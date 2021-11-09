Коротко: служба одного окна в мире партнёрского маркетинга

Для рекламодателей, которые не хотят платить за абстрактные показы, и для диджитал-специалистов, которые могут с этим помочь.

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Материал подготовлен при поддержке Indoleads

Для кого

Для рекламодателей, которые хотят платить только за конкретное совершённое действие клиента: покупку, бронирование или подписку, а не за абстрактные показы и клики.

Для специалистов, которые хотят зарабатывать на процентах от продаж и иных действий и умеют эффективно настраивать рекламные кампании — так, чтобы действие клиента стоило как можно дешевле. На своём сайте или блоге или на чужих платформах.

Чем интересна CPA-платформа

Indoleads — это международный «маркетплейс» для партнёрской рекламы с большим выбором рекламодателей и веб-мастеров (специалистов, умеющих монетизировать свои каналы трафика, сайты).

Для рекламодателей

Indoleads связывает рекламодателей с веб-мастерами из 182 стран — найти клиентов можно во Франции, в Латвии и даже на Кубе. Каждый из веб-мастеров — а на платформе их больше 30 тысяч — проходит проверку Indoleads, что позволяет сервису гарантировать качество трафика.

Через платформу можно запустить баннерные кампании и контекстную рекламу, привлечь клиентов купонами или кешбэком, напомнить о себе пуш-уведомлениями и использовать другие инструменты.

Для арбитражников трафика

Веб-мастера получают запросы от двух тысяч рекламодателей — среди них МТС, Ivi, Aliexpress, Adobe.

Сервис даёт инструменты для настройки партнёрских кампаний: отчёты по доходам, deeplink-генератор, умный ротатор баннеров, фиды для товаров и купонов (документы, в которых хранится подробная информация обо всех позициях на сайте).