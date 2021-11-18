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Конкурс инструкций
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Коротко: конкурс для музыкантов от Sennheiser и «Музторга»

Победителям подарят аудиосистему, беспроводные наушники и сертификат в музыкальный магазин.

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Материал подготовлен при поддержке Sennheiser и «Музторга»

Для кого

Для музыкантов любительского и профессионального уровня, выступающих сольно или в составе группы.

Чем интересен конкурс

  • Конкурс «Движемся вперёд вместе!» стартовал в сентябре и подходит к завершающему этапу. Раз в две недели жюри выбирает лучшие работы. Их авторам дают протестировать беспроводные системы компании: на них музыканты должны будут сделать видеообзоры.
  • Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри, в составе которого вокалистка рок-группы Louna Лусинэ Геворкян, композитор и исполнитель группы Ocean Jet Макс Скотч, представители бренда Sennheiser (немецкий производитель звукового оборудования) и сети музыкальных магазинов «Музторг».
  • Призовой фонд конкурса: новая беспроводная цифровая система Sennheiser Evolution Wireless Digital, мониторные внутриканальные наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless и подарочный сертификат «Музторга» на 5 000 рублей.

Что ещё нужно знать

  • Поучаствовать в конкурсе можно до 24 ноября. Для этого достаточно заполнить анкету на сайте и прикрепить ссылку на видео со своим выступлением в студии или на репетиции.
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