Провели вечеринку vc.ru и сделали офис уютней с помощью нового сервиса от Ozon

Креативный продюсер «Комитета» Настя Ахмедова рассказывает, как мы добавили в офис зелени и закатили вечеринку. А ещё — внутри много фотографий.

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Материал подготовлен при поддержке «Ozon для бизнеса»

Настя Ахмедова Креативный продюсер «Комитета»

В сентябре к нам пришли коллеги из Ozon. Предложили рассказать о новом сервисе «Ozon для бизнеса». Это тот же маркетплейс, но адаптированный для покупок юрлицами.

Примерно в это же время мы планировали решить две задачи: сделать офис чуть комфортнее и провести вечеринку креативного отдела. Решили совместить приятное с полезным — купить всё нужное на Ozon, чтобы протестировать сервис. Но при условии, что обзор будет честным, а компания не сможет вмешиваться.

В креативном отделе «Комитета» работают продюсеры, дизайнеры и разработчики. Мы создаём нестандартные партнёрские проекты, которые вы могли видеть на vc.ru — игры, квесты, конкурсы и статьи.

Я и ещё несколько человек присоединились к команде недавно и не со всеми коллегами были знакомы лично — многие сотрудники компании работают из разных городов. Поэтому решили собраться всем отделом за пределами чатов и видеозвонков и закатить вечеринку с покером и чипсами. Для этого арендовали лофт и пригласили всех коллег в Москву. Осталось закупиться продуктами.

Чтобы решить вторую задачу, связанную с обустройством офиса, мы опросили сотрудников — чего им не хватает на рабочем месте? Некоторые пожаловались, что затекает спина после нескольких часов сидячей работы, другие — попросили сделать офис более зелёным.

Вводные собрали, теперь закупаемся всем необходимым.

Завели аккаунт юрлица

Чтобы оформить заказ, нужно было добавить юрлицо в разделе «Мои компании» на сайте Ozon. Для этого в личном кабинете ввели ИНН «Комитета», все остальные реквизиты сервис автоматически подгрузил из СПАРКа.

К одному профилю можно привязать несколько юрлиц и заказывать товары для любого из них. Это работает и наоборот — один ИНН можно добавить к разным аккаунтам физлиц. Это удобно, если в компании несколько ответственных за закупки человек.

Определились со списком покупок

Из еды мы планировали заказать готовую пиццу, а вино уже купили заранее. Остаются лимонады, чипсы, вода и шоколад. Всё нашлось в разделе быстрой доставки Ozon Express — сервис обещает привезти товары в течение часа.

Для офиса выбрали несколько растений — фикуcов, суккулентов и других. Уходом за ними займутся коллеги из коммерческого отдела — они не только знают названия этих растений, но и любят о них заботиться.

Чтобы не болела спина, решили протестировать два продукта — подушки под поясницу и подставки для ноутбука, чтобы работать стоя. Не забыли и про канцтовары: ручки, блокноты, бумагу — то, что требуется в офис всегда.

Делаем заказ

У «Ozon для бизнеса» и самого Ozon один каталог, но на страницах товаров первого дополнительно указана цена без НДС. Товар попадает в корзину по полной цене, а уже после оплаты и доставки заказа можно выгрузить документы для бухгалтерии и оформить налоговый вычет до 20%.

Корзина для юрлица тоже ничем не отличается от обычной на Ozon. Проверили, что положили в неё всё, что нужно, и определились с доставкой. Еда нужна срочно (вечеринка уже на следующий день) — для неё выбрали Ozon Express.

Не все товары для офиса есть в быстрой доставке, но нам они и не к спеху — привезут в течение стандартного срока от 1 дня. Узнать дату доставки просто — она указана под ценой на странице товара.

Если даты напротив товаров в корзине не совпадут, то их доставят партиями в разные дни. Это происходит, потому что некоторые из них доставляет Ozon со своего склада, а другие, например, растения, сами продавцы маркетплейса — в этом случае срок зависит от их работы.

Переходим к оформлению: указали адрес доставки и номер телефона для связи с курьером. На выбор товаров и оформление ушло четыре минуты.

Оплачиваем

Оплатить заказ можно корпоративной картой или переводом на расчётный счёт. Второй вариант был для нас удобней. Cчёт пришёл на привязанную к аккаунту почту, оплатили его в бухгалтерии — осталось подождать, когда деньги поступят маркетплейсу. После этого курьер Ozon Express должен выехать с едой — с этого момента отсчитывается час на доставку.

Мы не учли, что деньги могут прийти на счёт Ozon не сразу. Всё зависит от банка, но в среднем это занимает 30 минут. Как только оплата прошла, в личном кабинете появилось уведомление и курьер выехал. В случае с оплатой картой всё происходит моментально. Если время поджимает, лучше выбрать этот способ.

Время протестировать доставку

Получение заказов — обычно головная боль для компании. Мы покупаем технику, товары для офиса, канцелярию в онлайн-магазинах, и у всех разные условия. Одни оформляют заказы для юрлиц только с самовывозом. Другие привозят товары в офис, но получить их без дополнительных документов может только генеральный директор, а сотрудники — по доверенности.

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Курьер Ozon добрался за полчаса и отдал продукты — от меня никаких бумаг не потребовалось. При получении заказа от 100 тысяч рублей понадобилось бы подтверждение — код из SMS.

У нас сумма была значительно меньше, поэтому курьер просто закрыл заказ в специальном приложении и рассказал, где найти отчётные документы — на почте и в личном кабинете. Если нужны оригиналы, их можно запросить у поддержки, и Ozon отправит их на следующий рабочий день. Удобно.

Еда ждёт следующего вечера в московском офисе «Комитета» Фото: Игорь Бердников

На следующий день пришёл второй заказ для офиса — с подушками, подставками и канцтоварами. Всё прошло так же быстро и просто. Воспользовались подставками — когда затекает спина, удобно какое-то время поработать стоя и разгрузить поясницу.

Вечером встретились всем отделом в лофте и не расставались до 4 часов утра. Единственное, что забыли купить — фишки для покера. В каталоге Ozon более 800 предложений, но мы были уверены, что у нас есть свои. Мы не растерялись и вместо них использовали заказанные на маркетплейсе чипсы.

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Ещё через три дня приехали цветы и теперь отвлекают нас от серости за окном.

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