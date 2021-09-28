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Коротко: умные часы Huawei Watch GT 2 Pro для деловых спортсменов

100 режимов тренировок, эргономичный дизайн и 2 недели без подзарядки.

5 5 комментариев
720 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Huawei

Для кого

Для тех, кто занимается спортом и следит за здоровьем.

Что умеют умные часы Huawei

  • Измерять показатели здоровья: пульс, содержание кислорода в крови, уровень стресса.
  • Анализировать качество сна (собирать данные о пульсе и дыхании) и давать рекомендации по его улучшению.
  • Поддерживать 100+ режимов тренировок и 10 беговых программ с голосовым помощником (пока только на английском).
  • Оценивать эффективность тренировки и рассчитывать необходимое время для восстановления.
  • Фиксировать перепады атмосферного давления и предупреждать об изменениях погоды.
  • Работать без зарядки до 2 недель.
  • Заряжать часы можно от смартфона с поддержкой беспроводной зарядки.

Что ещё нужно знать

  • Корпус выполнен из титанового сплава, а AMOLED-дисплей защищает сапфировое стекло.
  • Пяти минут быстрой зарядки хватает на 10 часов работы.
  • С часов можно слушать музыку без смартфона (до 500 треков).
  • GPS-трекер запоминает маршрут и помогает владельцу найти обратную дорогу даже без связи.
  • Новый режим «Гольф» даёт рекомендации по улучшению замаха и удара.
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5 5 комментариев
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5 комментариев
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Виталий Асташкин

Хоть бы фотку добавили что ли

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Лев Толстой

Взял такие из-за круглого циферблата и двух недель работы (одна неделя с постоянно включенным экраном), чего эпол предложить не может. Приложение говно, обновляются долго, циферблатов много, измерение пульса есть интервальное и непрерывное.

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T:ema

что значит "обновляются долго"?

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Лев Толстой

Из приложения можно обновить прошивку часов. При этом нельзя на телефоне включить другое приложение или заблокировать экран, иначе обновление остановится. У меня первый раз процедура заняла минут пятнадцать, а через пару дней пришло ещё обновление и это растянулось минут на сорок и часы сами (думаю от глюка) отключали связь и перезагружались два раза в процессе.

Это и неудивительно, по BT канал всего 1 мегабит без оверхеда на протокол, а обновления по паре гигабайт.

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Качественный звук

А что там интервальные тренировки есть (с контролем по пульсу, темпу)? связь с внешними пульсометрами? 

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