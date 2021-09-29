Пробежка с предпринимателем: Как бег помогает справиться с выгоранием и можно ли настроить баланс между работой и жизнью

Сооснователь двух образовательных стартапов Даниль Хасаншин — о том, как совмещать предпринимательство с личной жизнью и при этом держать себя в тонусе.

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Материал подготовлен при поддержке группы компаний «ФСК»

Бег — одно из самых распространённых хобби предпринимателей: это простой и быстрый способ взбодриться перед работой, испытать свои силы или просто отвлечься от тревожных мыслей. Мы пригласили Даниля Хасаншина, предпринимателя, влюблённого в бег, на утреннюю пробежку, чтобы узнать, влияет ли спорт на работу и личную жизнь и как достичь между ними баланса.

Пробежку мы провели на набережной Москвы-реки — на том её участке, где будут тренироваться будущие жильцы комплекса «Сидней Сити». Подробнее рассмотреть жилой комплекс и территорию вокруг (а ещё выиграть путешествие в Сидней и скидку на покупку квартиры) можно в интерактивной экскурсии на сайте.

Даниль Хасаншин сооснователь образовательных платформ для изучения языков Amazy и Laoshi

Как часто занимаетесь спортом? Что стало толчком к началу занятий?

Я бегаю шесть дней в неделю и один день отдыхаю: организму нужна разгрузка. Занимаюсь в среднем полтора часа в день. Бывают длительные тренировки в выходные и иногда в будни.

Бегать я начал в 2015 году — весил тогда почти сто килограмм, но особо не переживал по этому поводу. Познакомился с бегом скорее потому, что нужно было куда-то девать накопившуюся энергию: бросил вредные привычки и не знал, чем себя занять по пятницам, когда все расслабляются с алкоголем. Тогда вышел и пробежал первый километр, потом два, три — так начал бегать.

Пробежки сразу стали ежедневными?

Нет. Сначала это было исключительно по желанию — прямо ждал, пока оно у меня появится. Не было никакого плана, я ничего в этом не понимал. Когда хотелось, тогда и выбегал: иногда утром, иногда вечером — независимо от дня недели. Потом поставил цель — марафон. Готовился систематически, хотя и без тренера, и пробежал его уже в следующем году.

Зачем бегаете? Помогает взбодриться или, наоборот, разгрузиться?

Я бы сказал, что для меня это медитация. Я не медитировал и делать это не умею, но мне кажется, что много людей от медитации получают то же самое, что я от бега. Во время пробежки получается сбросить эмоциональное напряжение.

Самые сложные пробежки всегда планирую на утро: бег приводит мысли в порядок.

Раньше я был агрессивным, несдержанным, резким и чересчур эмоциональным. Я писал гадкие и жёсткие письма некоторым клиентам (коллеги меня останавливали). Сейчас осталась эмоциональность, но не такая «вредная»: я стал менее агрессивен, реже принимаю решения сгоряча, больше времени трачу на обдумывание.

В начале «беговой карьеры» забирал с собой на тренировку задачу — насущный вопрос из личной жизни или работы. Использовал время пробежки, чтобы найти к нему решение, и это неплохо работало. Сейчас такие задачи я оставляю дома, а на бегу стараюсь, наоборот, ни о чём не думать.

Приходилось отменять пробежку из-за работы или это святое?

Святое. Если на время пробежки запланирован звонок — встаю раньше или выбегаю сразу после. Правда, такое было лишь дважды за год, просто стараюсь не занимать это время. Пробежку могу отменить только из-за перелётов — когда просто физически невозможно бегать.

Переносить бег на более-менее свободный день тоже нельзя — есть сетка тренировок, которая помогает мне оставаться в форме. Например, в воскресенье у меня длинные пробежки — перенести такую, например, на вторник довольно непросто.

Вы только бегаете или есть какие-то другие активности?

Пока только бегаю. Очень хочу заниматься чем-то ещё, например триатлоном. Это гонка, состоящая из трёх этапов: плавания, велогонки и бега.

Пока кажется, что я к этому не готов: чтобы начать плавать, нужна пара тренировок в неделю — каждая по два часа с учётом дороги. Езда на велосипеде — тоже довольно времязатратное занятие. Во время тренировки нужно проезжать 70 километров по Москве — а это три-четыре часа. Словом, бег для меня пока оптимальный вид спорта.

Легко выходит переключаться с работы на личную жизнь?

Я не верю, что существует work-life balance, если одно не становится частью другого. У меня всё смешивается: могу отвлекаться в рабочее время на личные вопросы (например, пойти выгуливать собаку) и наоборот.

Мне кажется, если не переплетать работу и личную жизнь — будет много конфликтов и проблем. Если бы я прятал смартфон сразу после восьми вечера, то ни бизнес бы не пошёл, ни личная жизнь бы не устроилась.

Я могу остановить работу в шесть вечера, в двенадцать ночи, а могу сесть за компьютер за полночь — зависит от планов. Быть супертрудоголиком вредно, но финансовые или юридические вопросы бывает непросто отложить. Особенно когда они касаются не только меня.

Если в команде люди часто задерживаются по вечерам или переносят планы из-за работы — это недоработка менеджера или это нормальная практика?

Кажется, здесь нет правильного ответа. Если такое происходит в компании, где о переработках не договаривались, то это точно проблема менеджмента. Это ненормально, когда у людей ломаются их личные планы.

