Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Конкурс инструкций
Промо

«Сбербанк Казахстан» запускает сервис по управлению платными подписками

Клиенты банка, пользующиеся картами Visa, теперь могут управлять платными подписками через сервис Visa Stop Payment Service (VSPS).

1 1 комментарий
153 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «Сбербанк Казахстан»

Сервис VSPS, разработанный совместно с международной платёжной системой Visa, показывает, какие подписки оформлены по карте клиента, и позволяет вовремя отключать ненужные сервисы.

Как правило, онлайн-кинотеатры, музыкальные и игровые сервисы предлагают бесплатный пробный период, после которого за услугу начинают взимать плату. Многие пользователи забывают, что привязали банковскую карту к тому или иному сервису. В итоге каждый месяц у них списываются деньги — в том числе за сервисы, которыми они не пользуются.

Казахстанские клиенты первыми в СНГ получили доступ к VSPS. Воспользоваться сервисом можно в мобильном приложении Sberbank KZ. Для этого нужно:

  • Открыть приложение и в настройках выбрать пункт «Управление подписками».
  • Оплатить просмотр перечня подписок, введя одноразовый код подтверждения (стоимость услуги 200 тенге).
  • На открывшейся странице «Мои подписки» ознакомиться со списком оформленных подписок, привязанных к карте, и бесплатно отключить неактуальные.

© 2016 ДБ АО "Сбербанк Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

1 1 комментарий
0
{ "author_name": "Промо", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 294675, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Sep 2021 13:44:49 +0300", "is_special": false }
Конкурс технических инструкций
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
Alexander Shatalov

От СберПрайма тоже предложит отказаться?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Истории
Илья Шевелев
Кто такой конкурентный разведчик, чем он занимается и сколько зарабатывает Статьи редакции

Рассказ интернет-разведчика и руководителя компании «Интернет-Розыск» Игоря Бедерова — о том, как он раскрыл секретное подразделение МВД, искал киберпреступников и начал разрабатывать ПО для поиска информации в интернете.

Игорь Бедеров «Интернет-Розыск»
26 26 комментариев
19
Приёмная
Nikita Glazov
МТС перебил вводной кабель в квартиру, когда проводил интернет

Компания обесточила квартиру на несколько дней и отказывается компенсировать ремонт

38 38 комментариев
54
Еда
Маша Цепелева
Burger King и закусочные Tim Hortons протестируют многоразовые контейнеры и стаканчики Статьи редакции

Их будут выдавать в кафе под залог, а получить деньги обратно можно при сдаче посуды в кафе.

Многоразовая посуда Loop Burger King
44 44 комментария
12
Устойчивые города: Москва
Пять брендов, которые выпускают одежду, аксессуары и декор из мусора

Вещи, вышедшие из употребления, могут снова стать полезными — после переработки. Мы составили подборку брендов — от маленьких локальных до более крупных и известных за рубежом — которые производят товары из того, что другие просто выбрасывают.

Еду к деду
6 6 комментариев
9
NPLaw
Банк России утвердил порядок тестирования неквалифицированных инвесторов

Банк России утвердил в новой редакции стандарт, который устанавливает порядок тестирования неквалифицированных инвесторов для допуска к совершению сделок со сложными финансовыми инструментами.

0 Обсудить
0
ВКонтакте
Задания от самого титулованного программиста в мире и 3,72 млн призовых: каким был VK Cup в этом году

Зачем в VK Cup ежегодно участвуют тысячи специалистов из разных стран и чем запомнится турнир в этом году? Отвечаем на главные вопросы.

13 13 комментариев
11
Мнения
Полина Лааксо
Без сложных слов и длинных предложений: чем проще говорит директор, тем выше доходность акций компании Статьи редакции

Японская компания Nomura Holdings проанализировала речи руководителей 1000 фирм с самыми рентабельными акциями в США. Акции компаний, чьи директора использовали запутанные формулировки, приносили инвесторам в полтора раза меньше доходов, рассказало Bloomberg.

Внутри протекает определённый химический процесс: он запускает химическую реакцию, а она, в свою очередь, порождает сигнал от взаимодействия с пробой. Всё это преобразуется в результат, который впоследствии анализируют квалифицированные лаборанты.

Элизабет Холмс
основательница Theranos
23 23 комментария
31
Транспорт
Евгения Евсеева
S7 назовёт собственный лоукостер Citrus Статьи редакции

Название состоит из двух слов — city и Russia.

45 45 комментариев
11
Yandex.Cloud
Как использовать облачные технологии для роста бизнеса в 2022 году: расскажем на Yandex Scale

А ещё представим новые продукты.

3 3 комментария
12
Лайфхакер
Как облегчить планирование в редакции: опыт «Лайфхакера»
3 3 комментария
20
Личный опыт
Логомашина
90 самых полезных статей на vc.ru для предпринимателей

Привет, это команда Логомашины. За несколько лет мы прочитали тысячи материалов на vc.ru, а сегодня делимся подборкой из 90 статей, которые нам кажутся самыми полезными для тех, кто создаёт или развивает свой бизнес.

1 1 комментарий
Больше статей
null