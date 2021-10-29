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Мы протестировали передовую конференц-камеру от Logitech. Она хороша для распределённых команд

Коллективные совещания стали намного удобнее.

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Материал подготовлен при поддержке Logitech

Компания «Комитет» развивает сайты vc.ru, TJ и DTF и самостоятельно готовит коммерческие проекты. Этим занимаются в креативном отделе: сотрудники бесконечно ищут новые способы рассказать о продуктах и сервисах так, чтобы это было полезно читателям, помогло клиентам и принесло деньги компании.

Мы редко рассказываем о рабочих процессах публично. По просьбе Logitech сделали первый шаг — рассказываем, как устроена наша работа через призму звонков и встреч.

Коллективные созвоны — это ежедневная практика

Отдел состоит из трёх частей — продюсеров, коммерческой редакции и продакшена. Первые придумывают и реализуют идеи крупных спецпроектов, редакция воплощает в жизнь текстовые идеи, а продакшен занимается дизайном и разработкой. В команде уже почти 30 человек — мы примерно поровну разделены между тремя отделами.

Дважды в неделю проводим большую летучку, а в течение дня постоянно созваниваемся небольшими группами для мозговых штурмов. В «Комитете» всегда положительно относились к удалённой работе, поэтому пандемия внесла незначительные коррективы. Если раньше весь креативный отдел иногда мог собраться в одной комнате, то теперь все разбросаны по разным городам и странам, но потребность в тесном контакте никуда не делась.

Все созваниваются по нескольку раз в день и постоянно используют веб-камеры: одни хотят видеть перед собой человека, а не слышать безличный голос, а другие так лучше концентрируются на обсуждении. Большинство сотрудников используют камеры ноутбуков, поэтому качество картинки оставляет желать лучшего.

До и после: MeetUp на встречах и брейнштормах

Двое сотрудников креативного отдела в течение недели использовали конференц-камеру MeetUp от Logitech на общих и индивидуальных созвонах, чтобы проверить её в деле. В тесте участвовали креативный продюсер Екатерина Иванова и руководитель продакшена Артём Слободчиков.

Я руковожу нашим внутренним продакшеном — дизайнерами и разработчиками, которые делают всё необходимое для коммерческих проектов. От баннеров и обложек для статей до спецпроектов — игр, текстов, расхлопывающихся форматов.

Обычно мы общаемся через внутренний сервис для видеозвонков. Регулярных созвонов три. В начале недели обсуждаем, как продвигаются текущие задачи, а по пятницам собираемся с дизайнерами, чтобы проанализировать созданные за неделю макеты и поделиться идеями. Ещё есть ежемесячный созвон для неформального общения — он помогает поддерживать связь друг с другом.

В нашей работе важно коллективное творчество. Обмениваться соображениями в чате неудобно — получится стена текста, которая быстро «утонет» в новых сообщениях. Групповые видеоконференции — совсем другое дело. Я, например, часто помогаю себе жестами, чтобы объяснить, как примерно должен выглядеть макет. По видео мы общаемся и на собеседованиях, чтобы понять, как человек реагирует на вопросы и считать его настроение.

Артём Слободчиков

Впрочем, индивидуальные созвоны из офисного опенспейса — это не особенно релевантный способ использования камеры MeetUp. Она хороша для проведения конференций, когда в кадре одновременно находятся несколько человек. Обычно устройство устанавливают в небольших переговорных комнатах.

В нашем офисе переговорка, конечно, тоже есть. До пандемии она пользовалась популярностью, но сейчас чаще всего пустует. Собираемся там, когда все участники совещания находятся в офисе.

Бывает, подключаем одного-двух человек, оставшихся дома. В таких случаях обходимся без видео и ставим микрофон на середину стола. Решение так себе: микрофон постоянно приходится двигать, беседа получается нестройной. Гораздо удачнее вышло, когда мы протестировали конференц-камеру от Logitech.

В MeetUp встроены колонки и три микрофона. Они формируют направленный сигнал, который улавливает речь и выравнивает громкость голосов разных людей, а также приглушает шум.

