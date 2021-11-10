Коротко: накопительный счёт, ставка по которому зависит от суммы трат

Новый счёт от «Газпромбанка».
Материал подготовлен при поддержке «Газпромбанка»
Для кого
Для действующих и новых клиентов «Газпромбанка».
Чем интересно
- Процентная ставка по счёту «Трать и копи» растёт в зависимости от суммы покупок по дебетовой карте.
- Если раньше у вас не было сберегательного счёта в «Газпромбанке», максимальная процентная ставка составит 8,5% в первые три расчтных периода после открытия. При условии, что на счёте хранится 500 тысяч рублей, за это время получится накопить почти 11 тысяч рублей.
- С четвёртого месяца для новых клиентов и с первого для старых максимальная ставка составит 7% при покупках от 50 тысяч рублей в месяц. Если тратить от 15 тысяч до 50 тысяч — 6,5%. Если меньше — 5%.
- Если на вашем счету лежит 500 тысяч рублей, а с карты банка вы тратите более 50 тысяч рублей в месяц, то за год сможете накопить 35 тысяч рублей.
Что ещё нужно знать
Увеличенная процентная ставка начисляется на сумму до 1,5 млн рублей. Если на счету больше средств, ставка будет базовой — 5% годовых.
Клиенты банка могут открыть счёт «Трать и копи» в мобильном приложении «Газпромбанка». Новые пользователи могут подать заявку на получение карты и открытие счёта на сайте банка. Карту привезут домой или офис за пару дней (1-3 рабочих дня).
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