Маркетплейс по методу конструктора вместо разработки с нуля. Как это устроено — в 5, 50 и 500 словах

Всё о платформе для создания торговых площадок: очень коротко, коротко и поподробнее.

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Материал подготовлен при поддержке AGORA.

Запустить свой маркетплейс и автоматизировать продажи с гигантскими объёмами можно за срок от 2 месяцев. Для этого достаточно воспользоваться разработкой на базе готовой B2B-платформы. Рассказываем о международном вендоре AGORA, который создаёт такие решения.

В 5 словах

Собственный B2B/B2C-маркетплейс продаж и закупок.

В 50 словах

С помощью готовой платформы компания AGORA переводит в онлайн и автоматизирует продажи и закупки. Разработка обкатана и проверена на реальных кейсах (их уже больше 500), компания создаёт решения в e-commerce и закупках более 10 лет. Особенности платформы AGORA:

Модульная архитектура. Можно вносить изменения и тестировать новые фичи в любой момент реализации проекта.

Быстрый запуск MVP. Выход на окупаемость, пока дорабатывается продукт.

Обучение сотрудников и клиентов. Специалисты компании покажут, как пользоваться площадкой.

Интеграции с ERP-системами (1С, «Мой склад»), CRM-системами (Битркс24, amoCRM), платёжными и логистическими системами.

В 500 словах

На B2B приходится порядка 80% глобального рынка e-commerce. При этом цифровизация сектора ещё не закончена — многие компании только начинают прощупывать пользу от автоматизации логистики, прогнозирования закупок с помощью ИИ, запуска мобильных приложений.

Рынок после пандемии развивается стремительно. В России, например, в 2020 году он вырос на 22%, поэтому внедрять новые решения приходится быстро, чтобы не уступать конкурентам.

Здесь у бизнеса возникают сложности: кто-то не готов выделять средства на собственную разработку, кому-то не хватает экспертности. Поэтому компании чаще выбирают уже готовые, протестированные решения.

Такие решения предлагает AGORA — на базе собственной платформы они создают B2B- и B2C-маркетплейсы для крупных продавцов и производителей, торговые порталы для автоматизации закупок и другие продукты. Платформа работает как конструктор модулей — их можно менять, тестировать, дорабатывать в зависимости от задач конкретного бизнеса. Это не получится сделать самостоятельно (как в Tilda), нужен разработчик. Но благодаря модульной low-code-разработке на базе платформы AGORA можно быстро внедрить MVP маркетплейса (в срок от 2 месяцев) и в дальнейшем масштабировать продукт.

Это в корне отличает разработку с использованием конструктора маркетплейсов от многомесячной кастомной разработки с нуля. Вы тестируете свои бизнес-идеи на реальных пользователях, получаете реальный фидбэк, вместо того, чтобы бесконечно дорабатывать большой «совершенный» продукт, который к выходу на рынок может просто потерять эффект новизны. Сфера онлайн-торговли меняется очень быстро, здесь нужны быстрые решения. Константин Трофимов Генеральный директор AGORA

С помощью платформенных продуктов клиенты компании реализовывают два главных сценария — продают больше и быстрее, покупают выгоднее, в среднем на закупках экономят до 5%.

Как перевести закупки на онлайн-платформу

Банк «ВТБ» хотел упростить процесс малых закупок — продуктов, электроники, логистических услуг — с ценой контракта до 500 тысяч рублей. Важно было сэкономить время сотрудников, исключить ошибки в документах, привлечь поставщиков из разных регионов. Для этого требовалась закрытая автоматизированная система, куда допускались бы только проверенные партнёры. Так появилась идея создать торговую площадку ВТБ «Бизнес Коннект».

AGORA разработала для банка платформу, в которую интегрировали безопасные платежи, электронный документооборот, 1С, «Мой склад» и SAP. Заявки теперь обрабатываются за день, товары привозят вовремя, а выбор поставщиков ни у кого не вызывает вопросов благодаря внутренней системе рейтинга. Площадка продолжает развиваться, туда добавились сервисы для малого и среднего бизнеса, в том числе эскроу-сделки.

Похожую платформу для малоценных закупок создали электронной площадке «Фабрикант».

Маркетплейс автоматически подбирает для внутреннего заказчика до пяти лотов по выгодной цене и с самыми удобными условиями доставки. Это ускорило закупки минимум в два раза.

AGORA входит в реестр поставщиков отечественного ПО, что упрощает работу для компаний с госучастием.

Как перевести продажи на онлайн-платформу

Производитель шин Michelin хотел ускорить трёхсторонние поставки и автоматизировать сделки, чтобы не обрабатывать заявки на шины вручную. Эту задачу решили с помощью разработки облачного B2B-маркетплейса: туда поместили персонализированный каталог товаров, личные кабинеты для дилеров и дистрибьюторов (с разными правами доступа), подключили анализ данных. Теперь компания на 50% точнее прогнозирует объёмы поставок, а её партнёры могут увидеть, сколько товара осталось на складе.

Для компании Intterra специалисты AGORA разработали B2B-маркетплейс Intterra Market, ориентированный на потребности сельскохозяйственной отрасли — там продаются семена, удобрения и средства защиты растений.

Intterra Market интегрирован с системой SkyScout, которая формирует список удобрений для закупки на основе данных с полей сельхозпроизводителя.

Для поиска продуктов на маркетплейсе разработаны умные фильтры, которые учитывают даже специализированные данные: от действующих веществ и норм расхода до средней цены товара, исходя из географии торговли продавцов. Покупатели на маркетплейсе могут формировать заявки на коммерческое предложение. А у продавцов есть возможность заменить продукты в КП на аналоги, если у них нет в наличии необходимого товара.

Как внедрить платформу у себя

AGORA берёт на себя полный цикл создания продукта — разработку, внедрение, онбординг для сотрудников и клиентов заказчика, техподдержку. То есть клиенты получают готовое ПО, которое не нужно обслуживать самостоятельно (нанимать для этого сисадмина). Всё это клиенты получают как SaaS, то есть по подписке, но лицензию на ПО можно приобрести в формате on-premise.

Для начала от заказчика ждут только постановки задач и бизнес-гипотезы, которые он хочет проверить. Дальше специалисты компании помогут определиться с функциональностью будущей платформы.