Что предприниматели делают по утрам, чтобы оставаться продуктивными весь день

Своими ритуалами поделились основатели Elementaree, 4Blind и других компаний.

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Материал подготовлен при поддержке «Петербургской Недвижимости»

Некоторые предприниматели верят, что первый час дня определяет их успех и правильно организованное утро поможет быстрее добиться цели. К примеру, СЕО компаний Twitter Джек Дорси просыпается в пять утра и полчаса медитирует. А Уоррен Баффет начинает день в 6.45 и читает как минимум шесть газет.

Текст подготовлен в партнёрстве с «Петербургской Недвижимостью». Компания является эксклюзивным брокером всех проектов холдинга Setl Group. При проектировании жилых комплексов девелопер уделяет повышенное внимание благоустройству территории и созданию благоприятной атмосферы, чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно и мог реализовать свой потенциал.

Российские предприниматели рассказали, верят ли они в «магию утра» и каких ритуалов стараются придерживаться.

Выпить зелёный коктейль из петрушки, сельдерея, яблок и мяты

Основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов начинает день со стакана коктейля из петрушки, укропа, сельдерея, яблок, лимона и мяты, измельчённых в блендере.

Не могу сказать, что коктейль очень вкусный. Он полезный, богатый витаминами. И я к нему привык. Сергей Миронов основатель ресторанов «Мясо & Рыба»

Все ингредиенты, кроме лимона, Сергей выращивает у себя на участке за городом. Предприниматель не использует «химию» для удобрения, а выращивать овощи и фрукты ему помогает наёмный садовод.

После утреннего коктейля — 15-минутная йогатерапия: комплекс упражнений, основанных на йоге. В случае Сергея это упражнения на растяжку мышц. (Раньше предприниматель плавал, но это занимало до полутора часов по утрам — слишком долго).

Затем ресторатор раздаёт указания по хозяйству, заглядывает в теплицы и к животным (он выращивает кур, цесарок и кроликов), и уезжает на работу.

Сергей не соблюдает один и тот же режим сна. Он ложится спать и просыпается в разное время, а ставит будильник только перед утренними встречами.

Разделить все задачи на четыре категории

Фёдор Беломоев — основатель компании 4Blind, она разрабатывает технологии для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху.

Хаос, особенно в делах — одна из причин выгорания, уверен предприниматель. Чтобы провести день продуктивно, Фёдор расставляет список дел по приоритетам:

Сначала решает свои срочные задачи;

Затем — те, которые тормозят работу других;

Потом берётся за то, что было недоделано или нужно завершить к сроку.

И если осталось время, занимается другими делами.

Если приоритезировать задачи не получается, он рекомендует использовать матрицу Эйзенхауэра — делить их на 4 категории:

Важное и срочное — отправить или сделать обещанное в срок, к примеру, отправить договор клиенту.

Важное и несрочное — сделать то, что можно перенести. Допустим, подготовиться к встрече.

Неважное, но срочное — то, что нужно сделать сейчас, но это не критично. Например, купить что-то в офис.

Неважное и несрочное — все остальные дела. К примеру, переделать задачу, которой сам не очень доволен.

Также Фёдор советует разбивать большую и трудную задачу на более мелкие и не делать чужую работу.

Если чувствуете, что прокрастинируете, просто начните делать. Не собирайтесь с силами, а приступите к делу. Первые полчаса будет трудно, а потом вы вовлечётесь. Фёдор Беломоев основатель компании 4Blind

Ещё один рецепт продуктивности Фёдора — перерывы в работе. Он старается проводить их на турнике или на прогулках по 10-15 минут.

Предприниматель старается спать около 8 часов. Дома — в Санкт-Петербурге — он встаёт в 7 утра, а в командировках в США — в 6. В это время встаёт большинство американцев, по наблюдениям Фёдора.

Смотреть на календарь

Основательница Elementaree Ольга Зиновьева начинает утро с пары стаканов воды комнатной температуры. Её компания доставляет наборы для приготовления здоровой еды из качественных ингредиентов, и сама Ольга старается заботиться о своём здоровье.

Затем садится писать список задач на день. Она использует не таск-менеджеры, а обычный бумажный блокнот. Во-первых, так она лучше фокусируется на результате. Во-вторых, Ольге приятно вычёркивать задачи из списка: сам процесс приносит ей чувство удовлетворённости от выполненных дел. В-третьих, предпринимательница старается ограничивать время, проведённое со смартфоном и блокнот вместо таск-менеджера её выручает.

Каждое утро я застилаю кровать. Этот ритуал можно отнести к концепции «малых дел». Если можно застелить кровать и увидеть приятный результат, кажется, что и с остальными делами тоже всё получится. Ольга Зиновьева основательница Elementaree

Несколько лет назад Ольга попробовала ещё один инструмент для утренней продуктивности — календарь, но необычный: в нем посчитано количество недель, которые осталось прожить.

