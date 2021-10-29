Мы протестировали передовую конференц-камеру от Logitech. Она хороша для распределённых команд

Впрочем, индивидуальные созвоны из офисного опенспейса — это не особенно релевантный способ использования камеры MeetUp. Она хороша для проведения конференций, когда в кадре одновременно находятся несколько человек. Обычно устройство устанавливают в небольших переговорных комнатах.

В нашем офисе переговорка, конечно, тоже есть. До пандемии она пользовалась популярностью, но сейчас чаще всего пустует. Собираемся там, когда все участники совещания находятся в офисе.

Бывает, подключаем одного-двух человек, оставшихся дома. В таких случаях обходимся без видео и ставим микрофон на середину стола. Решение так себе: микрофон постоянно приходится двигать, беседа получается нестройной. Гораздо удачнее вышло, когда мы протестировали конференц-камеру от Logitech.