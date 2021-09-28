Коротко: умные часы Huawei Watch GT 2 Pro для деловых спортсменов

100 режимов тренировок, эргономичный дизайн и 2 недели без подзарядки.
Материал подготовлен при поддержке Huawei
Для кого
Для тех, кто занимается спортом и следит за здоровьем.
Что умеют умные часы Huawei
- Измерять показатели здоровья: пульс, содержание кислорода в крови, уровень стресса.
- Анализировать качество сна (собирать данные о пульсе и дыхании) и давать рекомендации по его улучшению.
- Поддерживать 100+ режимов тренировок и 10 беговых программ с голосовым помощником (пока только на английском).
- Оценивать эффективность тренировки и рассчитывать необходимое время для восстановления.
- Фиксировать перепады атмосферного давления и предупреждать об изменениях погоды.
- Работать без зарядки до 2 недель.
- Заряжать часы можно от смартфона с поддержкой беспроводной зарядки.
Что ещё нужно знать
- Корпус выполнен из титанового сплава, а AMOLED-дисплей защищает сапфировое стекло.
- Пяти минут быстрой зарядки хватает на 10 часов работы.
- С часов можно слушать музыку без смартфона (до 500 треков).
- GPS-трекер запоминает маршрут и помогает владельцу найти обратную дорогу даже без связи.
- Новый режим «Гольф» даёт рекомендации по улучшению замаха и удара.
Из приложения можно обновить прошивку часов. При этом нельзя на телефоне включить другое приложение или заблокировать экран, иначе обновление остановится. У меня первый раз процедура заняла минут пятнадцать, а через пару дней пришло ещё обновление и это растянулось минут на сорок и часы сами (думаю от глюка) отключали связь и перезагружались два раза в процессе.
Это и неудивительно, по BT канал всего 1 мегабит без оверхеда на протокол, а обновления по паре гигабайт.
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