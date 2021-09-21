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Конкурс инструкций
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На конференции в Москве отберут самые креативные LegalTech-стартапы

Организаторы Distant & Digital ищут уникальные подходы и смелые идеи.

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Материал подготовлен при поддержке IPQuorum

Конкурс на самую инновационную и креативную модель сервиса или продукта в отрасли LegalTech пройдёт на конференции Distant & Digital 28–29 октября в Цифровом деловом пространстве в Москве.

Участвовать могут команды с зарегистрированным юрлицом и прототипом сервиса или продукта, готовым к демонстрации. Принимаются LegalTech-проекты на разные темы, включая интеллектуальную собственность (IP), контроль за соблюдением законодательства (compliance), налоги (tax), правовое консультирование и сопровождение (legal advice) и другие.

LegalTech — это отрасль бизнеса, создающая технологические решения для юристов и потребителей юридических услуг. Среди таких решений — справочно-аналитические системы, конструкторы документов, чат-боты, системы для организации работы юридических департаментов, юридические маркетплейсы и т. д.

Конкурс пройдёт в два этапа. На первом эксперты «Сколково», Digital IP и LegalTech-компаний выберут пятерых финалистов. Жюри оценит проекты по следующим критериям: реалистичность решения, актуальность темы, технологичность, инновационность и креативность.

На втором этапе финалисты представят прототипы продуктов заинтересованной аудитории: юристам, предпринимателям и представителям креативных индустрий. Кроме того, они получат призы от партнёров и сертификаты на использование n’RIS — сервиса для управления интеллектуальными правами.

Заявки собирают до 10 октября, подать можно уже сегодня.

Подать заявку

Distant & Digital — международная конференция по LegalTech-решениям и IP-технологиям — объединит экспертов в сфере цифровизации права, интеллектуальной собственности и цифровой экономики.

Программа включает 50 сессий и мастер-классов, на которых выступят больше 200 спикеров. Они обсудят актуальные вопросы, возникающие при создании, управлении и защите творческого продукта, его продвижении на рынке и монетизации.

Организаторы конференции Distant & Digital 2021 — Ассоциация IPChain, международный коммуникационный бренд IPQuorum.

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