«Первые полгода было ощущение, что стоишь на ринге и тебя просто мутузят в лицо»

30-летние предприниматели рассказывают о начале карьеры

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Материал подготовлен при поддержке DPD

Миллениалы вот-вот станут самым богатым поколением в истории. Во-первых, свой капитал им уже готовы передать родители, «бэби-бумеры». Во-вторых, и сами миллениалы выросли — им почти 30, и они активно строят бизнес. Мы поговорили с молодыми предпринимателями о начале их карьеры и спросили, какие советы они бы дали себе в прошлом.

Ольга Бондарева, 29 лет В 2018 году основала свое social selling агентство «Modum Up»

Я не сразу осознала, что делать стартап, отталкиваясь только от интересной идеи — это ошибка. Придумывала приложение для беременных и пыталась монетизировать свой паблик «Тыжпсихолог», но в итоге поняла, что идея должна рождаться из реальных проблем людей и ситуации на рынке. Поэтому перестала пытаться создать стартап и занялась социальными сетями. До открытия своего агентства я работала в Microsoft. Там я всегда чувствовала, что это моё дело, меня даже называли «owner». Это классная установка: быть «owner» и ощущать, что это твое. Но в корпорации всё же есть свои правила и ограничения. К примеру, прежде чем запустить проект, нужно согласовать его с руководством. После 3 лет работы я ушла в декрет и засомневалась, хочу ли вернуться. В вопросах бизнеса и карьеры родственники для меня не авторитет — они занимаются совсем другими вещами. Так что единственная, с кем я советовалась — моя первая руководительница в Microsoft. Она сказала: «Подумай, ты сама-то чего хочешь?». И я поняла, что мне нужно попробовать что-то своё. Для ИТ-проекта у меня не было компетенций, но зато был опыт в теме социальных сетей, поэтому я решила запустить свое social selling агентство.

Начинать бизнес, когда у тебя на руках 3-4 месячный младенец, довольно сложно.

Но я в целом не была готова посвящать ему все свое время, даже когда ещё не планировала уходить из Microsoft: мы довольно быстро нашли няню. На старте бизнеса я работала так же много, как и в корпорации, поэтому особо ничего не изменилось. Муж изначально принимал и понимал мои стремления, а потом сам начал включаться в бизнес, и в итоге решил полностью перейти к нам. Сейчас мы работаем вместе — он отвечает за ИТ и занимается автоматизацией агентства.

Мы работаем в разных форматах, иногда проводим воркшопы и обучаем компании, но чаще всего — ведём профили сотрудников. Многие не умеют это делать: либо не указывают никакой информации о себе, но пытаются искать клиентов через соцсети, либо делают все очень искусственно: устраивают фотосессии специально для соцсетей, добавляют слишком много хештегов. Мы проводим интервью с хозяином профиля, пишем посты, ведём переписки. Стараемся соблюдать его tone of voice.

Тем, кто находится в начале пути, я бы точно дала совет поработать в корпорациях и с корпорациями. Это даёт понимание рынка, помогает на нём ориентироваться. А если работать сразу с несколькими компаниями, то эта картинка вырисовывается более чётко. Ну а поработать внутри корпорации вроде Microsoft — это как поучиться на MBA. Появляется много связей, знакомств, и начинать свое дело легче.

Алексей Никитюк, 33 года В 2020 году основал buy-now-pay-later сервис Maroo

Я бы посоветовал себе начать заниматься предпринимательством раньше, лет в двадцать, чтобы ярче ощутить драйв и кайф от создания бизнеса.

В 2010 году закончил экономфак МГУ, два года работал в Procter&Gamble в Москве. В 2012 году перешёл в компанию General Electrics. Занимался подготовкой руководителей — это были командировки на четыре месяца, поэтому мы часто переезжали: Париж, Москва, Лондон, снова Москва, Шанхай... Жили в 17 разных штатах США — за это время сын сменил девять детских садиков, иногда мы даже не успевали его никуда устроить. Наконец, из GE я перешел в Revolut — и мы переехали в Лондон.

Давно хотел начать что-то своё, но сначала родился первый ребёнок, потом второй — было страшно. Смотивировали два фактора. Первый — работа в Revolut. После огромной корпорации GE, где все было системно и правильно, попасть в среду молодых и амбициозных людей, где происходит постоянный движ, было очень круто.

Вторым пинком под зад был фильм Дудя про «Силиконовую долину». Я посмотрел на этих ребят — кто-то из российской глубинки, кто-то из Медведково в Москве — собрались и сделали клёвые штуки. Это был апрель 2020 года, и я сказал себе: если я сейчас ничего не сделаю, то когда?

Решил сесть и посчитать, сколько получу, если буду работать на корпорацию и дальше: получилось, что за следующие 30 лет я смогу заработать $4 млн — не считая налогов и расходов на обеспечение детей. Revolut показал мне, что в жизни можно делать куда больше с куда большим «выхлопом» для себя и своей семьи. Понял, что единственный вариант чего-то добиться — брать на себя риски и делать что-то самому.

Идея приложения для свадебных рассрочек пришла случайно. В августе прошлого года жена разговаривала с нашей знакомой. Она как раз вышла замуж в Нью-Йорке и делилась, как тяжело и дорого было планировать свадьбу. Я послушал и понял, что проблему можно решить. С профессиональной точки зрения я следил за сектором buy-now-pay-later (купи сейчас — заплати потом) решений. Ну а свадьбы оказались интересной нишей, в которой я не увидел особого развития финансовых сервисов.

