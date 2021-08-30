Банковская карта, которая подстраивается под клиента

В 2020 году «Сбер» запустил универсальную карту. Клиенты отнеслись к ней с интересом — и тогда банк решил трансформировать всю линейку карточных продуктов.
Материал подготовлен при поддержке «Сбера»
Что за универсальная карта и зачем она нужна
Новый продукт получил название «СберКарта». Её особенность в том, что тариф обслуживания меняется в зависимости от суммы покупок или баланса карты. Чем активнее клиент совершает транзакции или чем больше неснижаемый остаток на карте, тем шире становится перечень возможностей и лучше тариф.
В банке отмечают, что выпускать карты под разные нужды — ради повышенных бонусов, получения зарплаты, пенсии или детских пособий — больше не обязательно. «СберКарта» автоматически сменит тариф, когда клиент начнет зачислять социальные выплаты, зарплату, пенсию, или при достижении определённого возраста.
Сколько стоит обслуживание
За обслуживание «СберКарты» не нужно платить, если совершать покупки на сумму от 5000 рублей в месяц или хранить на карте неснижаемый остаток от 20 000 рублей. В ином случае обслуживание будет стоить 150 рублей в месяц. При этом для получателей социальных выплат, пенсий, стипендий, зарплат и при подключении подписок «СберПрайм» и «СберПрайм+» карта бесплатна без дополнительных условий.
Какие бонусы можно получить
В зависимости от уровня трат и остатка по карте можно получать до 5% от стоимости чека в кафе, ресторанах и такси, 10% на АЗС бонусами «СберСпасибо», а также до 30% у партнеров программы лояльности «СберСпасибо». Также для активных пользователей будет бесплатным смс-информирование и станут доступны выгодные условия на снятие наличных, в том числе и за границей (до 500 тысяч рублей в сутки и 5 млн в месяц при ежемесячных тратах от 75 тысяч рублей или хранении на счёте 150 тысяч рублей).
Для получающих пенсию на карту предусмотрены проценты на остаток — 3,5%. За год до выхода на пенсию обслуживание по карте автоматически становится бесплатным, а смс-информирование — дешевеет вдвое.
Какие преимущества карта даст пользователям экосистемы «Сбера»
К «СберКарте» можно подключить подписки «СберПрайм» и «СберПрайм+» — это разнообразные сервисы на каждый день, например, доставка продуктов или онлайн-кинотеатр. При подключении подписки «СберКарта» становится бесплатной, а клиенты могут дополнительно сэкономить, часто пользуясь услугами экосистемы «Сбера».
Если у пользователя уже есть подписка, он может заказать «СберКарту» — обслуживание по ней будет бесплатным, а сама карта автоматически подключится к пакету подписки.
Быстрый выпуск карты и отказ от пластика
Карту можно оформить и активировать без похода в банк — в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и сразу добавить её в цифровой кошелек. Если клиент везде платит смартфоном, а физическая карта ему не нужна, можно выбрать вариант без пластика.
Банк озаботился проблемами экологии, поскольку каждый месяц в отделениях по всей России накапливалось до тонны пластиковых карт — клиенты их не забирали. Теперь такие карты идут на переработку, а в банке появился сервис «Пластик как опция». Выпуская карту, клиенты могут сразу отказаться от пластика — платить цифровой картой можно в интернете и через любые устройства с NFC. Уже четверть новых карт, которые открывают клиенты «Сбера», выпускаются без пластика.
Если клиенту все же понадобится пластиковая карта, он может заказать её в мобильном приложении и получить в любом удобном отделении, а в 51 городе России — и курьерской доставкой. По статистике, дозаказывают пластик всего 6% клиентов.
Сейчас доля «СберКарты» в общем объёме продаж дебетовых карт «Сбера» уже составляет 70%.
4 года уже живу в другом городе и тут приходит СМС о том, что мне выпустили новую карту, так как предыдущая истекла, и что я могу забрать её в том городе, где заказывал.
Это вы так боритесь за экологию? Нахрена вы их печатаете а потом выбрасываете тоннами? Нельзя как-то с клиентом связаться и спросить, а нужна ли ему эта карта? А проанализировать локацию последних покупок?
Клиенты отнеслись к ней с интересом
С интересом читал комментарии к прошлому промо 😁
Вы за пуши 720 рублей берете, на зарплатном проекте, с карты, которая вам одних только комиссий приносит 2к+ рублей. Вы зажрались.
Спасибо, нет. Биометрия, удалённое обслуживание? Нет, не слышали. Идите в отделение в очередь из бабушек
60 рублей сами себя не заработают. Идите и подключите мобильный банк, не мешайте прогрессу!
Бесплатная карта при наличии подписок. ну ок. а вот всё остальное уже было.
Кэшбэк на рестораны и азс. Ого какая универсальная и подстраивающаяся карта!
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