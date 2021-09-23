«Сбербанк Казахстан» запускает сервис по управлению платными подписками

Как правило, онлайн-кинотеатры, музыкальные и игровые сервисы предлагают бесплатный пробный период, после которого за услугу начинают взимать плату. Многие пользователи забывают, что привязали банковскую карту к тому или иному сервису. В итоге каждый месяц у них списываются деньги — в том числе за сервисы, которыми они не пользуются.