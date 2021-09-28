Коротко: умные часы Huawei Watch GT 2 Pro для деловых спортсменов

Заработали в 7 раз больше, чем потратили на рекламу: как агентство Panda Ads продвигает курсы GeekBrains в Дзене

Есть мнение, что Дзен может приносить только переходы на сайт и поэтому не сильно подходит для прямых продаж. Но в GeekBrains с помощью рекламных статей удается продавать курсы по программированию и другим digital-профессиям, которые стоят около 100 000 рублей. С продвижением образовательной экосистеме помогает команда digital-агентства Panda Ads…