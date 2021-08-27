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Коротко: получить до 47 тыс. долларов на развитие IT-стартапа по схеме revenue share

С помощью программы финансирования Seed Money.

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Материал подготовлен при поддержке Astana Hub.

Astana Hub — международный технопарк, центр инновационной экосистемы Казахстана — запустил программу финансирования IT-стартапов Seed Money.

Для кого

Для IT-стартапов на одной из трех стадий развития:

  • начальной MVP: с командой от трех человек и прототипом продукта;
  • средней Product/Market Fit: с командой из семи человек, базой клиентов/пользователей и регулярными продажами;
  • продвинутой Scale: с положительной unit-экономикой.

Деятельность компании должна отвечать приоритетам Astana Hub.

Чем интересна программа

  • Отобранные стартапы получат возможность стать резидентом Astana Hub, а вместе с этим визовые и налоговые льготы, PR-поддержку, трекинг и консультации экспертов, деньги на развитие. А также смогут пропитчиться перед зарубежными венчурными фондами и бизнес-ангелами на Invest Day.
  • Финансирование предоставляется по модели revenue share. В течение трех лет участник программы будет выплачивать 1% от дохода, полученного за квартал. Проекты на стадии MVP могут получить до 11,5 тыс долларов, Product/Market Fit — до 23,4 тыс долларов, Scale — до 47 тыс. долларов.

Что ещё нужно знать

Участников отбирают по конкурсу, лучших приглашают на питчинг, где эксперты оценивают кандидата. 35 лучших проектов получают поддержку по программе Seed Money.

Чтобы получить поддержку, нужно стать резидентами технопарка Astana Hub и заключить договор финансирования. Не казахстанские компании должны зарегистрировать юрлицо в Республике Казахстан.

Заявки на участие в программе Seed Money принимаются до 4 сентября для проектов на стадиях Product/Market Fit и Scale. До 18 сентября — для стартапов на стадии MVP.

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