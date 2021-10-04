Провели вечеринку vc.ru и сделали офис уютней с помощью нового сервиса от Ozon

Креативный продюсер «Комитета» Настя Ахмедова рассказывает, как мы добавили в офис зелени и закатили вечеринку. А ещё — внутри много фотографий.
Материал подготовлен при поддержке «Ozon для бизнеса»
В сентябре к нам пришли коллеги из Ozon. Предложили рассказать о новом сервисе «Ozon для бизнеса». Это тот же маркетплейс, но адаптированный для покупок юрлицами.
Примерно в это же время мы планировали решить две задачи: сделать офис чуть комфортнее и провести вечеринку креативного отдела. Решили совместить приятное с полезным — купить всё нужное на Ozon, чтобы протестировать сервис. Но при условии, что обзор будет честным, а компания не сможет вмешиваться.
В креативном отделе «Комитета» работают продюсеры, дизайнеры и разработчики. Мы создаём нестандартные партнёрские проекты, которые вы могли видеть на vc.ru — игры, квесты, конкурсы и статьи.
Я и ещё несколько человек присоединились к команде недавно и не со всеми коллегами были знакомы лично — многие сотрудники компании работают из разных городов. Поэтому решили собраться всем отделом за пределами чатов и видеозвонков и закатить вечеринку с покером и чипсами. Для этого арендовали лофт и пригласили всех коллег в Москву. Осталось закупиться продуктами.
Чтобы решить вторую задачу, связанную с обустройством офиса, мы опросили сотрудников — чего им не хватает на рабочем месте? Некоторые пожаловались, что затекает спина после нескольких часов сидячей работы, другие — попросили сделать офис более зелёным.
Вводные собрали, теперь закупаемся всем необходимым.
Завели аккаунт юрлица
Чтобы оформить заказ, нужно было добавить юрлицо в разделе «Мои компании» на сайте Ozon. Для этого в личном кабинете ввели ИНН «Комитета», все остальные реквизиты сервис автоматически подгрузил из СПАРКа.
К одному профилю можно привязать несколько юрлиц и заказывать товары для любого из них. Это работает и наоборот — один ИНН можно добавить к разным аккаунтам физлиц. Это удобно, если в компании несколько ответственных за закупки человек.
Определились со списком покупок
Из еды мы планировали заказать готовую пиццу, а вино уже купили заранее. Остаются лимонады, чипсы, вода и шоколад. Всё нашлось в разделе быстрой доставки Ozon Express — сервис обещает привезти товары в течение часа.
Для офиса выбрали несколько растений — фикуcов, суккулентов и других. Уходом за ними займутся коллеги из коммерческого отдела — они не только знают названия этих растений, но и любят о них заботиться.
Чтобы не болела спина, решили протестировать два продукта — подушки под поясницу и подставки для ноутбука, чтобы работать стоя. Не забыли и про канцтовары: ручки, блокноты, бумагу — то, что требуется в офис всегда.
Делаем заказ
У «Ozon для бизнеса» и самого Ozon один каталог, но на страницах товаров первого дополнительно указана цена без НДС. Товар попадает в корзину по полной цене, а уже после оплаты и доставки заказа можно выгрузить документы для бухгалтерии и оформить налоговый вычет до 20%.
Корзина для юрлица тоже ничем не отличается от обычной на Ozon. Проверили, что положили в неё всё, что нужно, и определились с доставкой. Еда нужна срочно (вечеринка уже на следующий день) — для неё выбрали Ozon Express.
Не все товары для офиса есть в быстрой доставке, но нам они и не к спеху — привезут в течение стандартного срока от 1 дня. Узнать дату доставки просто — она указана под ценой на странице товара.
Если даты напротив товаров в корзине не совпадут, то их доставят партиями в разные дни. Это происходит, потому что некоторые из них доставляет Ozon со своего склада, а другие, например, растения, сами продавцы маркетплейса — в этом случае срок зависит от их работы.
Переходим к оформлению: указали адрес доставки и номер телефона для связи с курьером. На выбор товаров и оформление ушло четыре минуты.
Оплачиваем
Оплатить заказ можно корпоративной картой или переводом на расчётный счёт. Второй вариант был для нас удобней. Cчёт пришёл на привязанную к аккаунту почту, оплатили его в бухгалтерии — осталось подождать, когда деньги поступят маркетплейсу. После этого курьер Ozon Express должен выехать с едой — с этого момента отсчитывается час на доставку.
