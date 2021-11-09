Коротко: служба одного окна в мире партнёрского маркетинга

Для рекламодателей, которые не хотят платить за абстрактные показы, и для диджитал-специалистов, которые могут с этим помочь.
Материал подготовлен при поддержке Indoleads
Для кого
- Для рекламодателей, которые хотят платить только за конкретное совершённое действие клиента: покупку, бронирование или подписку, а не за абстрактные показы и клики.
- Для специалистов, которые хотят зарабатывать на процентах от продаж и иных действий и умеют эффективно настраивать рекламные кампании — так, чтобы действие клиента стоило как можно дешевле. На своём сайте или блоге или на чужих платформах.
Чем интересна CPA-платформа
Indoleads — это международный «маркетплейс» для партнёрской рекламы с большим выбором рекламодателей и веб-мастеров (специалистов, умеющих монетизировать свои каналы трафика, сайты).
Для рекламодателей
Indoleads связывает рекламодателей с веб-мастерами из 182 стран — найти клиентов можно во Франции, в Латвии и даже на Кубе. Каждый из веб-мастеров — а на платформе их больше 30 тысяч — проходит проверку Indoleads, что позволяет сервису гарантировать качество трафика.
Через платформу можно запустить баннерные кампании и контекстную рекламу, привлечь клиентов купонами или кешбэком, напомнить о себе пуш-уведомлениями и использовать другие инструменты.
Для арбитражников трафика
Веб-мастера получают запросы от двух тысяч рекламодателей — среди них МТС, Ivi, Aliexpress, Adobe.
Сервис даёт инструменты для настройки партнёрских кампаний: отчёты по доходам, deeplink-генератор, умный ротатор баннеров, фиды для товаров и купонов (документы, в которых хранится подробная информация обо всех позициях на сайте).
Вывести заработанное можно не только в рублях, Indoleads предлагает выплаты в любой валюте и работает с Bitcoin, Webmoney, «Яндекс.Деньги», PayPal, Wire Transfer.
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