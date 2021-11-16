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Коротко: получить миллион на тестирование облачной инфраструктуры

Персональный менеджер и годовая скидка 20% после месяца использования сервисов

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Материал подготовлен при поддержке платформы облачных решений 1cloud

Что это

Платформа облачных решений 1cloud запустила грантовую программу Rocket — участники получат миллион баллов на месячное тестирование сервисов компании. Один балл — это один рубль, который можно потратить на виртуальные серверы или облачные хранилища, например.

Для кого

Для стартапов на стадии MVP и молодых компаний, которым нужно обновить облачную инфраструктуру или создать её с нуля.

Профиль бизнеса не важен — от ритейла и промышленности до образования и медицины.

Чем интересна программа грантов

  • Среди сервисов 1cloud — виртуальные серверы на базе VMware и Open Source, виртуальные ЦОДы, облачные хранилища S3, мультиоблачные сервисы Microsoft Azure и Amazon Web Services.
  • Настроить систему — перенести в облако готовый проект, создать его с нуля или масштабировать сервисы — поможет персональный менеджер. Он же расскажет, как корректно рассчитывать расходы.
  • После теста можно год пользоваться всеми сервисами 1cloud со скидкой 20% — а персональный менеджер и техподдержка продолжат помогать проекту.

Что ещё нужно знать

Принять участие в программе могут только юридические лица и ИП. Для этого достаточно заполнить заявку на сайте — подробно рассказать о своём бизнесе или стартапе и прикрепить ссылку на его презентацию. Следующий шаг — интервью. При отборе обратят внимание на стадию продукта — лучше, чтобы это был стартап на стадии MVP или бизнес, который уже начал приносить доход.

При успешном прохождении отбора средства появятся на балансе проекта через 7 дней.

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