Мы не учли, что деньги могут прийти на счёт Ozon не сразу. Всё зависит от банка, но в среднем это занимает 30 минут. Как только оплата прошла, в личном кабинете появилось уведомление и курьер выехал. В случае с оплатой картой всё происходит моментально. Если время поджимает, лучше выбрать этот способ.
Время протестировать доставку
Получение заказов — обычно головная боль для компании. Мы покупаем технику, товары для офиса, канцелярию в онлайн-магазинах, и у всех разные условия. Одни оформляют заказы для юрлиц только с самовывозом. Другие привозят товары в офис, но получить их без дополнительных документов может только генеральный директор, а сотрудники — по доверенности.
Курьер Ozon добрался за полчаса и отдал продукты — от меня никаких бумаг не потребовалось. При получении заказа от 100 тысяч рублей понадобилось бы подтверждение — код из SMS.
У нас сумма была значительно меньше, поэтому курьер просто закрыл заказ в специальном приложении и рассказал, где найти отчётные документы — на почте и в личном кабинете. Если нужны оригиналы, их можно запросить у поддержки, и Ozon отправит их на следующий рабочий день. Удобно.
На следующий день пришёл второй заказ для офиса — с подушками, подставками и канцтоварами. Всё прошло так же быстро и просто. Воспользовались подставками — когда затекает спина, удобно какое-то время поработать стоя и разгрузить поясницу.
Вечером встретились всем отделом в лофте и не расставались до 4 часов утра. Единственное, что забыли купить — фишки для покера. В каталоге Ozon более 800 предложений, но мы были уверены, что у нас есть свои. Мы не растерялись и вместо них использовали заказанные на маркетплейсе чипсы.
Ещё через три дня приехали цветы и теперь отвлекают нас от серости за окном.
Итоги
- «Ozon для бизнеса» такой же простой в использовании как и стандартный маркетплейс Ozon с широким ассортиментом, но с важными для юрлиц дополнениями. Например, удобно видеть сразу, какую сумму компания может вернуть через налоговый вычет.
- Отсутствие бумажной волокиты упрощает получение как товаров, так и закрывающих документов.
- Все товары нам доставили в целости и в срок.
- Единственное — нужно обращать внимание на указанные даты доставки до оформления заказа и помнить, что оплата по счёту происходит не моментально. Если важна скорость — платите картой.
- Цветы полили.
- Ждём следующей вечеринки.
Суд арестовал Сачкова на два месяца — его обвиняют в госизмене.
Голосовой помощник Олег попробовал себя в новой роли. То есть буквально: сыграл в новом аудиоспектакле Мобильного художественного театра. Пьеса называется «Росмагия» и написана по мотивам творчества братьев Стругацких.
Наш коллега - директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге опубликовал статью о том, что будет происходить с профессией железнодорожника в ближайшем будущем. На сети начинают применять беспилотные и квантовые технологии, закупают современную технику, запускают платформенные модели. Все это требует изменения набора знаний и компетенций у…
С помощью SberUnity «Северсталь» сможет автоматизировать технологический скаутинг и выбирать релевантные стартапы из перечня, а также у компании будет возможность размещать собственные запросы на инновационные технологии. Стартапы смогут просматривать запросы корпораций и напрямую откликаться на них.
В противном случае оператору придётся запрашивать 500 млрд рублей от государства.
Фееричные ошибки предпринимателей в переговорах, локализации бренда и выборе аудитории.
5 лет в свободное от основной работы время я продвигал информационный сайт Brammels. За этот период сделал много ошибок и часто задавался вопросом, а стоил ли результат тех денег и времени, что я на него потратил.
Инженер Остин Хэнли рассказал, как стажировался в Microsoft и трижды переделывал инструмент для разработчиков. Всё потому, что они сами не объяснили, чего хотят. Пользователям Hacker News ситуация знакома — они обсудили, как подходить к пользовательским запросам и все ли стоит выполнять.
Новый виджет банка для предпринимателей Точка в одной из наиболее популярных CRM-систем amoCRM автоматически уведомляет менеджеров об оплате сделки.