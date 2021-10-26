Коротко: оплачиваемая стажировка для начинающих ИТ-специалистов

Всё по-взрослому: социальный пакет, гибкий индивидуальный график и наставник.
Материал подготовлен при поддержке госкорпорации «Росатом»
Для кого
Для студентов бакалавриата и специалитета старше первого курса, а также для магистрантов и выпускников технических, математических, экономических и ИТ-специальностей.
Чем интересна
«Росатом» — мировой лидер в сфере атомной промышленности и лучший работодатель 2020 года по версии hh.ru.
- Для крупных проектов национального и международного масштаба атомщикам нужны цифровые кадры с компетенциями на стыке науки и ИТ. Таких профессионалов выгодно растить внутри отрасли.
- Поэтому в «Гринатоме» — ИТ-интеграторе «Росатома», который развивает собственные цифровые технологии: ПО, корпоративные ИТ-системы, программных роботов, — запустили программу стажировок.
- Стажировка проходит по будням в рабочие часы, но её можно совмещать с учёбой, например, парт-тайм (с участниками обсуждают индивидуальный гибкий график). За каждым студентом закрепляют наставника — опытного ИТ-специалиста в атомной отрасли, который адаптирует новичка и помогает ему в работе.
- Важно: стажировку оплачивают, а лучшим кандидатам затем предлагают работу.
Что ещё нужно знать
- Регистрация на программы стажировок уже открыта.
- Претендентам нужны базовые знания в своей сфере: языков программирования, структур данных, алгоритмов. Победы на профильных олимпиадах и другие достижения тоже учитываются.
Для тех, кто пока не уверен в своих силах, есть дистанционные программы подготовки — CaseLab, они бесплатные. Новый набор будет в следующем году, но зарегистрироваться можно уже сейчас.
Оплачиваемая стажировка рассчитана на 3 месяца, но бывают программы и большей продолжительности.
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