Можно взять среднюю продолжительность жизни женщин в России, посчитать, сколько недель вам осталось до предполагаемой даты смерти и каждую неделю отдирать по листочку. Очень отрезвляющее упражнение, которое фокусирует на том, что важно в долгосрочной перспективе. Ольга Зиновьева основательница Elementaree

Ольга завела такой календарь по совету одного из профессоров бизнес-школы, в которой училась. Инструмент смотивировал её начать собственный бизнес.

Начинать утро с мелких дел, а сложное оставлять на потом

Серийный предприниматель, основатель ИТ-компаний «Митра» и Freematiq Денис Газукин составляет список дел ещё с вечера. Если этого не сделать, всю ночь будут преследовать мысли, что что-то забыл, рассказывает Денис.

Свой день он начинает с самых мелких и лёгких задач. Как правило, с ними он управляется до обеда, а потом приступает к большим и творческим делам.

Груз мелких дел давит не меньше, чем крупных. Сознание засоряется, ты думаешь о незначительном и не можешь сосредоточиться на важном. Поэтому с утра я решаю текучку — отвечаю на сообщения, оставляю поручения. А потом освобождаю время для стратегических задач. Денис Газукин основатель «Митра» и Freematiq

По мнению Дениса, культура мелких побед практически утеряна: «все рвутся за большими результатами, надрываются и в итоге перегорают».

Обратный подход — когда с утра погружаются в сложный умственный труд, — не просто не работает, а делает только хуже, считает предприниматель. К обеду накапливается усталость, а впереди висит ещё много нерешённых вопросов.

Провести полтора часа в тренажёрном зале

В ИТ-компании Николая Адеева Artsofte (производит ПО для банков, застройщиков и автодилеров) гибкий график утреннего старта для команды — до 11.00. Поэтому у Николая есть время спокойно заниматься собственными делами.

С 8.00 до 9.30 он тренируется в тренажёрном зале, который находится в здании офиса. По словам предпринимателя, утренний спорт сделал его намного более энергичным, он стал успевать значительно больше. Поскольку до 11 предпринимателя никто не отвлекает, он занимается делами, которые по какой-то причине откладывал: анализирует календарь на день, просматривает недельный план и ищет «подвисшие» задачи.

После спорта поднимаюсь к себе в кабинет и делаю повторное ревью почты за несколько предыдущих дней, чтобы случайно не пропустить то, что не заметил или не перенёс в список обязательных дел. Николай Адеев основатель компании Artsofte

Медитировать и записывать свои мысли

Основатель маркет-сервиса цифровой техники Refresh your tech Дмитрий Дудников начинает утро в 6.30-7.00. 20 минут он посвящает пробежке или прогулке — в зависимости от настроения. Дмитрий живёт в Санкт-Петербурге, но старается бегать или гулять в любую погоду. Иногда остаётся дома и делает зарядку.

Затем садится медитировать — от 15 до 30 минут. Это занятие, по мнению предпринимателя, структурирует мысли и успокаивает.

После медитаций он практикует фрирайтинг — записывает все возникающие мысли, не отвлекаясь на синтаксис и грамматику. Цель фрирайтинга — освободиться от самоцензуры и отследить интересные идеи или решения проблем.

Я часто перечитываю свои записи и рефлексирую, есть ли у меня прогресс. Например, год назад я написал, что хочу заниматься майнингом криптовалюты. А сейчас я уже открыл проект, который это реализует. Не так давно записывал, что надеюсь найти директора, которому смогу передать операционную деятельность. А потом понял, что мне стала неинтересен сам проект, поэтому я и хочу кому-то передать свои задачи. Дмитрий Дудников основатель Refresh your tech

В результате Дмитрий делегировал управление компанией и ушёл в операционку по новому проекту, где с удовольствием совмещает задачи фаундера и директора.

Важно не только то, как начинается новый день, но и где. Жилой комплекс бизнес-класса Svetlana Park от Setl Group в Выборгском районе Петербурга — комфортное место для жизни, где любые задачи будут по плечу.

Панорамные окна Svetlana Park подарят возможность любоваться рассветом и наполняться энергией утра. А просторные кухни-гостиные станут любимым местом для семейных завтраков и смелых кулинарных экспериментов. Svetlana Park находится рядом с двумя парками — Удельным и Сосновкой. А значит, ничто не помешает поставить перед собой большие спортивные цели и идти к ним. Но можно начать и с малого — например, заняться йогой, закрытые дворы комплекса отлично для этого подойдут. Вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности — не нужно ездить далеко, лучше посвятить свободное время решению важных задач.