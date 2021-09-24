Как брали в долг в прошлом

От долговых жетонов до первой банковской карты — краткая история кредитных отношений.

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Материал подготовлен при поддержке «Райффайзенбанка»

Возврат процентов в загробной жизни и лазейки в Священном Писании, защищающие от божьей кары за ссуды, — в истории кредитных отношений было множество эпизодов, заставляющих по-новому взглянуть на концепцию долга. Рассказываем о самых примечательных.

В статье будут встречаться тестовые вопросы: ответьте на них и узнайте, смогли бы вы остаться при деньгах в далеком прошлом.

На заре цивилизации: суточный пир за счёт должника и наказания за шутки про невозврат долга

Невозможно точно установить, когда появилась идея долга, но опыт знакомства с разными племенами показывает, что кредитные отношения могли быть частью общества задолго до возникновения первых цивилизаций.

Кость Ишанго — предположительно, древнейший инструмент для арифметических подсчётов Источник: afrolegends.com

Например, представители некоторых племён Новой Гвинеи сами определяли условия, при которых они давали кому-то в долг. А если должник не выполнял обязательства, кредитор мог прийти к нему домой с семьёй и требовать, чтобы их кормили целые сутки. В крайнем случае на должника нападали и отбирали всё, что при нём было.

У африканского народа леле было принято регулярно дарить старшим ткани из рафии, которые выступали аналогом местной валюты. Старикам особо некуда было их девать, потому они отдавали их обратно своим соплеменникам — в долг. Те возвращали «валюту» с ещё большим количеством подарков — так росла зависимость молодого поколения от старшего. Считалось, что это укрепляет связь в племени.

Многие антропологи и вовсе полагают, что весь социум построен на долгах. Например, в разных племенах по всему миру соседи специально обменивались подарками, чтобы связать друг друга чувством долга. Подобное встречалось у берберского народа кабилов: подарить что-нибудь в ответ у них считалось делом чести. А если кто-то брал в долг и шутил о том, что не собирается возвращать, его сурово наказывали.

Месопотамия: первые сложные проценты и кредитные договоры на глиняных сосудах

Одно из первых упоминаний кредита нашли на глиняном шумерском сосуде от 2403 года до н. э. По сюжету (он выведен на сосуде клинописью), правитель одного города выдал «ссуду» правителю другого литрами зерна — под проценты. Должник положенное так и не отдал, и спустя два поколения долг потребовал вернуть его преемник. Объём долга к тому времени вырос почти в девять миллионов раз.

Первый задокументированный случай применения сложных процентов, описанный на глиняном сосуде Источник: cdli.ucla.edu

В Месопотамии в те времена все кредитные сделки записывали клинописью на глиняных табличках и полых глиняных сосудах. Внутри последних проделывались отверстия, куда вставлялись жетоны с записями о долгах.

Шумерский договор о ссуде Источник: maa.org

Ссуды выдавали богатые семьи и церковь, в основном зерном. Кредиты брали под залог — земли, дома, скота, рабов — и выставляли счета на 20–30% годовых. Возвращали долги чем угодно, что представляло ценность и что могли пересчитать в серебряных слитках сикелях — местной валюте. После погашения кредита таблички и сосуды разбивали.

Глиняная табличка 20–19-го века до нашей эры, на которой описан долг двух мужчин торговцу Ашур-иди. Они обязались заплатить по ссуде 3 кг серебра через два урожая, иначе начнут «капать» ежемесячные проценты. Источник: metmuseum.org

Из-за кредитных условий среди бедняков вспыхивали восстания. А крестьяне, которым грозило неминуемое долговое рабство, порой вовсе уходили в хабиру — так называли группы наёмников, повстанцев, разбойников, кочевников и налётчиков.

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В 18-м веке до н. э. царь Вавилона Хаммурапи составил свод законов: в неурожайный год выплату можно было перенести, вдовы и сироты больше не отвечали по долгам умершего главы семейства, а нечестных кредиторов карали. Но на практике эти законы редко соблюдались.

