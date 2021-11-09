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Конкурс инструкций
Промо

У победителя конкурса Xiaomi будет 30 секунд, чтобы вынести из магазина всё, что захочется

«Легальное ограбление» — акция в поддержку выхода нового смартфона.

18 18 комментариев
2629 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Xiaomi

Компания запускает квест «Xiaomi 11T игра в Киномагию». Победителя наградят нестандартным призом: ему дадут полминуты на то, чтобы «ограбить» центральный магазин бренда и вынести любые товары. А к комплекту «добытого» добавят новый смартфон Xiaomi 11T.

Ещё десять участников с лучшими результатами в квесте получат умные браслеты Mi Smart Band 6.

Как участвовать

Для начала нужно найти конкурсный сайт в Google (пригодится ключевая фраза «Xiaomi 11T игра в Киномагию») и пройти авторизацию через «ВКонтакте». Это первое задание квеста.

На сайте есть несколько мини-игр — победителем конкурса станет тот, кто успешно пройдёт все и наберёт максимальное количество очков в финальном состязании. Сделать это нужно до 11 ноября включительно.

Победителя объявят на сайте конкурса в полночь 12 ноября. Счастливчику оплатят проезд до флагманского магазина Xiaomi в Москве (а также проживание, если победитель иногородний).

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет.

Подробнее

18+ Общий срок конкурса: 08.11.21 — 12.11.2021. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте

18 18 комментариев
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18 комментариев
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Андрей Иванов

Кассу можно?)

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17
Вадим Синяшин

Эх, а я не гражданин РФ.

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2
Федор Чеботарев

Самое время им стать)

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0
Valeryi Ozarnichuk

Поиск сайта конкурса в гугле? Фишинг, настало твое время!

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2
Александр Якунин

Опять все на хомутах прицепите и на тросах?

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1
Демьян Федулов

Специальный приз - на выходе из магазина победителя ждут менты и воронок!!! :-)))

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1
Koan

Закон есть закон.
Украл - в тюрьму

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0
Миша Магадан

30 секунд чето маловато

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0
Федор Чеботарев

Да там красть особо нечего просто

Ответить
1
Koan

Особенно если магазин длиной 100 метров, а все товары положат у самой дальней от выхода стены.
И дорогие товары все уберут

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0
Желающий Мика

Прикольно -)

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0
vlad nep

С телефона только не проходите их квесты на потайной странице, нет адаптива адекватного. А там рисовать нужно)

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0
Daniel Vazome

В МедиаМаркт такое кажется было

И в PayDay2 - Ukrainian Job

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0
Денис Бринер

Аттракцион невиданной жадности или щедрости, не понятно как это будет выглядеть .

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0
Федор Чеботарев

Думаю лучше и не представлять. Для вашего же блага.

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0
Александр Борродач
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0
Arty Cool

А где почитать правила ограбления? Мешок с собой можно? Или только в руках?

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0
Sam Beckett

Наконец-то кто-то купит продукты Сяоми по их настоящей стоимости!

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0
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