Коротко: распродажа Air France

Полёты в экзотические страны с безвизовым транзитом в Париже.
Материал подготовлен при поддержке Air France
Для кого
Для путешественников, планирующих поездки за океан — на Карибы, в Латинскую Америку и Африку
Чем интересна распродажа
- На полёты из Москвы и Санкт-Петербурга действуют специальные тарифы — например, путешествие в Гавану эконом-классом будет стоить от 45 240 рублей, в Кейптаун — от 44 805 рублей, в Рио-де-Жанейро от 65 250 рублей.
- Скидки действуют и на полёты бизнес-классом — к примеру, за 56 550 рублей можно слетать в Сан-Паулу.
- Страны, билеты в которые участвуют в распродаже, открыты для посещения гражданами России.
Что ещё нужно знать
- Рейсы Air France на Карибы, в Латинскую Америку и Африку происходят с транзитной пересадкой в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Несмотря на то, что границы Франции пока закрыты для российских туристов, транзитом пользоваться можно — для него не потребуются ни ПЦР-тест, ни действующая шенгенская виза. Тем не менее, ПЦР-тест может потребоваться для въезда в страну назначения, поэтому правила стоит изучить заранее.
- На рейсах из Москвы в Париж и обратно летают широкофюзеляжные Airbus A330 и Boeing 787-9 Dreamliner — в них есть индивидуальные сенсорные экраны с системой развлечений, USB-порты и розетки.
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