В Logitech используют технологию RightSound, которая сама обрабатывает звук с помощью алгоритмов, частично устраняет шумы вроде вентиляторов и щёлканья клавиш и усиливают речь.

У MeetUp широкое поле зрения по умолчанию и она сама подстраивается под количество людей в помещении — не приходится каждый раз подходить к камере.

Управлять камерой можно специальным пультом, но это не обязательно — она сама распознаёт людей, автоматически перемещает объектив и настраивает масштабирование так, чтобы все попадали в кадр. А технология RightLight позволяет добиться хорошего качества картинки даже с офисным освещением.

Качество видео у камеры отличное — она поддерживает три разрешения вплоть до 4К. Большинству обычных веб-камер до такого далеко. Правда, Zoom и другие сервисы могут сжимать видео, поэтому качество ухудшается, но это вопрос к разработчикам софта.

Ежедневная работа продюсера — это сумасшедшая воронка, где нужно придумывать, реализовывать и держать под контролем множество вещей.

С утра я захожу в Jira (сервис для управления проектами) и занимаюсь задачами, которые нужно решить в первую очередь. Например, анонсировать текст, который должен выйти с утра.

Потом наступает время стратегических задач — подготовки идей под брифы. Изучаю вводные и сажусь придумывать. Подключаю все свои ресурсы: голову, воображение, воспоминания о прожитом опыте. И пытаюсь соединить задачу клиенту с собственными опытом. Если не получается, зову на помощь коллег ребят, и мы сочиняем вместе.

Екатерина Иванова

Параллельно работаю с тем, что уже «купили» — идеями, которые нужно реализовывать. Они все на разных этапах — одни в зачаточном состоянии, другие уже на этапе макетов.

Многие продюсеры отдела живут в Москве, но ходить в офис не обязательно. Компании всё равно, откуда мы работаем. Главное, чтобы вовремя выполнялись задачи. Я целый год проработала в пижаме из дома, а сейчас хожу в офис от случая к случаю.

Обычно я созваниваюсь с коллегами со своего ноутбука, но у него очень плохая веб-камера. Когда разговариваю с людьми, складывается впечатление, что звоню с домофона. С камерой MeetUp прирост в качестве бросается в глаза:

Для своей категории камера достаточно компактная, весит около килограмма. Её можно разместить на столе или повесить на стену, крепежи входят в комплект.

На время теста мы установили MeetUp в маленькой переговорке, откуда иногда ведут стримы коллеги из DTF. Это небольшое помещение, в котором могут поместиться четыре человека — мы поставили камеру на стол, подключили к одному из компьютеров и провели несколько звонков. Она довольно устойчивая — не падает и не переворачивается, если стоит на ровной поверхности.

Сверхширокоугольная линза оказалась очень удобной — если поставить камеру в середине комнаты, то видно будет всех, кто пришёл. При этом она ещё и крутится на 120 градусов, а в отличие от других подобных камер, изображение не искажается по краям — это заслуга особой оптики.

В MeetUp достаточно мощный цифровой зум — можно приблизить человека или предмет в пять раз без значительной потери качества. Это позволяет сфокусироваться на докладчиках, не перемещая саму камеру.

Тест показал, что потенциал MeetUp полностью раскрывается, если использовать камеру строго по назначению — прикрепить её к телевизору в небольшой переговорке.

Подведём итоги. Камеру MeetUp стоит купить, если ваш офис оборудован переговорными комнатами, где могут комфортно разместиться 5-6 человек. Благодаря обзору 120° в кадре поместятся все участники. Лица будут хорошо видны — разрешение оптики составляет 4К.

В камеру встроена аудиосистема и три микрофона горизонтальной направленности, которые сами улавливают и фильтруют звук до трёх метров. В комплекте с MeetUp идёт компактный пульт для управления наклоном и зумом камеры — с ним обзор можно увеличить до 170°.

Благодаря универсальной конструкции камере не нужны лишние провода — достаточно USB. А поддержка Bluetooth позволяет использовать камеру в беспроводном формате.

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