Конкурс: повторите стоковую фотографию айтишников за работой

Три победителя получат 20 пицц и 10 бутылок шампанского прямо в офис.

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Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

У фотостоков традиционно странное представление об ИТ-специалистах и офисной жизни — люди на картинках слишком широко улыбаются, вскидывают кулаки в ликующем жесте и стоят в неестественных позах.

В честь Дня программиста и Дня тестировщика предлагаем айтишникам достигнуть постиронии — снять пародию на стоковые фото программистов. Чем нелепее — тем лучше.

Как принять участие

Для начала — объединиться с коллегами и снять пародию на стоковую фотографию ИТ-специалистов — программистов или тестировщиков. Можно не повторять конкретное изображение — но обязательно передать атмосферу абсурда и неестественности происходящего.

Авторизоваться на сайте.

До конца четверга, 16 сентября, прислать вашу фотографию в комментарии к этой статье.



И сопроводить её короткой справкой — расскажите, где и кем вы работаете. А ещё добавьте пару слов о команде — пусть все знают, насколько круты ваши коллеги.



Жюри будет оценивать не качество снимков, а их нелепость, абсурдность и стоковость. Выбор жюри неизбежно окажется субъективным, но мы постараемся быть беспристрастными.

В конкурсе могут участвовать только граждане России старше 18 лет.

Победителя выберут

Пара примеров от наших сотрудников

Мы тоже попытались снять пародию на стоковые фото программистов. Считаем, что андроид-разработчик Даня справился лучше всех — на фото его можно опознать по голубой рубашке и улыбке в лучших традициях Гарольда, скрывающего боль.

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Призы

Каждому из трёх победителей достанется 20 пицц и 10 бутылок шампанского или безалкогольной альтернативы — доставим прямо до офиса. Платить НДФЛ не придётся, он включён в стоимость приза.

Жюри вынесет решение не позднее 25 сентября. Результаты объявим в этой же статье.

У «Сбера» масштабная команда разработчиков, тестировщиков и дата-сайентистов.

Они работают в офисе или удалённо — и могут сменить команду, если их увлекли другие задачи. Или даже запустить собственный проект.

Компания оплачивает обучение, а сотрудники могут взять саббатикал — каникулы сроком до года.