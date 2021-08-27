Коротко: получить до 47 тыс. долларов на развитие IT-стартапа по схеме revenue share

Ru-Center, он же nic.ru, в очередной раз подключил платную услугу

Это не столько жалоба на сервис, сколько оповещение для тех кто ещё ни разу не вляпывался в навязанные услуги этой компании. Я за 20 лет работы с ними уже ни раз попадал на их уловки.