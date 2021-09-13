Коротко: конференция для разработчиков от ведущих экспертов Microsoft

Расскажут о гибридных методологиях, безопасности, Open Source, базах данных и личной продуктивности.
Материал подготовлен при поддержке Microsoft
Для кого
Для разработчиков, безопасников и DevOps-инженеров.
Чем интересна конференция Day of the DEVs
Это одно из крупнейших мероприятий Microsoft Russia для разработчиков. Партнёром выступает Softline development.
Ведущие эксперты Microsoft, GitHub, Red Hat и других компаний расскажут об актуальных веяниях в облачной разработке. На вводной сессии выступят в том числе президент Microsoft Russia Кристина Тихонова и менеджер глобальной партнёрской программы Донован Браун. А основная часть разделена на пять треков:
- Hybrid / Multicloud. Речь пойдёт о гибридных подходах к разработке с использованием Kubernetes и IoT Hub — размещении приложений и вычислениях последней мили.
- Security. Продакт-менеджеры GitHub познакомят с функциями безопасности для репозиториев Advanced Security, улучшающих качество кода. А представитель Microsoft объяснит позицию компании относительно модели безопасности Zero Trust («нулевого доверия»).
- OSS. Спикеры презентуют Open Source-стратегию Microsoft, расскажут, как компания работает с внешней и внутренней экосистемами и что это значит для пользователей, партнёров и клиентов. А представитель Red Hat поговорит о настоящем и будущем Cloud Native.
- Data&AI для приложений. В этом треке запланированы доклады об инновационных базах данных, языке Azure Data Explorer a.k.a Kusto для работы с большими данными и концепции MLOps (ML+DevOps).
- «Продуктивность разработчиков». Докладчики рассмотрят инструменты и процессы, улучшающие результаты конкретных специалистов и команд разработки в целом. А ещё в рамках трека можно узнать о внедрении Inner Source в Microsoft.
Что ещё нужно знать
Трансляция начнётся 12 октября в 10 утра по московскому времени. Каждый трек продлится около четырёх часов. Треки будут идти параллельно, но участники смогут переключаться между ними или ознакомиться с докладами позже. А ещё будет возможность задать вопросы спикерам и проверить свои силы в интерактивном квесте.
Участие бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.
Всех причастных — с Днём программиста! Забавный ролик от Microsoft по этому случаю:
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