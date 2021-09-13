Коротко: конференция для разработчиков от ведущих экспертов Microsoft

«Вот урод! Хочу быть как ты» или что думают о маркетологах? Выводы из исследования соцмедиа

Мы, агентство Topface Media, вместе с Иннокентием Нестеренко решили провести исследование. Но не чего-то привычного, типа на какой заправке кто заправляется или какое молоко предпочитает, а посмотреть, как жители России относятся к маркетингу и маркетологам. А заодно и на то, как маркетологи видят сами себя. Свет мой, зеркальце, скажи — но с…