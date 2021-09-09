Конкурс: повторите стоковую фотографию айтишников за работой

Три победителя получат 20 пицц и 10 бутылок шампанского прямо в офис.
Материал подготовлен при поддержке «Сбера»
У фотостоков традиционно странное представление об ИТ-специалистах и офисной жизни — люди на картинках слишком широко улыбаются, вскидывают кулаки в ликующем жесте и стоят в неестественных позах.
В честь Дня программиста и Дня тестировщика предлагаем айтишникам достигнуть постиронии — снять пародию на стоковые фото программистов. Чем нелепее — тем лучше.
Как принять участие
Для начала — объединиться с коллегами и снять пародию на стоковую фотографию ИТ-специалистов — программистов или тестировщиков. Можно не повторять конкретное изображение — но обязательно передать атмосферу абсурда и неестественности происходящего.
- Авторизоваться на сайте.
- До конца четверга, 16 сентября, прислать вашу фотографию в комментарии к этой статье.
- И сопроводить её короткой справкой — расскажите, где и кем вы работаете. А ещё добавьте пару слов о команде — пусть все знают, насколько круты ваши коллеги.
Жюри будет оценивать не качество снимков, а их нелепость, абсурдность и стоковость. Выбор жюри неизбежно окажется субъективным, но мы постараемся быть беспристрастными.
В конкурсе могут участвовать только граждане России старше 18 лет.
Победителя выберут
Пара примеров от наших сотрудников
Мы тоже попытались снять пародию на стоковые фото программистов. Считаем, что андроид-разработчик Даня справился лучше всех — на фото его можно опознать по голубой рубашке и улыбке в лучших традициях Гарольда, скрывающего боль.
Призы
Каждому из трёх победителей достанется 20 пицц и 10 бутылок шампанского или безалкогольной альтернативы — доставим прямо до офиса. Платить НДФЛ не придётся, он включён в стоимость приза.
Жюри вынесет решение не позднее 25 сентября. Результаты объявим в этой же статье.
У «Сбера» масштабная команда разработчиков, тестировщиков и дата-сайентистов.
Они работают в офисе или удалённо — и могут сменить команду, если их увлекли другие задачи. Или даже запустить собственный проект.
Компания оплачивает обучение, а сотрудники могут взять саббатикал — каникулы сроком до года.
Не ведитесь и ничего им не отправляйте. Они опять датасет собирают!
По теме - щас еще пару часов, натрясу полкило перхоти и чтоб мешки под глазами порельефней стали - ну и нормас, фпирет на фотосессию :)
Может не в тему, но всё же сразу подумал о таком
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