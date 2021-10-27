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Нестыдные вопросы о безопасности в интернете

Сколько стоят личные данные, можно ли «замести» цифровой след и нужно ли заклеивать камеру на ноутбуке

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Материал подготовлен при поддержке Гёте-Института в Москве

Практически каждый месяц хакеры сливают в сеть информацию о пользователях интернета — за последние пару лет в даркнете появлялись базы данных держателей банковских карт, автовладельцев и стримеров. Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказывает, как следить за сохранностью своей личной информации.

Дмитрий Галов
Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского»

Стоит ли заклеивать камеру и пользоваться режимом «инкогнито»

Один из наиболее популярных вопросов к безопасникам: заклеивают ли они свои камеры? У шпионского ПО и правда есть техническая возможность получать запись с камеры, слушать микрофон. Но это скорее частные, но не массовые случаи.

Бороться со слежкой через заклеивание веб-камеры не самый мудрый способ. К тому же, на мобильном устройстве это сделать сложнее, ведь у него есть две камеры — спереди и сзади. Действенный способ — следить, каким приложениям вы даёте доступы на камеру и микрофон. Если условный «Фонарик» просит у вас доступ к микрофону — это повод насторожиться. Однако эти советы не помогут обезопасить себя от шпионских троянцев. Против них хорошо работает защитное ПО, которое подмечает несанкционированные попытки доступа и либо сразу их блокирует, либо уведомляет об этом пользователя.

Классическое «инкогнито» в браузерах можно назвать защитой приватности с большой натяжкой. В режиме инкогнито браузер не сохраняет историю посещения веб-сайтов, cookie, историю загрузок и данные авторизации. Фактически это защита от получивших физический доступ к вашему устройству шпионов, но не от вредоносного ПО, которое следит за открытыми окнами и приложениями.

Похожий вопрос: стоит ли использовать сохранение паролей в браузере? Это допустимо, но не полностью безопасно. Лучше использовать решения для хранения паролей, для входа в которые используется мастер-пароль. Например, если речь идет о macOS и iOS, сохранять их в Keychain с доступом по паролю, отпечатку пальца или Face ID. Или использовать другие менеджеры — их на рынке много.

Менеджер паролей теоретически тоже можно скомпрометировать (взломщик получает доступ к учётной записи), но это намного менее вероятно, чем ошибка самого пользователя. Менеджер паролей — это устойчивая криптосистема: пароли хранятся там в зашифрованном виде, их нельзя расшифровать без мастер-пароля.

Что такое цифровой след и как его подчистить

Цифровой след — набор определённых действий или данных пользователя в интернете. В онлайн-сервисах и соцсетях вы можете обратиться в службу поддержки и запросить полный список данных о себе, также можете попросить эти данные удалить. Даже не оглядываясь на юридические детали, многие сервисы эту функциональность поддерживают, заботясь о своём имидже.

Всегда ли это эффективно? Не всегда.

Право на забвение в интернете действует немного иначе. Ведь существуют сервисы кеширования, которые сохраняют все интернет-страницы, «серые сайты» или мёртвые ресурсы, с которых действительно ничего не удалишь.

Анонимность в интернете — это миф? Можно ли быть полностью анонимным?

Многие пользователи считают, что VPN обеспечивают анонимность, но это не всегда так так. Есть случаи, когда данные пользователей VPN-сервисов оказывались в открытом доступе. Лучше ориентироваться на репутацию сервиса и его создателей.

Любые технические средства по достижению анонимности могут содержать недочёты и уязвимости, а следовательно, у третьих лиц есть возможность получить доступ к вашим данным. Но, как правило, крупные сервисы внимательней следят за безопасностью своих приложений.

Стоит ли указывать настоящую фамилию в интернете

Смотря где. Очевидно, что не везде можно указать псевдоним. Например, на некоторых концертах могут попросить предъявить документы на входе. А уж купить билет на самолет на ненастоящее имя просто невозможно.

Защита от злоумышленников с помощью фейковой фамилии относительна. Если при этом везде использовать один и тот же электронный адрес, сопоставить псевдоним с настоящей фамилией будет нетрудно. Использовать дополнительную почту или отдельный номер телефона для регистрации в сомнительных сервисах — более оправдано с точки зрения персональной безопасности.