Ещё в Месопотамии практиковалось регулярное списание долгов: обычно в канун Нового года или после восшествия на престол нового правителя. Во время этого события таблички с долгами массово разбивали и людей вызволяли из рабства.

С 6-го века до н. э. в Персии начали появляться торговые дома, которые помимо прочего занимались и выдачей ссуд. Принадлежали они отдельным семьям. Одним из них был дом Эгиби, который фактически монополизировал выдачу кредитов в Вавилоне, из-за чего проценты по ним доходили до 240% годовых. При этом Эгиби регулярно сами брали кредиты: внук главы семейства влезал в долги перед царским писарем и другими знатными людьми шестнадцать раз, не считая ещё двадцати беспроцентных займов.

В религиозном центре Южной Месопотамии, городе Ниппуре, во второй половине 5-го века до н. э. появился дом Мурашу, выдававший ссуды земледельцам: под 40–70% годовых в долг можно было получить земли, животных, семена и инструменты.

Античная Греция: менялы-иностранцы и первая ипотека

На территории Малой Азии в 7-м веке до н. э. впервые появились привычные нам металлические чеканные монеты. Новинка быстро добралась до Греции, и со временем в каждом полисе начали делать свои деньги.

Вскоре там обосновались менялы-иностранцы — трапезиты. Они обменивали монеты одних полисов на другие, держали вклады и, конечно, давали в долг. Проценты по годовым колебались от 3 до 36%. Перед сделкой заключали письменный договор, под залог собственного имущества за должника должен был поручиться хотя бы один человек. Сбежать от трапезитов никто не мог: они передавали друг другу информацию о должниках, посылали шпионов под видом рабов.

Тогда же появился термин «ипотека» — означал он заложенную землю, которой заёмщик во время долга всё ещё мог пользоваться, при этом продать или подарить — нет. Но больше были распространены «морские ссуды»: деньги давали на торговые операции под залог корабля. При просрочке залог забирали, а сумму долга удваивали.

С кредиторами при этом можно было судиться. Гелиэя — афинский народный суд, где заседало несколько сотен избранных присяжных, — начинался спустя тридцать дней после подачи заявки. За это время архонты-тесмотеты, выполнявшие функцию судей, собирали все доказательства сделки и искали в них противоречия, чтобы озвучить их на слушании.

Но если человек брал ссуду из городской казны и не выплачивал её вовремя, он превращался в «общественного должника», а всё его имущество распродавали полеты — чиновники, распоряжавшиеся имуществом осуждённых. Подать в суд он при этом не мог.

Древний Рим: долговые кризисы и чиновники-банкиры

Римляне под влиянием итальянских греческих колоний переняли эллиническую кредитную систему. У них появились свои менялы, а все функции трапезитов выполняли аргентарии, которые основали свою собственную гильдию.

Проценты по ссудам начислялись каждый месяц: доходило до 48% годовых, а в качестве залога люди закладывали самих себя — такой договор назывался Nexum. По нему в случае невыплаты должник лишался большинства гражданских прав, и кредитор мог распоряжаться им по своему усмотрению. Спустя несколько долговых кризисов, в 326 году до н. э., практику Nexum отменили: согласно новому закону должник отвечал по долгам исключительно своим имуществом, а отдавать его в рабство запрещалось — но только если он не совершал преступлений. Так появились первые предпосылки к зарождению института банкротства.

Был и другой вид долгового договора — Mutuum. Его заключали между собой два человека, без посредников, а проценты на ссуду не начислялись — достаточно было вернуть столько, сколько одолжил.

Барельеф с изображением римских рабов Автор фото: Alison Fisk

Само римское государство с 4-го века до н. э. спонсировало чиновников-менсариев. Они давали ссуды, меняли деньги, держали вклады — разве что проценты и курсы были выгодней. Работали в основном при храмах — именно там чеканили монеты и хранили деньги. Спустя почти полтора века эту должность упразднили.

