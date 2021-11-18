Коротко: запуск Alfa Research Center

В исследовательском центре Альфа-Банка нейросеть сможет читать эмоции людей, а умная камера проследит за их взглядами.
Материал подготовлен при поддержке Альфа-Банка
Что
22 ноября в 11:00 в прямом эфире на YouTube Альфа-Банк откроет глобальный исследовательский центр. Там будут «изучать мысли» клиентов, чтобы понять, как они взаимодействуют с сервисами, услугами и рекламой.
Для кого
Для ИТ-специалистов, UX-исследователей и маркетологов, которые хотят усовершенствовать продукты для своих клиентов. А также для HR-команд: исследования помогут им тестировать и разрабатывать сервисы для сотрудников.
Чем интересно
- В Alfa Research Center есть инновационное оборудование: например, очки, которые изучают, как взгляд человека скользит по экрану и что заставляет его отвлечься, экшен-камеры и нейросети, считывающие эмоции людей. Исследования, проведённые на базе этих инструментов, помогут Альфа-Банку понять, как люди пользуются мобильным приложением в метро, дома и на улице (для разных локаций — разные сценарии поведения).
- На открытии представители банка и других крупных компаний, в том числе Google, поделятся со зрителями аналитикой клиентского поведения. Например, расскажут о том, как улавливать настроение пользователей и увеличивать их доверие.
- В прямом эфире для зрителей проведут экскурсию по центру: покажут комнаты для индивидуальных интервью, амфитеатр и переговорные для исследовательских команд. А ещё расскажут о будущих проектах.
Что ещё нужно знать
22 ноября в 11:00 начнётся прямой эфир — поставьте напоминание, чтобы не пропустить. Альфа-Банк расскажет, как будут развиваться нейромаркетинг и клиентские сервисы будущего.
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