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Коротко: чат-банк для бизнеса в WhatsApp от ПСБ Статьи редакции

Первый на российском рынке бот в WhatsApp – для денежных операций прямо в мессенджере.

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Материал подготовлен при поддержке ПСБ

Для кого

Для предпринимателей, которые используют WhatsApp в работе с партнёрами.

Чем интересно

  • Можно выставить и оплатить счёт не выходя из мессенджера: бот распознаёт отправленный счет на оплату и предлагает клиенту уже заполненное платёжное поручение.
  • Не выходя из мессенджера, клиент может получить информацию по остаткам на счетах, выписку за любой период или направить реквизиты счета.
  • Так как чат-бот работает с важной финансовой информацией клиента, его дополнительно защищают: для авторизации предусмотрено использование логина и пароля от Интернет банка и мобильного банка, а для проведения операций потребуется подтверждение смс кодом. Используется технология облачной электронной подписи.

Что ещё нужно знать

Сервис работает и как классический бот для ответов на вопросы клиентов. Если он не сможет распознать обращение, подключится оператор, который также доступен круглосуточно.

У ПСБ уже есть чат-бот с таким же функционалом в Telegram, который работает с апреля 2021 года. В месяц там обрабатывают до 3000 запросов от клиентов банка и не только.

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