стала проверенная и доказанная во многих странах мира практика community schools. А вот технологию самого проекта пришлось создавать с нуля — формат среднестатистического школьного конкурса не подходил: официоз, бюрократия, неравномерный охват, отсутствие инструментов для оценки эффективности. Кроме того, хотелось сделать так, чтобы проект имел доказательный долгосрочный эффект, а не заканчивался в день вручения гран-при.
Вот какие задачи поставил перед собой Фонд:
- охватить широкую аудиторию;
- вовлечь всех членов школьного сообщества;
- поддержать интерес к конкурсу на всех его этапах;
- сделать низкий порог вхождения;
- обеспечить прозрачную и быструю коммуникацию;
- выработать систему оценки эффективности;
- обеспечить доказательный долгосрочный эффект.
Ключом к решению этих задач стала геймификация.
Школы, которые играют в игры
Конкурс Rybakov School Award — это игра, в первых двух сезонах участники каждую неделю в течение трех месяцев команды получали задания. Например:
- снять и выложить обучающее видео в TikTok;
- написать пост о семейном вечере за игрой в карточки-вопросы;
- провести в школе день мастер-классов;
- собрать встречу выпускников.
С первого челленджа — собрать команду — в игру вовлекались все школьные группы: ученики, педагоги, родители, выпускники, администрация школы и партнеры. Вместе выполняя задания, они по сути и создавали вокруг себя сообщество.
Плюс геймификации в том, что результатов и поощрений не приходилось ждать долго. На каждом этапе команды зарабатывали баллы за успехи, но главное — жизнь школы менялась на глазах: активность в соцсетях повышалась, появлялись спонсоры, выпускники возвращались с идеями, как помочь своей альма-матер.
Маленький успех на каждом этапе подогревал интерес к следующему, поэтому со временем школы играли со всё большей вовлеченностью.
Самое активное сообщество ждал приз в 1 миллион рублей. Для участников подготовили и много других подарков: айфоны, ноутбуки, мерч от партнёров. Но главным измеримым результатом для каждой школы — независимо от того, выиграла она или нет — стал фандрайзинг.
Коммуникация с человеческим лицом
Вовлечь большую аудиторию и обеспечить быструю и прозрачную коммуникацию не получилось бы классическими методами: рассмотрение заявок, поддержка, переписка с участниками заняли бы больше времени, чем весь цикл проекта. Поэтому порог входа был нулевым, а общение с участниками велось через чат-бота.
Любой представитель школы мог зарегистрировать команду в одном из трёх крупнейших мессенджеров — Viber, Telegram, «ВКонтакте». Чат-бот Арни присылал им задания, выдавал баллы (кристаллы), оповещал о ходе конкурса. Не все участники до конкурса пользовались мессенджерами: для некоторых учителей это стало маленьким личным челленджем.
Поддержку пользователей осуществляли «мастера» — восемь модераторов, которые попеременно отвечали на вопросы в helpdesk, проводили обзвоны и оставляли комментарии под постами участников.
Кроме того, организаторы проводили для команд образовательные эфиры: по фандрайзингу, юридической поддержке школ, деловой коммуникации, целеполаганию. У наиболее активных слушателей — тоже своего рода игра — был шанс выиграть индивидуальные консультации с экспертами.
В третьем сезоне в игре появятся новые персонажи. Вик – помощник Арни, Стивен Петрович, его главный антагонист, и первая любовь Рози.
Главное — участие
Rybakov School Award — это не соревнование и не битва за титул победителя. В культуре фонда «победитель» и «оценивать» — стоп-слова. Поэтому в игре не было открытого рейтинга, за кристаллы каждый участник получал призы от партнёров.
Всего команда могла собрать 1500 кристаллов. Они выдавались за выполненные задания, и их количество зависело от сложности челленджа. Подарки можно было получить в несколько этапов: набрав 300, 900 и 1500 кристаллов.
Единственный этап, где конкурсного отбора не удалось избежать — мега-челледж, где участники презентовали свои финальные достижения в формате сторителлинга. На основе этих выступлений руководство Фонда определяло, какая из школ станет обладателем гран-при в 1 млн рублей.
Главное, что игра не заканчивается вручением главного приза. Школы, которые развили соцсети, научились привлекать партнеров и деньги, продолжают развивать эти направления и становится более независимыми. В третьем сезоне будет представлен цифровой инструмент диагностики развития сообщества, разработанный с помощью специалистов из Высшей Школой Экономики. Этот инструмент поможет отследить рост школьного сообщества за время игры. Таким образом будет доказана фундаментальность подхода конкурса Рыбаков Фонда.
Цифровые следы
У самого конкурса, тем не менее, были четкие критерии для оценки своих результатов.
KPI игры соответствовал KPI фонда — к 2030 году сформировать 4000 школьных сообществ. Соответственно, конкурс должен был обеспечивать прирост 400 сообществ в год.
За ходом конкурса, а заодно и за выполнением KPI, команда фонда следила с помощью внутреннего дэшборда. На нём отображалось количество сообществ, участников и набранных ими кристаллов. Открыто эти данные не публиковали, чтобы избежать лишней соревновательности. Дэшборд позволял отследить, какие задания были сложными, рассчитать конверсию и провести аналитику перед следующим сезоном. Всего за первые два сезона было сформировано 292 школьных сообщества. Всего в игре приняли участие 3500 образовательных организаций из 29 стран мира.
Чтобы показать результаты обществу и инвесторам, тоже нужен цифровой след. И лучше всего, если в сети о своих инициативах расскажут сами участники. Поэтому по правилам игры Рыбаков Фонда, каждая команда отчитывалась о результатах заданий в публикациях в любой из удобной соцсети – Facebook, Instagram или «ВКонтакте», который выступил информационным партнёром конкурса. Помимо таргетинга, площадка «ВКонтакте» была использована для проведения прямых эфиров с экспертами.
Продвижение
Разные целевые аудитории — педагогов и директоров школ, учеников, выпускников, родителей и филантропов — привлекали в разных соцсетях. «ВКонтакте» был основной площадкой для учителей и школьников. Выпускников и предпринимателей таргетировали через Facebook и Instagram, а еще — флешмобами в Instagram и TikTok: блогеры Илья Варламов, Женя Гришечкина и другие лидеры мнений публиковали посты и сторис с воспоминаниями о школьных годах и призывом к выпускникам возвращаться в школы, где когда-то учились.
Цена успеха
Затраты организаторов на конкурс оказались гораздо меньше тех денег, которые школам-участникам удалось привлечь играя.
Общий призовой фонд составил 15 млн рублей, при этом поддержку в 10 млн рублей удалось получить фандрайзингом, а призы для участников партнеры дали бесплатно.
Итого 11,5 млн затрат организаторов против 120 млн прибыли участников.
Больше игры, меньше конкуренции
Конкурс получил бронзовую награду международной премии Stevie Awards, как лучшая маркетинговая кампания года в сфере НКО.
А в сентябре стартует третий сезон конкурса, который станет уже не соревнованием, а полноценной обучающей игрой. Времени прокачать себя и своё сообщество станет больше — теперь игра продлится целый год, а все задания будут привязаны к календарным задачам. Кроме того, в третьем сезоне челленджи будут разбиты по уровню сложности, и бывалые участники смогут попробовать свои силы на продвинутом уровне.
В планах команды фонда выложить технологию игры в open source и провести несколько пилотных проектов по её внедрению в других конкурсах и программах.
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