Руины древнеримского храма Сатурна, где располагалась государственная казна Автор фото: Carlo Pelagalli

Чем больше разрасталась империя, тем сильнее фокус правителей смещался на внешнюю политику: государство почти перестало контролировать систему ссуд. Проценты росли, крестьян закрепили за землёй, а римская армия практически перестала состоять из свободных граждан.

Кельтские народы: возврат долга после смерти и «сбегающий» залог

Кельты считали, что долг можно выплатить даже после смерти: они верили и в реинкарнацию, и в вечную загробную жизнь где-то на далёких островах для прославленных героев.

Следы кельтских долговых обычаев можно найти в древнеирландском праве — его ещё называли законами Брегонов. Долги исчисляли в кумалах — женщинах-рабынях. Но на практике людей во всех сделках заменял скот по курсу: одна кумала — три коровы. Заложенный скот выводили на ничейную землю, а заботиться о нём должны были именно кредиторы. Времени на это хватало не всегда, поэтому, если должник затягивал с возвратом, животные могли сбежать.

Манускрипт, описывающий законы Брегонов Источник: artsandculture.google.com

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Древняя и Средневековая Индия: монахи-банкиры и «инспекторы по разрушению богов»

В трактате «Артхашастра» (сборнике наставлений царю для управления страной) 4-го века говорится, сколько стоит начислять процентов по ссудам в месяц, как штрафовать должника и как проводить суды по кредитным делам. Например, с торговцев нужно было брать 60% годовых, с тех, кто везёт свои товары через леса, — 120%, а с мореплавателей — 240%.Там же есть указания не брать проценты с больных, стариков, детей и тех, кто занимается благотворительностью. При этом разрешалось использовать любые методы, честные и бесчестные, чтобы получить должное с остальных категорий граждан.

Законы Ману, сложившиеся на рубеже старой и новой эры, устанавливали, сколько месячных процентов должны выплачивать по ссудам представители каждой касты. Так, брахманы платили 2%, кшатрии — 3%, вайшьи — 4%, а шудры — все 5%.

В средневековой Индии частное ростовщичество вытеснилось «монастырским». В монастыри стекалось много пожертвований, которые затем давали в долг местным жителям под низкие для тех времён 15% годовых.

Многим правителям это не нравилось. К примеру, Харша, правивший Кашмиром на рубеже 11-го и 12-го веков, влез в большие долги и решил восстановить финансовое положение за счёт монастырей. Он даже учредил должность «инспектора по разрушению богов» — они разворовывали и уничтожали храмы, отправляли религиозные предметы на переплавку, а также приказывали прокажённым монахам осквернять священные места.

Тибетская бронзовая статуя Будды 12-го века. Подобные статуи массово отливали и в Индии. Источник: metmuseum.org

Древний Китай: правительственные кассы и монастыри как центры рабовладения

В 1-м веке до н. э. Ван Ман, основавший империю Синь, начал бороться с долговым кризисом. Запретил большинство практик закабаления должников, национализировал ряд крупных земельных владений и открыл правительственные кассы, где крестьяне могли взять ссуды под 1,5–3% месячных, когда частники давали кредиты под 20–30% годовых.

Текст договора записывали на бумаге, которую рвали пополам на две части — для заёмщика и займодателя. В долг давали под залог имущества, которое не могло испортиться. За просроченные платежи давали от сорока до ста ударов лёгкой палкой.

Вскоре китайские буддисты решили, что нужно помогать нуждающимся при помощи беспроцентных и бессрочных ссуд. Спустя время они начали давать кредиты под большие проценты и подделывать договоры. А следом за этим монастыри стали центрами рабского труда: закабалённые люди работали в мастерских и на полях при храмах.

Поток пожертвований в монастыри при этом только усиливался: богачи привозили сюда целые состояния, а бедняки отрекались от последнего имущества в пользу храмов. У монахов было так много денег, что они чуть не лишили Китай металла. Цены на него взлетели до небес, монеты было не из чего делать, а в монастырях массово переплавляли деньги в статуи Будды, гонги, колокольчики и прочие украшения.

