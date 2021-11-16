Коротко: получить миллион на тестирование облачной инфраструктуры

Персональный менеджер и годовая скидка 20% после месяца использования сервисов
Материал подготовлен при поддержке платформы облачных решений 1cloud
Что это
Платформа облачных решений 1cloud запустила грантовую программу Rocket — участники получат миллион баллов на месячное тестирование сервисов компании. Один балл — это один рубль, который можно потратить на виртуальные серверы или облачные хранилища, например.
Для кого
Для стартапов на стадии MVP и молодых компаний, которым нужно обновить облачную инфраструктуру или создать её с нуля.
Профиль бизнеса не важен — от ритейла и промышленности до образования и медицины.
Чем интересна программа грантов
- Среди сервисов 1cloud — виртуальные серверы на базе VMware и Open Source, виртуальные ЦОДы, облачные хранилища S3, мультиоблачные сервисы Microsoft Azure и Amazon Web Services.
- Настроить систему — перенести в облако готовый проект, создать его с нуля или масштабировать сервисы — поможет персональный менеджер. Он же расскажет, как корректно рассчитывать расходы.
- После теста можно год пользоваться всеми сервисами 1cloud со скидкой 20% — а персональный менеджер и техподдержка продолжат помогать проекту.
Что ещё нужно знать
Принять участие в программе могут только юридические лица и ИП. Для этого достаточно заполнить заявку на сайте — подробно рассказать о своём бизнесе или стартапе и прикрепить ссылку на его презентацию. Следующий шаг — интервью. При отборе обратят внимание на стадию продукта — лучше, чтобы это был стартап на стадии MVP или бизнес, который уже начал приносить доход.
При успешном прохождении отбора средства появятся на балансе проекта через 7 дней.
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