Условия ненормированного графика должны быть понятны всем и оговорены на берегу. Нельзя нанимать сотрудника на одни условия, а потом критиковать, что тот не доделал работу в срок, жертвуя личными делами.

Если ваши сотрудники задерживаются после работы, не надо делать вид, что вы этого не замечаете.

Сегодня, например, у нас совещание в девять вечера, и я точно знаю, что ребятам это комфортно: время для звонка они выбирали сами.

Считаете себя заботливым руководителем? Стараетесь не писать коллегам с рабочими задачами в их личное время?

Да, я очень заботлив, даже излишне. Хочу быть другом, но скорее выходит быть отцом. Со временем стал больше общаться вне рабочего времени по нерабочим вопросам: мне кажется, важно знать, чем живёт твой сотрудник. Не верю, что можно выстроить хорошие доверительные отношения, зная его только в работе.

С рабочими задачами иногда прихожу поздно, но не прошу сделать что-то сразу — скорее проверяю на коллегах, тупая идея или нет.

Легко делегируете задачи?

Очень легко. Оставлять всё себе — неправильный подход. Если тебе проще сделать всё самому, значит, ты ещё не нашёл такого человека, которому будет легко свои задачи доверить.

Не призываете коллег тоже заниматься бегом?

Никогда. Мне кажется, что если насильно вовлекать кого-то в свои интересы, то будешь ничем не лучше того, кто навязывает алкоголь и курение. У меня выходит иначе: ко мне приходят, спрашивают совета, благодарят за то, что стал примером. Это самое приятное.

А как реагирует семейство на ваш ритм жизни и график, в котором всё расписано по минутам? Поддерживают или намекают, что тоже хотят внимания?

Родители, наверное, обижаются. Чувствую неловкость, что уделяю им недостаточно времени, поэтому сейчас стараюсь чаще с ними видеться.

Девушка всегда меня поддерживает, даже в те дни, когда нужно засидеться до ночи. Скорее всего, из-за того, что мы познакомились во время совместного проекта, поэтому графики и рабочие режимы друг друга для нас не стали сюрпризом.

Идеально сбалансированный день рабочего режима для вас — он какой? К чему сами стремитесь?

Идеальный день — это когда я просыпаюсь когда хочу, потом бегаю, завтракаю, пару часов занимаюсь мелкими задачами, а затем несколько часов трачу на одну крупную проблему. Такой подход обычно обозначают термином «maker» — засядешь над одним документом и долго не отвлекаешься.

Я люблю, когда днём у меня есть пара часов на работу наедине с собой — без звонков и менеджерских задач. А ещё работается лучше, когда выходит чередовать мелкие задачи с глубокими и объёмными.

Сталкиваетесь с выгоранием, апатией и моментами, когда хочется всё бросить? Как удаётся с ними справиться?

Постоянно. Выгорание — это нормально, это маркер усталости. У меня иногда доходит до того, что голова кружится, звёздочки в глазах. Но всегда понимаю, что довёл себя до такого состояния сам, пытаюсь анализировать, почему так произошло, как этого избежать.

Помимо выгорания, случаются постоянные эмоциональные качели. У меня в день может быть и радостное настроение, и грустное — многое зависит от внешних обстоятельств. Бег как раз помогает с этим справиться.

Мы сегодня с вами бегаем вдоль набережной Москвы-реки — места, где смогут тренироваться будущие жильцы комплекса Sydney City. А что должно быть в вашем идеальном доме, чтобы вы легко отвлеклись от переживаний и расслабились после работы?

Важно, чтобы были обустроены общие территории и небольшие зелёные зоны рядом, может быть мини-парк, где можно гулять с собаками и детьми. При этом чтобы эти зоны не были смешаны и не приходилось гулять с собакой там, где дети играют с песком.

Мне важна развитая инфраструктура, где всё доступно и работают сервисы доставки. Конечно, хочется, чтобы была дорожка для бега, на которой можно спокойно тренироваться и не мешать прохожим.

Для меня важно жить не очень далеко от центра, чтобы не тратить много времени на дорогу: время — самое ценное, что у нас есть.

В идеальной квартире мне необходимо хорошее кондиционирование — сейчас у меня в двушке три кондиционера, по одному в каждой комнате. А ещё очень важен вид из окна: классная картинка за окном мотивирует и помогает настроиться на хороший день.

Жилой квартал Sydney City расположился на Шелепихинской набережной в трёх километрах от Москва-Сити и в семи — от Садового кольца. Центральное место квартала — собственный парк с выходом на набережную, игровой зоной для детей, местами для отдыха и тренировок.

Архитекторы Sydney City придерживаются концепции well-being. Её цель — создать «город в городе», в котором есть всё необходимое для комфортной жизни как на уровне квартала, так и в самой квартире. В каждой квартире — умный дом, системы очистки воды, усиленная шумоизоляция, центральные вентиляция и кондиционирование и панорамные окна с видом на Москва-Сити, набережную и парк. На выбор будущих жильцов 59 планировочных решений и 8 видов отделки от дизайн-бюро.

Комплекс на этапе строительства, поэтому «прогуляться» по нему можно на интерактивной экскурсии. Любители долгих онлайн-прогулок, которые пройдут больше шести точек карты, получат скидку на покупку квартиры и возможность выиграть путешествие в Сидней.

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