Поэтому правители периодически устраивали гонения на буддистов. Во время крупнейшего из них, в 845 году, разрушили 4600 монастырей и освободили полторы сотни тысяч закабалённых людей.

Тибетское изображение Будды-Амогхасиддхи — одного из пяти Будд Мудрости Источник: metmuseum.org

Средневековые мусульманские страны: обход законов шариата

В Коране прямо говорилось, что ростовщики находятся под влиянием дьявола. В шариате любой незаконный прирост денег называли риба, а все формы долговой кабалы признавались недействительными. Но торговцы использовали хиял — «легитимный» обход законов шариата. К примеру, кредитор покупал что-то у заёмщика — и тут же перепродавал по завышенной на оговорённый процент цене, которую можно заплатить потом. Шариат разрешал покупать товары по предоплате.

Исламские юристы относились к хиялу неодобрительно, но принимали обращения по таким договорам — ведь сами по себе долги были законными. Злостным должникам светил штраф либо несколько месяцев тюрьмы, после которой суд назначал попечителя заёмщику.

Караван арабских торговцев Источник: historytoday.com

Католическая Европа: первая транснациональная кредитная корпорация

В Ветхом Завете прямо указан запрет на начисление процентов по долгу: «Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста».

В 1179 году ростовщичество объявили смертным грехом, и, чтобы обойти ограничения, люди брали кредит у иудеев. Изначально они тоже считали ростовщичество глубоко греховным: даже Моисей высказывался против выдачи ссуд под проценты. Но власти средневековой Европы со временем запретили евреям чуть ли не все профессии, отчего тем пришлось пересмотреть своё отношение к кредитам.

Появилась должность «придворного еврея». Их брали под особую защиту и поддерживали сделки законами.

Еврейские банкиры, миниатюра из рукописи с кантигами Девы Марии Источник: thetemplarknight.com

Но в то же время феодалы поддерживали еврейские погромы, сильнее ущемляли иудеев в правах и нередко отнимали у них деньги. Риски заставляли ростовщиков давать ссуды под 50%, а без крупного залога — под все 120%.

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Вероятно, тамплиеры придумали свою систему займов также под влиянием хияла. В Европе они получали деньги от паломников в Святую Землю и выдавали им векселя, по которым они могли получить ту же сумму в любом отделении ордена. Затем документы начали выдавать всем желающим. И всё официально, с одобрения Папы Римского.

Рыцари давали займы, а в качестве залога принимали земли. Со всех операций взимали налоги. Кредит у ордена мог взять каждый: от крестьянина до монарха. И по очень скромным 10% годовых. Так тамплиеры превратились в первую транснациональную кредитную корпорацию.

В Италии давали легальную беспроцентную ссуду самой церкви с условием, что та будет покупать у банка товары по сильно завышенным ценам. Так банкиры получали проценты из-за разницы между обычными расценками и новыми. Часто итальянские банкиры выдавали беспроцентный заём в одной валюте, но требовали его вернуть в другой — более дорогой. На опасные плавания вообще давали ссуды под 50% годовых. А чтобы защититься от нечистых на руку заёмщиков, банкиры нанимали целые армии шпионов.

Православная Русь: церковь во главе ссудной системы и путь от закупа до холопа

В православной Руси ростовщичество осуждалось скорее формально: по большому счёту оно мало кого волновало. Церковь часто сама выдавала ссуды под сложные проценты.

При этом храмы передавали обязательства по кредитам вдовам и сиротам. Да и значительную часть земель церковники получили в качестве залогов по невыплаченным долгам.

В Русской Правде Ярослава Мудрого прямо говорилось, как давать ссуды. Годовые должны были составлять не больше 50%, а законы поощряли выдавать кредиты, которые невозможно выплатить. А в Псковской Судной Грамоте вообще не устанавливались ограничения по процентам. После ряда восстаний против ростовщиков и купцов проценты снизили — но ограничения мало где соблюдали.

