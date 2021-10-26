Коротко: оплачиваемая стажировка для начинающих ИТ-специалистов

Как заработать на гиперказуальных играх в сегменте HTML5. Опыт студии Justforward

Гиперказуальные игры — это игры с простейшим дизайном и элементарной механикой, в которые можно начать играть моментально — в метро, между парами или в очереди к врачу. Студия Justforward выпускает такие игры и портирует их на платформе SmartMarket от SberDevices. Сейчас студия участвует в турнире среди создателей HTML5-игр, в котором можете…