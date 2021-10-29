Мы протестировали передовую конференц-камеру от Logitech. Она хороша для распределённых команд

Коллективные совещания стали намного удобнее.
Материал подготовлен при поддержке Logitech
Компания «Комитет» развивает сайты vc.ru, TJ и DTF и самостоятельно готовит коммерческие проекты. Этим занимаются в креативном отделе: сотрудники бесконечно ищут новые способы рассказать о продуктах и сервисах так, чтобы это было полезно читателям, помогло клиентам и принесло деньги компании.
Мы редко рассказываем о рабочих процессах публично. По просьбе Logitech сделали первый шаг — рассказываем, как устроена наша работа через призму звонков и встреч.
Коллективные созвоны — это ежедневная практика
Отдел состоит из трёх частей — продюсеров, коммерческой редакции и продакшена. Первые придумывают и реализуют идеи крупных спецпроектов, редакция воплощает в жизнь текстовые идеи, а продакшен занимается дизайном и разработкой. В команде уже почти 30 человек — мы примерно поровну разделены между тремя отделами.
Дважды в неделю проводим большую летучку, а в течение дня постоянно созваниваемся небольшими группами для мозговых штурмов. В «Комитете» всегда положительно относились к удалённой работе, поэтому пандемия внесла незначительные коррективы. Если раньше весь креативный отдел иногда мог собраться в одной комнате, то теперь все разбросаны по разным городам и странам, но потребность в тесном контакте никуда не делась.
Все созваниваются по нескольку раз в день и постоянно используют веб-камеры: одни хотят видеть перед собой человека, а не слышать безличный голос, а другие так лучше концентрируются на обсуждении. Большинство сотрудников используют камеры ноутбуков, поэтому качество картинки оставляет желать лучшего.
До и после: MeetUp на встречах и брейнштормах
Двое сотрудников креативного отдела в течение недели использовали конференц-камеру MeetUp от Logitech на общих и индивидуальных созвонах, чтобы проверить её в деле. В тесте участвовали креативный продюсер Екатерина Иванова и руководитель продакшена Артём Слободчиков.
Управлять камерой можно специальным пультом, но это не обязательно — она сама распознаёт людей, автоматически перемещает объектив и настраивает масштабирование так, чтобы все попадали в кадр. А технология RightLight позволяет добиться хорошего качества картинки даже с офисным освещением.
Качество видео у камеры отличное — она поддерживает три разрешения вплоть до 4К. Большинству обычных веб-камер до такого далеко. Правда, Zoom и другие сервисы могут сжимать видео, поэтому качество ухудшается, но это вопрос к разработчикам софта.
Для своей категории камера достаточно компактная, весит около килограмма. Её можно разместить на столе или повесить на стену, крепежи входят в комплект.
На время теста мы установили MeetUp в маленькой переговорке, откуда иногда ведут стримы коллеги из DTF. Это небольшое помещение, в котором могут поместиться четыре человека — мы поставили камеру на стол, подключили к одному из компьютеров и провели несколько звонков. Она довольно устойчивая — не падает и не переворачивается, если стоит на ровной поверхности.
Сверхширокоугольная линза оказалась очень удобной — если поставить камеру в середине комнаты, то видно будет всех, кто пришёл. При этом она ещё и крутится на 120 градусов, а в отличие от других подобных камер, изображение не искажается по краям — это заслуга особой оптики.
В MeetUp достаточно мощный цифровой зум — можно приблизить человека или предмет в пять раз без значительной потери качества. Это позволяет сфокусироваться на докладчиках, не перемещая саму камеру.
Тест показал, что потенциал MeetUp полностью раскрывается, если использовать камеру строго по назначению — прикрепить её к телевизору в небольшой переговорке.
Подведём итоги. Камеру MeetUp стоит купить, если ваш офис оборудован переговорными комнатами, где могут комфортно разместиться 5-6 человек. Благодаря обзору 120° в кадре поместятся все участники. Лица будут хорошо видны — разрешение оптики составляет 4К.
В камеру встроена аудиосистема и три микрофона горизонтальной направленности, которые сами улавливают и фильтруют звук до трёх метров. В комплекте с MeetUp идёт компактный пульт для управления наклоном и зумом камеры — с ним обзор можно увеличить до 170°.
Благодаря универсальной конструкции камере не нужны лишние провода — достаточно USB. А поддержка Bluetooth позволяет использовать камеру в беспроводном формате.
Накануне Хэллоуина и локдауна мы выпустили видео в поддержку малого бизнеса — в стиле нашумевшего сериала «Игра в кальмара».
На текущей неделе на медиафасадах и стенах зданий, трамваях в Москве и Екатеринбурге появились провокационные принты, сообщающие о том, что объект взломан и хакеры требуют выкуп. Позже стало известно, что атаки были сымитированы Positive Technologies с целью показать уязвимость систем и важность усиления защиты от киберугроз в современном мире.
В частной онлайн-торговле особенно активно растут сделки между жителями разных регионов, и доставка быстро завоевывает популярность. Количество заказов с использованием услуги Авито Доставка среди частных продавцов за год выросло в 2,3 раза по всей России.
Apple стала самой дорогой компанией в 2020 году, обогнав нефтяную компанию Saudi Aramco.
Заимствование методов и навыков, а также жёсткая конкуренция помогли молодым инженерам уйти из команды плохого менеджера и запустить Intel и AMD.
Столкнулась с кражей заказа на крупной платформе OZON.
В службе заявили, что это ответ на изменения антикоррупционного законодательства.
Рассказываем, как мы в Nimax сделали ребрендинг и дизайн сайта для подразделения международной IT-компании Softline.
Ключ в мобильном, цифровой дворецкий и метро на острове — все это предлагают горожанам современные жилые кластеры.
Меня зовут Роман Горбачев, я дизайнер и предприниматель. В прошлый раз я писал про фейк о «Золотом сечении». В этот раз не менее важная тема: почему так много разных кнопок смыва воды в туалетах, и почему среди них нет единственного хорошего варианта.
Одна из особенностей модели — солнечные батареи на крыше для подзарядки.