Сколько стоят персональные данные

Есть мнение, что пользователи как личности никому не интересны: им нечего скрывать, а значит, злоумышленники не будут их данные воровать. Это миф. Рынок покупки-продажи персональных данных огромный — по некоторым данным, только за 2020 год в сеть утекли 100 млн единиц персональных данных россиян. Среди них, например, были сведения клиентов каршеринга — при регистрации сервис просит сделать селфи с паспортом или водительскими правами.

В начале 2021 года данные паспорта и номера телефона продаются на чёрном рынке примерно за 100 рублей, а полный комплект документов, включая ИНН, СНИЛС, скан паспортов и удостоверений стоит около 300 рублей.

Безопасно ли включать геолокацию

Геолокация — одно, а разрешение доступа — другое: есть риск предоставить доступ к ценным данным приложению, которое не будет гарантировать их сохранность или будет делиться ими с третьими лицами. А есть вероятность и вовсе столкнуться со зловредными программами. Как правило, злоумышленники создают приложение с простыми функциями, которое при установке будет просить доступ к контактам, геолокации, микрофону и камере. Не самый внимательный пользователь может случайно дать разрешение.

Производители приложений и мобильных операционных систем эту проблему понимают: в каждой новой версии iOS пользователям всё проще настраивать передачу персональных данных в каждом приложении. А вот запрещать всем приложениям использовать геолокацию — сомнительно, ведь без неё, например, нельзя будет найти потерянный смартфон.

Зачем взламывают страницы в соцсетях и можно ли защитить себя от взлома

Имея пароли к страницам чужих соцсетей, можно получить доступ и к другим приложениям и сервисам, где пользователь авторизовался через соцсеть. И таким образом вести скрытую слежку или получить доступ к личной информации.

Способов использования, монетизации и паразитирования на персональных данных много. При получении доступа к чужой странице в социальной сети можно попробовать обмануть друзей пользователя, украсть данные переписки, фотографии, документы. Возможен шантаж, вымогание денег или просто слив данных в открытый доступ.

Важно рационально подходить к вопросам безопасности аккаунтов: следить за паролями — они должны быть длиннее 12 символов, с заглавными и строчными буквами, спецсимволами и цифрами. Использовать двухфакторную авторизацию и рассчитывать на собственную сознательность — не переходить по ссылкам с сомнительным URL и не передавать, например, данные карт через незащищённое соединение.

Реально ли стереть информацию из сети

Если информация оказалась слита в сеть третьими лицами, её практически невозможно удалить. К примеру, если скан паспорта попал в даркнет, изъять его оттуда не получится. Поэтому не следует облегчать злоумышленникам жизнь и выкладывать свои данные и личные фотографии в общедоступные файлообменники. При передаче документов стоит хотя бы минимально их обезопасить. Например, отправить в запароленном архиве.

Предложить свои решения проблемы безопасности в сети и цифрового баланса можно на хакатоне Datatanz. Он пройдёт с 4 по 6 ноября в онлайн-формате.

Хакатон проводит Гёте-Институт в Москве и «Теплица социальных технологий».

В программе два трека. Первый — для проектов по контролю и защите личных данных. Второй посвящён цифровизации будущего: от участников ждут арт-презентации, AR- и VR-проекты.

Две команды-призёра и команда-победитель получат по 110 тысяч рублей для реализации своего проекта. Принять участие могут люди от 17 до 35 лет — хакатон рассчитан не только на дизайнеров и программистов, но и на дата-аналитиков, диджитал-художников или журналистов.

Для участия нужно подать заявку на сайте хакатона. Можно зарегистрироваться командой до 5 человек или соло — организаторы подберут вам тиммейтов. Менторы и наставники из разных профессиональных областей будут консультировать команды при выполнении конкурсного задания.

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Disinterpreter

Если условный «Фонарик» просит у вас доступ к микрофону — это повод насторожиться.

Камера от микрофона не далеко)
То есть, фонарик обычно просит доступ к камере, а можно ли в условном андроиде начать записывать видео со звуком из одного только доступа к камере? ред.

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