«Совкомбанк» запустил «зелёный кэшбек»

1% от всех покупок будет отчисляться на посадку деревьев.

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Материал подготовлен при поддержке «Совкомбанка»

До конца октября в «Совкомбанке» действует акция «Вырасти лес» для держателей карты рассрочки «Халва». Процент от любой покупки клиента банк направит на посадку деревьев — их высадят уже в ноябре на лесостепной территории Волгоградской области. Компания обещает, что каждый саженец будет поддерживаться лесничеством в течение всего периода роста.

В награду всем участникам акции банк увеличит срок рассрочки по карте до 12 месяцев, а те, кто выполнит задания в приложении, ещё и получат именные сертификаты c координатами саженцев.

Как участвовать в акции

Необходимо зарегистрироваться в акции в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк». 1% от покупок начнёт отчисляться автоматически, а для получения сертификата с координатами саженца до 31 октября нужно выполнить любое из заданий:

подтвердить имейл;

совершить покупку больше чем на 5 тысяч рублей в одной из категорий: «здоровье», «спорт», «подарки и развлечения»;

потратить в период акции больше 10 тысяч рублей на 5 покупок (категория не важна).

По итогам акции на электронную почту участника придёт именной сертификат с указанием точных координат дерева, которое он «посадил». Каждый клиент сможет «посадить» до трёх деревьев — по одному за каждое из заданий. Всего банк планирует высадить 12 тысяч деревьев (за 20 дней акции удалось собрать деньги на 10 тысяч растений).

Наша акция приурочена к актуальной повестке по сокращению быстрых темпов вырубки деревьев и выбросов парниковых газов, чтобы дать возможность 7,5 млн пользователям карты рассрочки «Халва» внести свой вклад в восстановление лесного фонда страны. Надеемся, что этот проект получит дальнейшее развитие. Александр Дворский управляющий директор ПАО «Совкомбанк» (национальная система рассрочек «Халва»)

«Совкомбанк» продолжит применять практики устойчивого развития и стремиться к достижению новых, более амбициозных целей, позволяющих снизить негативное воздействие человека на экологию.