Первые полгода было ощущение, что стоишь на боксёрском ринге со связанными руками, тебя мутузят в лицо без перерыва и ты ничего не можешь с этим сделать. Первые встреч сто с инвесторами проходили примерно так: ты рассказываешь про идею, доносишь, что ты вроде не совсем дурак, у тебя нормальный опыт и есть команда. Строишь отношения, заходишь через общих знакомых, стараешься, общаешься, а тебе — ни ответа, ни привета. Это было сложно.

Я не привык так часто слышать слово «нет». Иногда советовали закрыться и найти другую идею.

Когда ты работаешь в найме, постоянно чувствуешь себя зависимым. Например, мне нужно было, чтобы кто-то спонсировал визу для меня и моей семьи. Поэтому после ухода из Revolut я устроился в другую портфельную компанию наших инвесторов. Через полгода уволился, и какое-то время у меня не было визы: нас могли выдворить из Великобритании. Я рискнул, потому что посчитал, что из-за пандемии правительство не успеет подготовить все нужные бумаги за 60 дней. Подал на Global Talent Visa, аналог О1 в Америке. Её выдают талантливым людям, которые заинтересованы в развитии себя и своего бизнеса в Великобритании. Визу долго рассматривали и в первый раз отказали. Но я попытался еще раз и теперь могу жить в Великобритании без привязки к работодателю. Короче, свободный человек.

Моя жена Катя давно свыклась с мыслью, что я трудоголик. Сначала я работал в GE по 15-16 часов в день, потом проводил по 18 часов в Revolut. Сейчас это Maroo, о котором я вообще думаю круглые сутки. Зато теперь могу в свободном режиме отводить и забирать детей из садов и школ, потому что сам решаю, как организовать свой рабочий день. Мне никто и слова не скажет.

Дарья Гейлер, 34 года В 2015 запустила собственный бренд красок «Daria Geiler»

Сложно было на старте делать краски на кухне, неудобно жить и работать в одном месте. Зал был складом, кухня — заводом, в спальне мы жили. Через полтора года переехали в цех на Электрозаводе, а сейчас у меня контрактное производство на фабрике. Сама я краску руками больше не делаю.

Вообще «красочный» бренд случился в моей жизни не внезапно. Сначала я занималась коврами, потом работала у Артемия Лебедева и продавала товары промдизайна: сувениры и интерьерные предметы. В 2013 году летом я закончила работать у Лебедева и открыла онлайн-магазин мебели. Это был самый сложный год в моей взрослой жизни. С самого начала я принимала одно за другим неверные решения. Тратила деньги инвестора, а не вкладывала их. Делала красивые визитки, сайт, логотип, дизайн, сняла офис в модном месте, арендовала большой склад. Я хотела только работать с клиентами, боялась делегировать и заниматься организацией бизнеса. Даже просто подписывать документы или сходить в банк было для меня наказанием.

Однако именно в этот момент я начала заниматься декорированием. Чтобы продать мебель, которая застаивалась в магазине, самостоятельно её улучшала. Первое, что приходило на ум — изменить расцветку. Сначала делала всё по инструкциям: снять со окрашенной мебели старое покрытие, покрасить, нанести финальный слой лаком или воском. Но это трудоемко и небезопасно. С шлифмашинки летит пыль, а все смывки — жутко ядовитые растворители на спиртовой основе. Все это приходится вдыхать декоратору. У меня началась аллергия на пыль, отекали глаза, горло и нос. Даже перчатки не помогали — на руках часто появлялось раздражение, а то и ожоги. Портить здоровье не хотелось, но в 2014 году более безопасные краски на водной основе для долгосрочного окрашивания невозможно было найти в магазинах. Я искала рецепты такой краски в сети, сама пробовала смешивать и экспериментировала с составами прямо на клиентских заказах.

Через год, когда магазин закрылся, у меня уже был приличный опыт в декорировании, но я все еще не умела вести бизнес. Просто работала на себя: брала заказы на перекраску мебели и мелкое декоративное производство. У меня не было ни сбережений, ни кредитов, инвестировать кроме как в свой опыт мне тоже было не во что.

А спрос на мои идеи был. К 2015 я уже проводила мастер-классы, как делать безопасную краску для домашнего декорирования. Но, чтобы перекрасить комод или шкаф, клиентам чаще всего нужна была только одна баночка, а все материалы для самостоятельного приготовления краски продавались только в больших объемах. Неудобно покупать мешок на 35 кг гипса, если нужно только 200 грамм. Так я и решила запустить собственное производство красок.

Сама сделала онлайн-магазин для бренда в платном конструкторе сайтов, сначала производила краски дома — первое помещение появилось только через год.

Все розничное развитие происходило вместе с партнерскими магазинами. Я делала краски, а они продавали.

Для меня трудности — это про ощущение нежелания. С красками за восемь лет работы у меня не связано ни одной трудности. Бывало непросто, физически тяжело, но никогда — мучительно или трудно. Неудачный опыт мебельного магазина многому научил меня, поэтому «красочный» проект развивается спокойно и плавно. Все операционные процессы выполняют сотрудники, а я занимаюсь управлением и маркетингом.

С мужем мы работали как команда, но это всегда был мой проект, придумывала всё я. Романтические отношения были по вечерам, а днём мы были напарниками и коллегами. Со временем эта система развалилась — мы развелись. К счастью, сохранили хорошие отношения. Думаем вместе запустить проект, связанный со спортом и туризмом. Дружим, воспитываем двух сыновей и много общаемся.

Даже если бы у меня была машина времени и я бы могла вернуться в прошлое, я бы ничего не поменяла. Мой путь кажется мне правильным. Я бы всем советовала без сожаления относиться к своему пути. Именно те события, те мои выборы привели меня туда, где я есть сейчас.

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