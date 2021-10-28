Газпромбанк и IT_One создали совместную финтех-компанию

Она займётся ускорением цифровизации банка.
Новая компания «ГПБ-ИТ1» будет разрабатывать высоконагруженные технологические решения для Газпромбанка, развивать экосистему его сервисов, внедрять открытые API и работать над проектами в сфере ИИ.
Благодаря «ГПБ-ИТ1» банк сформирует собственные компетенции в создании ПО с открытым исходным кодом, снизит зависимость от внешних подрядчиков и продолжит курс на импортозамещение ПО.
Компания IT_One входит в группу «ГС-Инвест», которая принадлежит Газпромбанку и Сергею Мацоцкому. В IT_One работают выходцы из ИТ-гигантов — IBS и Luxoft.
Газпромбанк входит в топ-3 крупнейших в России и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Сбербанк обходит всех конкурентов на несколько шагов, понятно, что свое делать нужно. но иногда проще и дешевле купить решение у других. Думаю у Газпромбанк не сможет иметь такой список активов в своей экосистеме, как у Сбера (http://pyatilistnik.info/what-the-sber-owns/)
Бесплатные push-уведомления останутся только для подтверждения операций.
Подборка лучших проектов по рейтингу подготовлена каналом @vchunt, где каждую неделю появляется топ-3 стартапа из «Трибуны». Подписывайтесь, чтобы поддержать русскоязычных фаундеров и не пропустить отличные продукты!
От засечек на палках до специальных программ
Ради ускоренных курсов по разработке Lambda School студенты бросали работу и колледж, ведь школа заявляла, что 74% выпускников успешно находят высокооплачиваемые места. Business Insider пишет, что трудоустраивается только 30%, а студенты зарабатывают после обучения даже меньше, чем раньше.
Другая компания Samocat Sharing System считает, что «Самокат» незаконно использует её товарный знак.
Playable ads, или плейблы — идеальный пример того, как реклама может быть одновременно интересной для пользователей и выгодной для рекламодателя.
Ежегодная награда IBSi NeoChallenger Banking Awards направлена на выявление и награждение технологических игроков и банков за их выдающиеся достижения в области внедрения банковских технологий и инноваций. Финтех-платформа TalkBank — единственная российская компания, получившая награду.
«ГПБ-ИТ1» станет одним из крупнейших центров по разработке цифровых и финансовых сервисов
Честная история в пяти главах о том, как создать качественный онлайн-курс с нуля. Спойлер: это совсем непросто.
26 октября участники форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия» подписали российский Кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ). Документ по предложению президента России Владимира Путина подготовили Министерство экономического развития РФ, Аналитический центр при Правительстве РФ и Альянс в сфере искусственного интеллекта. Кодекс…
Каждый год в России выбрасывают около 17 млн тонн продуктов на 1,6 трлн рублей.