Коротко: быстрая доставка из «ВкусВилла»

Советы, которые я бы хотела получить, прежде чем запустить свой стартап

До стартапа у меня была предпринимательская деятельность, опыт работы дизайнером и продактом на фрилансе и аутсорсе. Но, работая как сотрудник в других стартапах, я не понимала насколько это физически и морально сложный тип бизнеса, что стоит за каждым годом жизни такой компании.