«Сбербанк Казахстан» запускает сервис по управлению платными подписками

Клиенты банка, пользующиеся картами Visa, теперь могут управлять платными подписками через сервис Visa Stop Payment Service (VSPS).
Материал подготовлен при поддержке «Сбербанк Казахстан»
Сервис VSPS, разработанный совместно с международной платёжной системой Visa, показывает, какие подписки оформлены по карте клиента, и позволяет вовремя отключать ненужные сервисы.
Как правило, онлайн-кинотеатры, музыкальные и игровые сервисы предлагают бесплатный пробный период, после которого за услугу начинают взимать плату. Многие пользователи забывают, что привязали банковскую карту к тому или иному сервису. В итоге каждый месяц у них списываются деньги — в том числе за сервисы, которыми они не пользуются.
Казахстанские клиенты первыми в СНГ получили доступ к VSPS. Воспользоваться сервисом можно в мобильном приложении Sberbank KZ. Для этого нужно:
- Открыть приложение и в настройках выбрать пункт «Управление подписками».
- Оплатить просмотр перечня подписок, введя одноразовый код подтверждения (стоимость услуги 200 тенге).
- На открывшейся странице «Мои подписки» ознакомиться со списком оформленных подписок, привязанных к карте, и бесплатно отключить неактуальные.
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