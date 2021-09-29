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Промо

Коротко: стол-компьютер hide.table

Первая серийная модель премиальных компьютеров необычной конфигурации.

15 15 комментариев
1546 просмотров

Материал подготовлен при поддержке hide.

Что это

Стол, внутри которого спрятан полноценный компьютер.

Для кого

Для тех, кому нужен компьютер высокой производительности с эстетичным внешним видом — без громоздкого системного блока и лишних проводов.

Чем интересен

  • Начинка стола — сам компьютер — доступна в четырёх вариантах: для ежедневного домашнего использования, офисных задач, креативной работы (например, дизайна) и гейминга. Базовая модель стола со встроенным компьютером стоит 119 990 рублей, профессиональная — 329 990 рублей. Подробные характеристики описаны здесь. Также есть услуга hide.custom — можно собрать компьютер по индивидуальным параметрам.
  • Пользователь может обновить компьютер в официальном сервисном центре hide.service, когда «железо» устареет — это обойдётся дешевле, чем покупка нового компьютера.
  • В отличие от моноблока, для подключения можно использовать любой монитор.
  • Можно выбрать цвет столешницы — более светлый Arabian Desert или более тёмный Swiss Chocolate. А также её размер — компактный (119х59 см) или стандартный (149х74 см).
  • Все использованные при производстве материалы — натуральные: массив дерева, шпон и алюминий. Благодаря универсальному дизайну hide.table вписывается в большинство интерьеров.
  • С hide.table можно решать задачи, требующие высокой производительности компьютера — например, работать с графикой и анимацией.

Что ещё нужно знать

Доступна покупка в кредит.

Производитель даёт гарантию 1 год на сам стол и 3 года на компьютерные комплектующие.

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15 15 комментариев
3
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15 комментариев
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Герман Воронов

Для тех, кому нужен компьютер высокой производительности с эстетичным внешним видом — без громоздкого системного блока и лишних проводов.

Так задача давно решена ))

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8
Buy OrNot

Серьезно?! Где тут производительность-то)

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0
Герман Воронов

Поболее, чем у стола за ту же цену 🙂 давно маком пользовались?

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0
Bulat Ziganshin

ну да, для эплобоев 4 ядра - это уже высокая производительность LOL

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0
Mike Glukhov

эстетичным внешним видом — без громоздкого системного блока и лишних проводов

iMac, MS Surface and others

Ответить
1
Worksnet

Зачем надо и как его чинить непонятно. Разработку заменяет красивый системный блок/ноутбук

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0
Немецкий Денис

разработка и есть по сути системный блок в форме стола

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0
Михаил Александров

Хорошая идея, посмотреть бы независимые тесты. А так очень даже. 

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0
Voin Mraka

наверно круто, но я бы решил такую задачу через хромкаст 3, а системник в кладовку поставил

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0
Artem Kravchenko

Кабель от моника прям сложно было под стол запрятать или порт хотя бы на столешницу вывести. Всю эстетику портит в итоге.

Из статьи узнал, что ценник на rtx 3060 сильно упал, можно брать наконец-то)))

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0
Александр Смирнов

Судя по отверстиям снизу, горячий воздух дует прямо на ноги и все, что между. Будет слишком потно.

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0
Артем Смирнов

Впечатления:
- ноги у стола с алибабы, это даже не нержавейка за такие деньги. 
- наибольший интерес вызывает столешница. Раз вы не указываете породу, значит это убогая сосна. Фрезеровка в цельной породе или всё-таки ламелями набрали? Или тупо воткнули мебельный щит?? Снизу лист алюминия? цельный или кусками?

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0
Игорь Мазаев

Если разогнать такой стол, то можно ещё и кусочки хлеба на нем греть 🤔😌

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0
Anthony Alexandroff

Без подробностей прокладки кабелей неинтересно

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0
Артем Заусайлов

На сайте не хватает видео, потому что картинки совсем не информативны(особенно монитор, вообще не понятно как он там складывается\раскладывается), так же прикольно было бы добавить как опцию беспроводные зарядки, usb наверх и т д + я бы предлагал пользователям укороченные версии проводов, потому что при таком раскладе даже 0.5 метра кабель избыточен

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0
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