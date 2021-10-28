Газпромбанк и IT_One создали совместную финтех-компанию

Она займётся ускорением цифровизации банка.

Новая компания «ГПБ-ИТ1» будет разрабатывать высоконагруженные технологические решения для Газпромбанка, развивать экосистему его сервисов, внедрять открытые API и работать над проектами в сфере ИИ.

Благодаря «ГПБ-ИТ1» банк сформирует собственные компетенции в создании ПО с открытым исходным кодом, снизит зависимость от внешних подрядчиков и продолжит курс на импортозамещение ПО.

На базе Центра разработки компании «ГПБ-ИТ1» банк намерен развивать собственную технологическую экспертизу, укреплять команду ИТ-профессионалов, значительно ускорить вывод новых решений и продуктов на рынок. Благодаря партнерству с IT_One мы переходим к новому этапу цифровой трансформации. Дмитрий Зауэрс заместитель председателя правления Газпромбанка

Компания IT_One входит в группу «ГС-Инвест», которая принадлежит Газпромбанку и Сергею Мацоцкому. В IT_One работают выходцы из ИТ-гигантов — IBS и Luxoft.

Газпромбанк входит в топ-3 крупнейших в России и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.