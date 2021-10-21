«Совкомбанк» запустил «зелёный кэшбек»

1% от всех покупок будет отчисляться на посадку деревьев.
Материал подготовлен при поддержке «Совкомбанка»
До конца октября в «Совкомбанке» действует акция «Вырасти лес» для держателей карты рассрочки «Халва». Процент от любой покупки клиента банк направит на посадку деревьев — их высадят уже в ноябре на лесостепной территории Волгоградской области. Компания обещает, что каждый саженец будет поддерживаться лесничеством в течение всего периода роста.
В награду всем участникам акции банк увеличит срок рассрочки по карте до 12 месяцев, а те, кто выполнит задания в приложении, ещё и получат именные сертификаты c координатами саженцев.
Как участвовать в акции
Необходимо зарегистрироваться в акции в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк». 1% от покупок начнёт отчисляться автоматически, а для получения сертификата с координатами саженца до 31 октября нужно выполнить любое из заданий:
- подтвердить имейл;
- совершить покупку больше чем на 5 тысяч рублей в одной из категорий: «здоровье», «спорт», «подарки и развлечения»;
- потратить в период акции больше 10 тысяч рублей на 5 покупок (категория не важна).
По итогам акции на электронную почту участника придёт именной сертификат с указанием точных координат дерева, которое он «посадил». Каждый клиент сможет «посадить» до трёх деревьев — по одному за каждое из заданий. Всего банк планирует высадить 12 тысяч деревьев (за 20 дней акции удалось собрать деньги на 10 тысяч растений).
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