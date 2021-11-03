Коротко: быстрая доставка из «ВкусВилла»

Из магазинов и дарксторов.
Материал подготовлен при поддержке «ВкусВилл»
Для кого
Для тех, кто регулярно покупает свежие продукты и не хочет переплачивать за доставку.
Чем интересна доставка
- Продукты в приложении «ВкусВилл» стоят столько же, сколько в оффлайн-магазинах. Магазин не делает наценки за доставку — она полностью бесплатная.
- Можно заказать лишь йогурт — в сервисе нет ограничений по минимальной сумме заказа.
- В среднем заказы привозят за 1 час 6 минут. Максимальное время доставки — 2 часа.
- Ассортимент доставки тот же, что и в любом магазине сети — доступны все товары «ВкусВилл». А из дарксторов можно заказать и другие популярные бренды.
Что ещё нужно знать
Доставка работает в каждом городе, где есть физические точки «ВкусВилл». Все скидки и акции, действующие при покупке в магазине, распространяются на доставку. Заказ также можно оплатить бонусами полностью или частично.
Зачем врать в рекламе?
Сначала было как пишете. Потом начали вводить то ограничения, то платы.
Я в ВК спрашивал нормально ли это, так ВВ меня там послал подальше. Типа есть регламент что хотим то и делаем. После этого вашей доставкой пользоваться не хочется. Как то лучше относился, до таких выкрутасов.
Услуга станет доступна в 2022 году.
Добрый день. Пользуюсь Тинькофф Инвестициями (далее Тинькофф) около месяца, устраивает почти все, кроме какого-то неадекватного подхода к списанию налогов. Пишу здесь, т.к. общение с поддержкой ни к чему не привела.
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