Выдача ссуд обязательно сопровождалась письменным договором: на деревянной доске или в книге с деревянным переплётом записывали должников. «Запись», или «рядницу», оформляли в двух экземплярах при представителе власти, одну копию договора хранили в местном архиве.

Если ссуды не выплачивались вовремя, должника вызывали в суд. Там с записью сделки и при двенадцати свидетелях подтверждали договор. Могли заставить заплатить штраф или отправить в закупы — отработать долг для феодала. Если закуп не мог выплатить долги, его продавали в холопы: от рабов они отличались тем, что за их действия отвечали хозяева.

«Отъезд крестьянина от помещика в Юрьев день», художник: Сергей Иванов Источник: commons.wikimedia.org

Ранний капитализм: первые официальные банки и кредитование целых стран

С начала 16-го века по Европе прошлась Реформация, многие протестанты призывали отменить устаревшие запреты на ростовщичество. В самом разгаре была эпоха Великих географических открытий, которая подгоняла зарождающуюся капиталистическую экономику.

Самые показательные изменения в долговой системе происходили в Англии Нового Времени. В 1545 году там узаконили процентные ссуды с верхней планкой в 10% годовых. Выдача кредитов считалась теперь достойным делом для каждого, кто не мог обеспечить себя иначе, например для вдов.

На рубеже 17–18-го веков в Англии приняли ряд смягчающих законов для заёмщиков: теперь они могли доказать свою неплатёжеспособность в суде и списать все задолженности. Так появился первый официальный институт банкротства.

В это же время в Англии начали массово появляться официальные банки. В 1694 году сорок лондонских и эдинбургских купцов предложили английскому королю кредит для войны с Францией. В обмен они попросили монопольное право на выпуск векселей этого долга. Так появился Банк Англии — первый в мире независимый национальный центральный банк. А доли государственного долга превратились в валюту.

Первое здание Банка Англии Источник: medium.datadriveninvestor.com

С начала 19-го века Великобритания, Франция и Германия начали кредитовать целые страны: Пруссию, Австро-Венгрию, Россию, США и ряд других. Кредиты в основном брали для добычи серебра и золота, обработки полей хлопка, строительства железных дорог и водных каналов.

В середине 19-го века общественный деятель Фридрих Вильгельм Райффайзен основал в Германии один из первых кредитных кооперативов. Вкладчиками там могли быть и богачи, и бедняки. Ссуды, как правило, брали последние: это было проще и доступнее услуг классических банков. Идея быстро набирала популярность среди бедного населения и уже к концу века проникла за пределы Европы.

Благодаря банкам и кооперативам в 19-м веке сложилась знакомая нам система кредитования. Кредиты выдавали банкам и правительствам, малому и крупному бизнесу, беднякам и богачам. Полноценные законы о банкротстве привели к закрытию большинства долговых тюрем, появились публичные списки обанкротившихся людей. Сперва в США, а затем и в Европе популяризировали платежи в рассрочку.

В середине 20-го века появились первые кредитные карты, тогда же начала развиваться концепция кредитного рейтинга (цель — сделать систему займов более безопасной и справедливой для обеих сторон). Сами кредиты всё реже ассоциировались с вынужденной мерой и всё чаще становились финансовым инструментом для открытия бизнеса, строительства, инвестиций или просто крупных покупок.

Сегодня отношения между кредитором и заёмщиком просты, гуманны и защищены законами: за их исполнением в России следит Центральный банк. Получить кредит тоже стало проще: необходимую сумму в приложении банка можно занять в пару кликов.

Например, «Райффайзенбанк» рассматривает заявку в течение одной минуты, а кредит можно взять без залога и поручителей на срок от одного года до пяти лет. Минимальная сумма — 90 тысяч рублей, максимальная — 3 миллиона. Минимальная ставка — 4,99% годовых.