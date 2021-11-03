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Коротко: быстрая доставка из «ВкусВилла»

Из магазинов и дарксторов.

4 4 комментария
698 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «ВкусВилл»

Для кого

Для тех, кто регулярно покупает свежие продукты и не хочет переплачивать за доставку.

Чем интересна доставка

  • Продукты в приложении «ВкусВилл» стоят столько же, сколько в оффлайн-магазинах. Магазин не делает наценки за доставку — она полностью бесплатная.
  • Можно заказать лишь йогурт — в сервисе нет ограничений по минимальной сумме заказа.
  • В среднем заказы привозят за 1 час 6 минут. Максимальное время доставки — 2 часа.
  • Ассортимент доставки тот же, что и в любом магазине сети — доступны все товары «ВкусВилл». А из дарксторов можно заказать и другие популярные бренды.

Что ещё нужно знать

Доставка работает в каждом городе, где есть физические точки «ВкусВилл». Все скидки и акции, действующие при покупке в магазине, распространяются на доставку. Заказ также можно оплатить бонусами полностью или частично.

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4 комментария
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Alexandr Demchenko

Можно заказать лишь йогурт

жаль, хотел заказать и что-то другое тоже

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6
Eduard Mirchev

я вот пельмени люблю, но увы...

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0
Юрий Брусков

Как же вас не хватает за пределами РФ, как и многих сервисов что есть в России.

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0
Александр Огилько

Зачем врать в рекламе?
Сначала было как пишете. Потом начали вводить то ограничения, то платы.
Я в ВК спрашивал нормально ли это, так ВВ меня там послал подальше. Типа есть регламент что хотим то и делаем. После этого вашей доставкой пользоваться не хочется. Как то лучше относился, до таких выкрутасов.

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