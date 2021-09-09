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Конкурс инструкций
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Конкурс: повторите стоковую фотографию айтишников за работой

Три победителя получат 20 пицц и 10 бутылок шампанского прямо в офис.

7 7 комментариев
1655 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

У фотостоков традиционно странное представление об ИТ-специалистах и офисной жизни — люди на картинках слишком широко улыбаются, вскидывают кулаки в ликующем жесте и стоят в неестественных позах.

В честь Дня программиста и Дня тестировщика предлагаем айтишникам достигнуть постиронии — снять пародию на стоковые фото программистов. Чем нелепее — тем лучше.

Как принять участие

Для начала — объединиться с коллегами и снять пародию на стоковую фотографию ИТ-специалистов — программистов или тестировщиков. Можно не повторять конкретное изображение — но обязательно передать атмосферу абсурда и неестественности происходящего.

  • Авторизоваться на сайте.
  • До конца четверга, 16 сентября, прислать вашу фотографию в комментарии к этой статье.
  • И сопроводить её короткой справкой — расскажите, где и кем вы работаете. А ещё добавьте пару слов о команде — пусть все знают, насколько круты ваши коллеги.

Жюри будет оценивать не качество снимков, а их нелепость, абсурдность и стоковость. Выбор жюри неизбежно окажется субъективным, но мы постараемся быть беспристрастными.

В конкурсе могут участвовать только граждане России старше 18 лет.

Победителя выберут

Пара примеров от наших сотрудников

Мы тоже попытались снять пародию на стоковые фото программистов. Считаем, что андроид-разработчик Даня справился лучше всех — на фото его можно опознать по голубой рубашке и улыбке в лучших традициях Гарольда, скрывающего боль.

Призы

Каждому из трёх победителей достанется 20 пицц и 10 бутылок шампанского или безалкогольной альтернативы — доставим прямо до офиса. Платить НДФЛ не придётся, он включён в стоимость приза.

Жюри вынесет решение не позднее 25 сентября. Результаты объявим в этой же статье.

У «Сбера» масштабная команда разработчиков, тестировщиков и дата-сайентистов.

Они работают в офисе или удалённо — и могут сменить команду, если их увлекли другие задачи. Или даже запустить собственный проект.

Компания оплачивает обучение, а сотрудники могут взять саббатикал — каникулы сроком до года.

Интересно

Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — по ссылке

7 7 комментариев
13
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7 комментариев
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Gosha Animeem

5

Не ведитесь и ничего им не отправляйте. Они опять датасет собирают!

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Антон Вольнов

Gosha
0

Стопудов

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Антон Вольнов

2

По теме - щас еще пару часов, натрясу полкило перхоти и чтоб мешки под глазами порельефней стали - ну и нормас, фпирет на фотосессию :)

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Covid 19

0

Абсурдней, чем в фильмах о чекнутых кодерах и хакерах в голливудских фильмах?

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Αлексей Μихеев

0

Может не в тему, но всё же сразу подумал о таком

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Антон Вольнов

Αлексей
0

Ахах

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Комментарий удален

Bulat Ziganshin

0

кто-нибудь может срочно одолжить миллиард?

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