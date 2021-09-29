Коротко: стол-компьютер hide.table

Первая серийная модель премиальных компьютеров необычной конфигурации.
Материал подготовлен при поддержке hide.
Что это
Стол, внутри которого спрятан полноценный компьютер.
Для кого
Для тех, кому нужен компьютер высокой производительности с эстетичным внешним видом — без громоздкого системного блока и лишних проводов.
Чем интересен
- Начинка стола — сам компьютер — доступна в четырёх вариантах: для ежедневного домашнего использования, офисных задач, креативной работы (например, дизайна) и гейминга. Базовая модель стола со встроенным компьютером стоит 119 990 рублей, профессиональная — 329 990 рублей. Подробные характеристики описаны здесь. Также есть услуга hide.custom — можно собрать компьютер по индивидуальным параметрам.
- Пользователь может обновить компьютер в официальном сервисном центре hide.service, когда «железо» устареет — это обойдётся дешевле, чем покупка нового компьютера.
- В отличие от моноблока, для подключения можно использовать любой монитор.
- Можно выбрать цвет столешницы — более светлый Arabian Desert или более тёмный Swiss Chocolate. А также её размер — компактный (119х59 см) или стандартный (149х74 см).
- Все использованные при производстве материалы — натуральные: массив дерева, шпон и алюминий. Благодаря универсальному дизайну hide.table вписывается в большинство интерьеров.
- С hide.table можно решать задачи, требующие высокой производительности компьютера — например, работать с графикой и анимацией.
Что ещё нужно знать
Доступна покупка в кредит.
Производитель даёт гарантию 1 год на сам стол и 3 года на компьютерные комплектующие.
Впечатления:
- ноги у стола с алибабы, это даже не нержавейка за такие деньги.
- наибольший интерес вызывает столешница. Раз вы не указываете породу, значит это убогая сосна. Фрезеровка в цельной породе или всё-таки ламелями набрали? Или тупо воткнули мебельный щит?? Снизу лист алюминия? цельный или кусками?
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