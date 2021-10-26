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Коротко: оплачиваемая стажировка для начинающих ИТ-специалистов

Всё по-взрослому: социальный пакет, гибкий индивидуальный график и наставник.

5 5 комментариев
1070 просмотров

Материал подготовлен при поддержке госкорпорации «Росатом»

Для кого

Для студентов бакалавриата и специалитета старше первого курса, а также для магистрантов и выпускников технических, математических, экономических и ИТ-специальностей.

Чем интересна

  • «Росатом» — мировой лидер в сфере атомной промышленности и лучший работодатель 2020 года по версии hh.ru.

  • Для крупных проектов национального и международного масштаба атомщикам нужны цифровые кадры с компетенциями на стыке науки и ИТ. Таких профессионалов выгодно растить внутри отрасли.
  • Поэтому в «Гринатоме» — ИТ-интеграторе «Росатома», который развивает собственные цифровые технологии: ПО, корпоративные ИТ-системы, программных роботов, — запустили программу стажировок.
  • Стажировка проходит по будням в рабочие часы, но её можно совмещать с учёбой, например, парт-тайм (с участниками обсуждают индивидуальный гибкий график). За каждым студентом закрепляют наставника — опытного ИТ-специалиста в атомной отрасли, который адаптирует новичка и помогает ему в работе.
  • Важно: стажировку оплачивают, а лучшим кандидатам затем предлагают работу.

Что ещё нужно знать

  • Регистрация на программы стажировок уже открыта.
  • Претендентам нужны базовые знания в своей сфере: языков программирования, структур данных, алгоритмов. Победы на профильных олимпиадах и другие достижения тоже учитываются.

  • Для тех, кто пока не уверен в своих силах, есть дистанционные программы подготовки — CaseLab, они бесплатные. Новый набор будет в следующем году, но зарегистрироваться можно уже сейчас.

  • Оплачиваемая стажировка рассчитана на 3 месяца, но бывают программы и большей продолжительности.

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5 5 комментариев
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5 комментариев
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Юрий

Ребята реально считают себя лучшим работодателем, не осознавая, как IT-специалисты тут на сайте жестко гнобят Сбербанк как работодателя. Сбербанк на втором месте! ))

Возможно стоит снять "розовые очки" и понять наконец, что все госструктуры для сотрудников IT сферы - это та самая "красная тряпка". А возможно не стоит...

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3
Одуванчик Полевой

Если хотите тестовое задание на 10 часов, проверку "службой безопасности", запрос копий ВСЕХ ваших документов, жесткий график с 9:00 до 18:00 и прочие "радости" жизни, то мы вас ждем))

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2
Софья Квасова

если бы у меня был жёсткий график с 9 до 18 я была бы рада. Это лучше, чем с... до... круглосуточно короче))

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0
Илья Щербаков

Работать в нашем ______________ большая честь... (с)

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1
Ivan Kulmyaev

А java у вас какая версия и какие технологии с ней идут? Есть ли C#?
И как проходит стажировка?
3 месяца как то расписаны?

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0
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