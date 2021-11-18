Одежда, которая растет вместе с ребёнком, биотопливо и кроссовки из чайного гриба

А также другие экоизобретения, которые меняют мир прямо сейчас.

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Материал подготовлен при поддержке компании Dyson

Технологический прогресс упрощает жизнь человеку, но оказывает губительное влияние на природу. Мы уже вырубили леса площадью с Южную Африку и уничтожили 680 видов позвоночных. А по данным ВОЗ, 92% населения теперь живут на территориях, где загрязнение воздуха превышает безопасные пределы.

Экономический рост остановить невозможно, но можно обуздать его негативные проявления — в рамках концепции устойчивого развития (sustainability). По мнению ООН, мировая экономика должна расти так, чтобы результаты производства не вредили природе, не поощряли бесправие и социальное расслоение. Без участия государства бизнесу сложно изменить социальную повестку, а вот экологическую — проще: большую роль тут играет личная инициатива.

17 целей в области устойчивого развития un.org

Во многих странах есть программы содействия целям устойчивого развития, но этого бывает недостаточно. Например, доля возобновляемой энергии в России не превышает 1%. Частный бизнес уже инвестирует в зелёные технологии и экоинженерию: в 2019 году рынок технологий устойчивого развития достиг $1,3 трлн. Речь не только об утилизации и переработке, некоторые экоизобретения поражают воображение и больше напоминают идеи писателей-фантастов.

Сможете угадать, какие поразительные изобретения мы выдумали, а какие уже существуют?

Теория и философия экодизайна

«У людей нет проблемы загрязнения; у них есть проблема с дизайном, – пишут немецкий химик Майкл Браунгарт и американский архитектор Уильям МакДонах, авторы книги «The Upcycle», и продолжают: Если бы люди с самого начала разумнее разрабатывали продукты, инструменты, мебель, дома, фабрики и города, им не нужно было бы думать в терминах отходов, загрязнения или дефицита. Хороший дизайн обеспечит изобилие, бесконечное повторное использование и удовольствие».

Одна из самых «грязных» сфер производства в мире — модная индустрия: она провоцирует больше углеродных выбросов, чем международные авиа- и морские перевозки вместе взятые. В противовес «быстрой моде» формируется тренд на так называемую эмоциональную долговечность: способность продукта долго оставаться актуальным в том числе за счёт своего привлекательного внешнего вида.

Если собрать весь пластик, выбрасываемый за год, то им можно почти десять раз обернуть Землю по экватору. Поэтому повторное использование и переработка — одно из наиболее популярных направлений экоинженерии. Раз человек пока не может полностью отказаться от «вредных» технологий, нужно хотя бы нивелировать их негативный эффект. Например, использовать повторно то, что уже было произведено, и найти применение отходам.

Многое можно производить из органики. Так, из масел, риса, сахара и мелассы делают биоасфальт. Из животных жиров, кукурузы или сахарного тростника — биотопливо. Однако к возобновляемым ресурсам необходимо относиться бережно, чтобы их использование не превышало скорость естественного восстановления.

Устойчивое всё

Для сохранения окружающей среды появились такие направления, как устойчивая архитектура и городское планирование. Экологи, архитекторы и инженеры проектируют более экологичные городские пространства: например, создают новые жилые районы с коллекторами для воды, очистителями воздуха и системами шумоподавления.

Финансирование экологических инициатив — игра вдолгую. Не всякому бизнесу пока удаётся полностью перейти на зелёные технологии: это трудозатратно и недёшево. А пока вносить свой маленький вклад может каждый, например делая более экологичный собственный дом.

Многие изобретения, о которых мы рассказали, придуманы участниками конкурса по экодизайну James Dyson Award. С момента основания в 2005 году почти 250 участников получили деньги на развитие своих проектов. В 2020 году производитель бытовой техники Dyson учредил дополнительную номинацию за лучшее изобретение в сфере устойчивого развития.

Dyson придерживается принципов устойчивого развития и в своей работе. Так, именно основатель компании Джеймс Дайсон придумал пылесос без тканевого мешка, который работал по принципу циклонной установки. Благодаря ему необходимость в использовании сменных мусорных мешков во время сухой уборки пропала.